Бывший продюсер Натальи Ионовой решил забрать у нее псевдоним Глюк’oZa после участия певицы в вечеринке Ивлеевой

Продюсер Максим Фадеев решил забрать у Натальи Ионовой псевдоним Глюк’oZa после появления певицы на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк’oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», — написал Фадеев.

Продюсер добавил, что он не хочет, чтобы его как музыканта ассоциировали с Ионовой. Сама певица это не комментировала.

Ранее с последствиями участия в мероприятии Ивлеевой в клубе «Мутабор» столкнулись и другие звезды российского шоу-бизнеса. Телеканал «360» сообщил об отмене новогоднего выступления певицы Анны Асти в московском клубе Gipsy. Лолита Милявская рассказала РБК, что ее «вырезают из эфиров» и отменяют концерты.

Телеграм-канал Baza утверждал, что руководство НТВ потребовало вырезать из новогодней передачи Филиппа Киркорова. Позднее Shot обнаружил, что телеканал ТНТ убрал Киркорова с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Baza также сообщила, что организаторы «Зимнего SHOW», где планируется участие Киркорова, Димы Билана и Лолиты Милявской, отменили трансляцию мероприятия на «МузТВ» и во «Вконтакте».

Сегодня несколько телеграм-каналов сообщили, что силовики опечатали клуб «Мутабор», в котором состоялась вечеринка Ивлеевой. В самом заведении объявили о переносе новогоднего мероприятия на февраль.

Мероприятие с дресс-кодом Almost Naked («Почти голые») прошло в ночь с 20 на 21 декабря. Киркоров посетил вечеринку в блестящем комбинезоне в сетку, а Лолита Милявская — в полупрозрачном белом обтягивающем комбинезоне, накидке и черном белье. Рэпер Vaсio (Николай Васильев) пришел в кроссовках и одном белом носке, надетом на член. Позднее его арестовали на 15 суток по статьям о мелком хулиганстве.

Позднее Лефортовский суд Москвы признал вечеринку «пропагандой ЛГБТ». Некоторые участники мероприятия, включая Киркорова, Билана, Милявскую и Собчак, записали видеообращения с извинениями. Несколько видео опубликовала и сама Ивлеева.

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