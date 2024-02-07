В Псковской области врачам планируют платить за каждую женщину, которую они уговорили не делать аборт

В Псковской области врачам планируют платить премии в пять тысяч рублей за каждую женщину, которую им удалось уговорить отказаться от аборта. Об этом, как сообщается в телеграм-канале губернатора Михаила Ведерникова, ему доложили на заседании регионального комитета по здравоохранению. На слайде, который показали губернатору, эта премия обозначена, как «новая мера поддержки для врачей женских консультаций». Там также отмечается, что соответствующий нормативно-правовой акт еще не утвержден и проходит согласование.

В конце декабря в Псковской области ввели ответственность за «склонение» женщин к абортам. «Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана», — говорилось в принятом региональными властями документе.

Штрафы за «склонение» женщин к абортам в Псковской области составят для граждан от трех до пяти тысяч рублей, для руководителей — от 10 до 20 тысяч, а для организаций — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее аналогичные штрафы ввели власти Тверской, Новгородской, Курской и Калининградской областей, а также Мордовии.

Кроме того, в нескольких российских регионах запретили проводить операции по искусственному прерыванию беременности в частных клиниках. Всего, как сообщалось, меры по ограничению абортов разработали власти 14 регионов.

В декабре проект федерального запрета в Госдуму внесли депутаты Нижегородского законодательного собрания. В пояснительной записке говорилось, что частные клиники нужно исключить из числа медицинских организаций, имеющих право проводить аборты, так как там не соблюдается «неделя тишины» и не проводятся консультации женщин с психологом, юристом и соцработниками.

В то же время, согласно данным независимого исследовательского проекта Russian Field, две трети россиян выступили против запрета абортов. Поддерживали ограничения в этой области в основном люди доходом менее 40 тысяч рублей в месяц, граждане старше 60 лет, а также люди со средним специальным образованием и родители троих и более детей.

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