Россиянки запустили проект помощи пленным россиянам

За почти два года войны между Россией и Украиной в плен с обеих сторон попали тысячи солдат. Пропавшего на фронте родственника найти почти невозможно: родным приходится по крупицам собирать информацию и обивать пороги министерств. Помогает украинская сторона, которая открыто рассказывает о пленных россиянах и даже разрешает им пообщаться с родными. С недавних пор у родственников пленных россиян появился новый способ узнать об их судьбе. Проект «Наш выход», основанный тремя россиянками, помогает найти пропавших российских военнослужащих в Украине при поддержке местных властей. «Холод» рассказывает о новом проекте, который уже знает о пленных россиянах больше, чем ведомство Сергея Шойгу.

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Через месяц после того, как призванный по мобилизации и уехавший в Украину гражданский муж Ирины Крыниной перестал выходить на связь, она начала бить во все колокола. Сначала она звонила и писала во всевозможные инстанции: районный и краевой военкоматы, военную прокуратуру, на горячую линию Министерства обороны, офис уполномоченного по правам человека, военную полицию, Красный Крест, в фонд «Защитники Отечества», депутатам Госдумы. Все без толку: ее отфутболивали, предлагали ждать, переадресовывали друг к другу.

Тогда Ирина самостоятельно нашла своего гражданского мужа на видео в одном из телеграм-каналов и поняла, что тот в плену. Еще месяц она добивалась от Министерства обороны, чтобы ему присвоили статус военнопленного. Но добиться ответа на вопрос, когда его вернут в Россию, она не могла. «Когда его включат в списки на обмен, к кому нам, родственникам пленных, обращаться, никто ничего не объяснял», — рассказывала она.

Не дождавшись ответа ни от одного из ведомств, Ирина поехала за пленным мужем в Украину сама. Собрала пару чемоданов, сказала двум дочкам, что они якобы летят в отпуск в Турцию, и улетела с ними, никому ничего не сказав. Из Турции она добралась до Киева (по словам Ирины, в Турции ей сделали украинскую визу) и смогла там встретиться с мужем. Но выяснилось, что муж не согласен с позицией жены и хочет вернуться в Россию.

Ирина же поняла, что обратной дороги для нее нет: она публично наговорила много всего негативного про российскую власть и про свое несогласие с войной в Украине, поэтому дома ее теперь могло ждать только уголовное дело. Так Ирина осталась в Украине, чтобы помогать россиянам разыскивать военных, оказавшихся в плену или погибших.

Ирина на своем опыте знала, как сильно родственники пленных нуждаются в организации, которая централизованно будет их искать. В октябре она объявила о планах создать такой проект, а уже в декабре представила общественное движение «Наш выход», созданное для помощи в поиске и возвращении российских военных из Украины домой.

Легче обратиться к россиянкам

По данным украинской стороны, за 23 месяца после вторжения России в Украину между странами прошло 49 обменов пленными. В результате одного обмена возвращают чаще всего от 10 до 100 человек, изредка обмены бывают более многочисленными. Всего к концу января 2024 года из российского плена вернулись около трех тысяч украинцев. Сколько было возвращено россиян, достоверно неизвестно: российская сторона подтверждала информацию о некоторых обменах, но общей статистики освобожденных с начала войны не публиковала.

В первый год войны обмены пленными проходили по несколько раз в месяц — всего в 2022 году их было чуть меньше 40. В 2023 году обмены сперва проходили реже, а потом и вовсе приостановились: с января по август страны передали друг другу пленных 13 раз, а с сентября по декабрь обменов не было совсем. В начале 2024 года, казалось, ситуация кардинально изменилась: 3 января состоялся крупнейший обмен с момента начала вторжения. Россия и Украина передали друг другу около 500 человек. Однако уже в конце января очередной обмен был сорван.

Ирина Крынина на пресс-конференции проекта «Хочу найти» в Киеве, 10 января 2024 года. Фото: Сергей Долженко / EPA / Scanpix

По оценке украинской стороны, в российском плену до сих пор удерживают более восьми тысяч военных и гражданских лиц — такую цифру назвал 24 января 2024 года представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк. Российское Минобороны или аппарат уполномоченного по правам человека о количестве пленных россиян ничего не говорят.

Редкие обмены пленными между странами — лишь одна из проблем. Вторая заключается в том, что родственники военнослужащих зачастую не могут получить никакой информации о своих близких: живы ли они, в плену или пропали без вести.

То, с чем столкнулась Ирина Крынина, которая сначала не могла получить никакой информации о судьбе мужа, а затем долго добивалась присвоения ему статуса военнопленного, переживают практически все россияне, чьи родные участвуют в войне. Необходимость обращения во всевозможные инстанции родственники военнослужащих называют «кругами ада», а звонки на горячую линию Минобороны считают бессмысленными. Именно для таких родственников Ирина Крынина с двумя соратницами из России создала общественное движение «Наш выход».

Манифест общественного движения «Наш выход» Матери и жены российских солдат. Те, чьи мужья и дети гибнут в Украине или попадают в плен. Это обращение к вам. Мы, гражданки России, сейчас живущие в Украине, хотим помочь вернуть ваших родных и близких домой. Мы знаем, что многие из вас забрасывают письмами и обращениями Министерство обороны, военкоматы и другие ведомства Российской Федерации, пытаясь узнать о судьбе своих мужчин. Мы знаем и то, что в ответ в большинстве случаев приходят отписки. Мы понимаем, что вы чувствуете себя обманутыми, брошенными и теряете надежду. Мы объединили свои усилия и сейчас разрабатываем дорожную карту, чтобы помочь вам отыскать родных, которых отправили на войну в Украину (после выхода манифеста «Наш выход» уже презентовал и дорожную карту. — Прим.«Холода»). Установить связь с теми из них, кто находится в статусе военнопленных. Украина дает такую возможность, но не все знают, как ей правильно воспользоваться. Ну и главное — вернуть домой с войны своих мужчин: и живых, и погибших. Мы уверены, что нельзя ждать конца войны, родных нужно возвращать сейчас. Вы хотите вернуть своих близких? Вернуть своих близких хотят и украинцы. Украина готова менять тех, кто пришел с оружием на ее землю. Милосердие выше справедливости. Требуйте обмена.

«Многие женщины в России, наверное, в силу сложившейся политической обстановки, опасаются обращаться к украинским властям. — говорила одна из россиянок из движения “Наш выход” Виктория Ивлева. — Мы думаем, что им легче будет обратиться к нам. Потому что мы, во-первых, гражданки России. Во-вторых, мы общественное негосударственное объединение».

Благое дело

Помимо Ирины Крыниной, соучредительницей «Нашего выхода» стала Ольга Ракова. На презентации проекта Ракова рассказала, что родилась в Украине, но после школы переехала в Москву. Весной 2022 года она вернулась в Украину, чтобы помогать своей матери укрываться от ракетных обстрелов и выживать в условиях войны. «Увидев историю Иринки в интернете, я захотела познакомиться с этой сильной женщиной. Мы встретились, и я решила всячески ее поддерживать и вместе продолжать это благое дело. Мы сможем многого добиться, если все простые женщины объединятся», — сказала Ракова.

Третьей участницей «Нашего выхода» стала Виктория Ивлева, независимая российская журналистка и фотограф. В марте 2022 года она также переехала в Украину. Виктория рассказала «Холоду», как работает проект.

Сначала родственник оставляет заявку в чат-боте проекта «Хочу найти», где по спискам пленных и погибших на территории Украины осуществляется поиск пропавших российских солдат. Результаты поиска родственники узнают в том же чат-боте. Ответов может быть три:

1) человек находится в Украине в статусе военнопленного;

2) человек погиб и его тело находится в Украине или информация о его гибели известна из открытых источников;

3) о человеке нет данных.

Если военнослужащего отыскали среди пленных или погибших, то у его родственников есть возможность обратиться за консультацией, и это может быть вторым шагом, но он не обязателен.

«Консультацию как раз проводит “Наш выход”. Мы отвечаем на вопросы родственников, объясняем, как им действовать дальше. Можем подсказать, как добиться включения пропавшего в списки военнопленных: для этого, помимо уже разработанных дорожных карт, мы готовим образцы заявлений во все эти ведомства. Кроме того, по просьбе родственников мы можем организовать видеозвонок с пленным или помочь с передачей посылки для него», — рассказывает Виктория.

Наталья из Липецка рассказала «Холоду», что ее сын, участвовавший в войне в Украине, пропал в июне 2023 года. «На тот момент я не знала ни номер его военной части, ни номер телефона военкомата, ни номер жетона. Знала только его позывной, — вспоминает Наталья. — После того как он несколько дней подряд не отвечал мне ни на звонки, ни на сообщения, я решила, что надо предпринимать какие-то действия. За месяц с момента его пропажи со мной не связывался никто: ни командование, ни сотрудники военкомата, ни Министерство обороны».

Наталья рассказывает, что самостоятельно нашла номера телефонов сослуживцев сына. А те подсказали, куда обращаться дальше и в каких телеграм-каналах искать фотографии и видео взятых в плен россиян. «Я увидела сына на одном из видео Дмитрия Гордона: он приезжал в лагерь для военнопленных в Украине, — говорит Наталья. — Я сразу же передала это видео в воинскую часть, но они ничего не сделали с этой информацией. Мне пришлось написать кучу писем в разные ведомства, десятки раз звонить на горячую линию Минобороны. Несколько месяцев мне отвечали, что сын находится в статусе “без вести пропавшего”, хотя я к тому моменту уже точно знала, что он в плену. Признали его военнопленным только через три месяца после того, как я передала видео».

В конце лета сын Натальи смог ей позвонить. Как оказалось, российским военнопленным в Украине позволяют один раз в две-три недели, иногда реже, если очередь из желающих большая, звонить родственникам на несколько минут. «Он рассказал, что украинские врачи сделали ему операцию, потому что он был тяжело ранен», — рассказала Наталья. Однако, по ее словам, в декабре сын опять пропал с радаров.

Чем отличаются организации «Хочу жить», «Хочу найти» и «Наш выход» друг от друга? «Хочу жить» — это государственный украинский проект, который помогает российским военным добровольно сдаться в плен. «Хочу найти» — это государственный украинский проект по поиску российских военнопленных, а также пропавших без вести и погибших российских военных. «Наш выход» — это негосударственное общественное движение, которое оказывает консультационные услуги родственникам российских военных, оказавшихся в украинском плену. Между проектами «Хочу найти» и «Наш выход» подписан меморандум о сотрудничестве.

Узнав о проекте «Наш выход», Наталья подала заявку на поиск сына. «Я удивилась, что ответили мне ровно через 10 дней, как это и было обещано, — говорит Наталья. — Мне предоставили полную информацию о том, в каком он лагере для пленных находится, в каком он состоянии, что с его ранением. За все время, начиная с июня, мне ни из одного российского ведомства так четко и быстро не отвечали». Наталья планирует в ближайшее время отправить сыну посылку через «Наш выход» .

Заявки не бросают

Родственник Алексея из Уфы — брат его жены, участвующий в войне в Украине, — как и сын Натальи, перестал выходить на связь в середине лета 2023 года. «В Министерстве обороны мне сказали, что родственник пропал без вести, но нашу семью этот ответ не устроил, и мы решили искать его самостоятельно. Мы нашли контакты его сослуживцев, телефон командира, нашли родственников тех военнослужащих, которые служили с ним в одной роте. Выяснилось, что в одну из ночей, когда военные выполняли боевое задание, пропало 18 человек. Внутри своей семьи мы распределили обязанности и написали в общей сложности более 100 запросов. Куда только мы ни обращались. Отовсюду пришли отписки или переадресация из одной инстанции в другую», — рассказывает Алексей.

В ноябре семья Алексея получила уведомление от Минобороны, что их родственник найден в плену. Однако Ирина Крынина, к которой обратился Алексей, найти его по украинским спискам не смогла.

«Сослуживцы моего родственника рассказали, что командиры давали им инструкцию, в случае попадания в плен не называть свои настоящие имена. Возможно, из-за этого мы его не можем найти в украинских списках. Или, может быть, его контузило и он потерял память», — рассказывает Алексей.

Виктория Ивлева рассказала, что, если по запросу родственников российского военного не находят среди пленных или погибших, проект «Наш выход» не бросает такие заявки: «Мы запрашиваем у родственников дополнительную информацию: фотографии и зубную карту. И продолжаем искать».

Раненый российский военнопленный в центре содержания под стражей во Львовской области, 16 ноября 2023 года. Фото: Яков Ляшенко / EPA / Scanpix

Алексей, который ищет родственника уже семь месяцев, говорит, что Ирина Крынина по его просьбе сделала уже три запроса на поиски с украинской стороны. «Я отправил ей несколько фотографий родственника. Ирина обещала, что, если сможет посещать лагеря с пленными или встречаться с теми, кого везут на обмен, она будет искать его по фотографиям в том числе», — говорит Алексей.

За неполные два месяца (ноябрь и декабрь), еще до образования «Нашего выхода», к Ирине Крыниной обратилось 106 человек с запросом на поиск родных. «Удалось найти 17 человек — они находятся в плену. Шестерым из них удалось организовать видеозвонки, еще девять человек ожидают, в ближайшее время проведем. И нашли тело одного погибшего — оно уже передано, жена его опознала», — рассказывала в конце декабря 2023 года Ирина.

За первые три недели работы проектов «Наш выход» и «Хочу найти» была обработана 1091 заявка на поиск, а найти за это время удалось 51 человека. Из них 44 — в украинском плену, и еще семь погибших. Индивидуальные консультации запросили 24 человека.

«Пока что мы работаем втроем: Ирина, Ольга и я. Если будет расти нагрузка, будем привлекать еще людей, — говорит Виктория Ивлева. — Далеко не всем нужна индивидуальная консультация — кому-то хватает ответа бота или наших дорожных карт. Но мы всегда готовы к общению». По ее словам, около 20% запросов приходят от мужчин: отцов и других родственников пропавших российских солдат. Остальные 80% — запросы от женщин.

«Обязательно напишите, что мы помогаем бесплатно», — просит Виктория. Она делает акцент на том, что родственникам пропавших военных нередко поступают предложения от мошенников, которые выманивают деньги: например, за информацию о человеке в плену или организацию видеозвонка. Мошенники также обещают содействовать включению в список на обмен.

«Женщина женщину всегда лучше поймет»

Похожего российского проекта, который помогал бы украинцам разыскивать их родных, взятых в плен, нет. «А ведь есть украинцы, которых захватили в плен еще 24 февраля 2022 года — например, пограничники. И ни разу никто из их родственников не имел возможности с ними связаться или хотя бы узнать, где именно они находятся, — рассказывает Виктория Ивлева. — Даже когда по неофициальным каналам украинцы узнают, где находятся их родные, а их держат в российских колониях, связаться с ними все равно не удается».

Ольга Ракова на презентации «Нашего выхода» говорила, что одна из задач проекта — объединение российских и украинских женщин. «Женщина женщину всегда лучше поймет. И, разыскивая военнопленных, мы будем стараться сводить этих женщин вместе. Если женщина здесь в Украине может найти военнопленного и чем-то ему помочь, точно так же, возможно, женщины в России смогут приходить к украинским военнопленным и приносить им передачи, письма либо помогать с видеозвонками», — говорила Ракова.

Еще одна из задач, про которую сказала Виктория Ивлева, заключается в том, чтобы попробовать повлиять на ускорение обменов. «Мы надеемся, что если тысяча родственников одновременно будут писать письма по нашим дорожным картами в российские инстанции, рано или поздно застопорившаяся ситуация с обменами сдвинется, — говорит Виктория. — И не только бывших заключенных будут забирать из плена, но и мобилизованных. А значит, и украинцев начнут отпускать из плена тоже».

В начале января, через пару недель после начала работы, проекты «Хочу найти» и «Наш выход» уже пережили атаку ботов. Кроме того, по словам Виктории Ивлевой, прокремлевские организации пишут россиянкам, чтобы те не обращались в «Наш выход» за консультациями, потому что якобы они — «порождение западных или украинских спецслужб». Похожими способами власти пытаются дискредитировать движение жен мобилизованных «Путь домой», которые добиваются возвращения своих мужчин с фронта.