«Столько целей одновременно мы еще не видели»

Ночью и утром 29 декабря украинские города подверглись массированному обстрелу. По словам представителей ВСУ, в атаке был задействован практически весь ассортимент ракетного оружия, имеющегося в распоряжении российских войск.

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Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил изданию «Бабель», что удары были нанесены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», баллистическими, крылатыми и зенитными ракетами разных модификаций, а также дронами-камикадзе. «Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», — сказал Игнат. Он добавил, что в нанесении ударов принимали участие 18 российских стратегических бомбардировщиков.

По последним данным, атаке подверглись Киев, Львов, Днепр, Одесса, Харьков и Конотоп. Есть погибшие и раненые. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по территории страны по меньшей мере 110 ракет.

Киев

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате атаки на столицу один человек погиб, еще 17 мирных жителей пострадали. Минздрав страны сообщил о 14 раненых.

Повреждена станции метро Лукьяновская, которая во время обстрелов работает как убежище. Какое-то время поезда проезжали ее без остановки, затем движение восстановили.

Обломки ракеты также попали в складское помещение в Шевченковском районе Киева. По данным Кличко, трех человек достали из-под завалов живыми, один погиб.

В свою очередь, глава военной администрации Киева Сергей Попко написал о повреждениях жилых домов и пожарах в Шевченковском, Святошинском, Подольском и Дарницком районах города. По его словам, в Подольском районе, где загорелись складские помещения на площади в три тысячи квадратных метров, «много раненых».

Станция метро Лукьяновская в Киев утром 29 декабря 2023 года. Фото: Суспільне

Львов

Не менее десяти беспилотников-камикадзе иранского производства «Шахед» атаковали Львовскую область на западе Украины. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой. Он уточнил, что в результате обстрела в городе начался пожар на объекте критической инфраструктуры. Из-за падения обломков дрона начался пожар в одном из лицеев города. Всего, по последним данным, в результате удара по Львову ранения получили восемь человек, один — погиб.

По словам Садового, город также подвергся ракетному удару, есть попадание в жилой дом. О попадании ракеты в жилой дом во Львове сообщил и глава областной администрации Максим Козицкий.

Поврежденный жилой дом во Львове, 29 декабря 2023 года. Фото: Андрей Садовой / Telegram

Днепр

В Днепре, по данным украинских СМИ, в результате ракетного удара начался пожар в торговом центре, а также пострадало здание роддома. «В результате попадания существенно повреждено здание медучреждения. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие», — заявили в Минздраве.

В результате обстрела города есть погибшие и раненые, об этом сообщил глава Днепра Борис Филатов. В сети распространились видео, на которых заметны жертвы и пострадавшие. По данным начальника администрации Днепропетровской области Сергея Лысака, всего погибли четыре человека, пострадали «почти полтора десятка».

Повреждения после ракетного удара в Днепре, 29 декабря 2023 года. Фото: Суспільне Дніпро / Telegram

Одесса

В Одессе ракета попала в жилые дома, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер. По его информации, два человека погибли. Еще 15 мирных жителей ранены, среди них двое детей — 6 и 8 лет. «Двое раненых в тяжелом состоянии», — написал он в своем телеграм-канале.

Также в Одессе обломки дрона попали в многоэтажный дом и повредили его.

В Одесском районе в результате атаки беспилотников поврежден один из законсервированных объектов инфраструктуры.

Поврежденный жилой дом в Одессе после ракетного удара, 29 декабря 2023 года. Фото: Политика Страны / Telegram

Харьков

Россия нанесла более 20 ударов по Харькову, предположительно, ракетами С-300. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По его данным, один человек погиб, еще 11 получили ранения.

«В результате двух волн ударов зафиксировано разрушение и повреждение складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия. В одном из медучреждений взрывной волной повреждены крыша и окна. Рядом найдены обломки российской ракеты», — написал Синегубов. Он добавил, что во время обстрела повреждения также получила машина скорой помощи.

Обломки неразорвавшейся ракеты в одном из парков Харькова, 29 декабря 2023 года. Фото: Суспільне Харків / Telegram

Конотоп

В Конотопе Сумской области из-за ракетного удара пострадали три человека, сообщается в телеграм-канале областной администрации города. Повреждены многоквартирный жилой дом и станция технического обслуживания автомобилей. Одна машина сгорела. Пострадали три человека. Также в небе над областью силы ПВО сбили два российских дрона.

Воронка после ракетного удара в Конотопе, 29 декабря 2023 года. Фото: Сумская областная прокуратура



Последний раз удар такого масштаба Россия нанесла по Украине 15 ноября 2022 года. Тогда представитель военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что всего по территории страны было выпущено около 100 ракет.

9 марта 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что в тот день по Украине российская армия выпустила 81 ракету и восемь дронов. Тогда погибли 6 человек.

Ровно год назад 29 декабря Россия также атаковала Украину. Советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк тогда сообщал, что всего по территории страны было выпущено более 120 ракет.

На фоне того обстрела в телеграм-канале российского Минобороны появилось сообщение: «Калибры не закончатся никогда».

Однако в ноябре 2023 года «Агентство» со ссылкой на анализ военно-аналитической компании Rochan Consulting писало, что Россия резко сократила количество ракетных ударов по Украине. Британская разведка, а также научная сотрудница программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Дара Массикот отмечали, что, вероятно, Москва экономит ракеты для ударов, которые планируются зимой.