В Госдуме предложили запретить российским компаниям и гражданам размещать рекламу у «иноагентов»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что парламентарии обсуждают законопроект, который запретит размещать рекламу на сайтах «иноагентов», в их соцсетях и на других интернет-площадках.

«Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях. Это недопустимо», — написал Володин. Он также добавил, что по этому поводу к нему якобы поступают «многочисленные обращения».

Спустя полтора часа после публикации поста Володина депутат Госдумы Василий Пискарев сообщил, что комитеты по безопасности и экономической политике уже подготовили проект закона о полном запрете размещения рекламы у «иноагентов».

«Полностью согласен: те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать еще и на наших гражданах не должны», — написал Пискарев. По его словам, документ сейчас находится на согласовании.

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