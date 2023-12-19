Две трети россиян не поддержали запрет абортов — опрос Russian Field

Две трети россиян выступили против запрета абортов. Об этом говорят данные независимого исследовательского проекта Russian Field, с ними ознакомился РБК.

67% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, готовы ли они поддержать запрет на проведение абортов в России. Утвердительно ответили 25% респондентов, остальные либо затруднились с ответом, либо отказались отвечать.

Большая часть тех, кто поддержал введение запрета на аборты — это россияне с доходом менее 40 тысяч рублей (32%), пожилые люди от 60 лет (29%), а также люди со средним специальным образованием (31%) и родители троих и более детей (31%).

Большинство тех, кто выступил против запрета — это молодые люди до 29 лет (78%), с неполным высшим образованием (79%), зарплатой более 120 тысяч рублей (74%), с одним ребенком (72%) и состоящие в отношениях (71%).

Опрос проводился по телефону с 4 по 12 декабря. В нем приняли участие 1,6 тысяч человек.

В середине ноября патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон, запрещающий «склонять» женщин к абортам. После этого в Госдуму внесли законопроект о запрете на проведение абортов в частных клиниках. А в нескольких областях — Курской, Калининградской и Тверской, а также в Мордовии — ввели штрафы за «склонение» к прерыванию беременности.

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