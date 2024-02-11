Российские военные используют на фронте Starlink — украинская разведка

Российские военные используют на фронте в Украине спутниковый интернет Starlink. Об этом заявили в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Ведомство опубликовало запись радиоперехвата переговоров, как утверждается, военнослужащих 83-й десантно-штурмовой бригады российской армии, которые ведут боевые действия в районе Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

«Starlink работает, интернет есть», — говорит на записи один из них.

Ранее о том, что российские военные используют спутниковый интернет Starlink при ведении боевых действий на фронте в Украине, со ссылкой на источники писало издание Defense One.

Услуги доступа к спутниковому интернету Starlink предоставляет компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску. В официальном аккаунте компании в соцсети X сообщалось, что она не ведет бизнеса с правительством и вооруженными силами России, а сервис Starlink не доступен в России.

После начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года SpaceX поставила в Украину тысячи терминалов Starlink, часть из них безвозмездно, другую часть оплатило правительство США.

Позже украинские военные пожаловались, что компания Илона Маска ограничивает использование терминалов, не позволяя украинской армии использовать Starlink для ведения наступательных операций.

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