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Похищенную в Петербурге чеченку Седу Сулейманову могли убить ее родственники — СК SOS

14:34 • 07.02.2024

26-летнюю чеченку Седу Сулейманову могли убить ее родственники. Об этом сообщает кризисная группа СК SOS со ссылкой на два неназванных источника в Чечне.

Правозащитники получили информацию о предполагаемом «убийстве чести» в начале февраля. 6 февраля они подали заявление в Следственный комитет и прокуратуру с требованием срочно проверить сообщения о том, что Седу Сулейманову могли убить родственники. 

Девушка в прошлом году сбежала из Чечни и доехала до Санкт-Петербурга, так как ее хотели насильно выдать замуж. 23 августа ее задержали полицейские, заявив, что она является подозреваемой по уголовному делу о краже. После этого Сулейманову передали чеченским силовикам, которые вывезли ее в Грозный. Там девушку заставили подписать отказ от адвокатских услуг, а затем передали ее родственникам. 

В конце августа омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что встретился с девушкой, «ей ничего не угрожает, она находится в безопасности». Позже он опубликовал видео, тоже утверждая, что с Сулеймановой все в порядке. При этом сама девушка на записи ничего не говорит. После этого о ней не было никакой информации 150 дней, отмечают правозащитники.

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