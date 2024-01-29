СМИ сообщили о снятии Залужного с поста главы ВСУ, а в Минобороны Украины это опровергли

Валерия Залужного сняли с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, утверждают источники «Интерфакс-Украина», «Цензор.нет», журналист Роман Цымбалюк, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко и экс-депутат Борис Береза. Минобороны Украины отрицает эту информацию.

По данным «Интерфакс-Украина», договоренность о снятии Залужного с должности была достигнута в ходе его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации Цымбалюка и «Цензор.нет», новым главнокомандующим может стать Кирилл Буданов, который сейчас руководит Главным управлением разведки Украины.

После появления сообщений об отставке Залужного в телеграм-канале Минобороны Украины появилось следующее сообщение: «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда». Источник «Медузы» также утверждает, что отставка Залужного с поста главнокомандующего ВСУ не планируется.

Ранее СМИ писали об ухудшении отношений между Залужным и Зеленским. Об этом стали говорить, когда главком ВСУ заявил в интервью о тупиковой ситуации на фронте. В ответ президент Украины не согласился с такими оценками и подчеркнул, что военные не должны заниматься политикой. В офисе Зеленского наличие конфликта между ним и Залужным отрицают.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.