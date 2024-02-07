Сотрудники транснациональной корпорации доверились дипфейкам

Гонконгская полиция расследует случай мошенничества в филиале одной из транснациональных корпораций. Ее сотрудники перевели 25,6 миллиона долларов по требованиям «руководства», за которое мошенники выдали себя с помощью дипфейков. Они использовали подмену лиц и голосов на видеозвонках. Рассказываем, что об этом известно.

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Транснациональная компания, название которой не уточняется, потеряла 25,6 миллиона долларов после того, как мошенники обманули сотрудницу ее филиала в Гонконге с помощью дипфейк-технологий, сообщает South China Morning Post со ссылкой на местную полицию.

29 января сотрудница финансового отдела пострадавшей компании подала заявление в полицию. В середине января она получила сообщение якобы от финансового директора компании из Великобритании. «Директор» сообщал, что ей необходимо провести секретную транзакцию. После этого ее пригласили на групповую видеоконференцию, где она увидела того самого финансового директора компании из Великобритании и других сотрудников компании. Менеджеры, участвовавшие в разговоре, выглядели и говорили как настоящие люди — некоторые из них были этой сотруднице знакомы.

Во время видеоконференции мошенники просили жертву представиться, но больше ничего не спрашивали. Изображения на экране только отдавали несколько распоряжений, прежде чем встреча внезапно завершилась.

Как выяснилось, все присутствовавшие на видеозвонках, кроме сотрудницы-жертвы, были фальшивыми изображениями реальных людей. Мошенники использовали общедоступные видеоматериалы на ютубе, чтобы создать убедительные версии других участников встречи, уточняет издание Hong Kong Free Press.

Далее жертва следовала инструкциям, полученным во время встречи, и сделала 15 переводов на общую сумму 200 миллионов гонконгских долларов (25,6 миллиона долларов США) на пять банковских счетов в Гонконге. От получения фишингового приглашения до момента, когда сотрудница поняла, что это мошенничество, прошла неделя.

В полиции рассказали, что мошенники обращались и к другому сотруднику филиала, используя ту же тактику видеозвонка. Другие детали дела полиция пока не раскрывает, сохраняя тайну следствия до ареста подозреваемых.

В гонконгской полиции напомнили, что существует несколько способов проверить, является ли человек, появившийся на экране, фейком. Можно попросить собеседника подвигать головой или задать вопросы, чтобы подтвердить подлинность визави. А любая просьба перевести куда-либо деньги должна вызывать подозрения.