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Налоговики нашли у Насти Ивлеевой неуплату более 130 миллионов рублей — РБК

16:28 • 27.12.2023

Юридические лица, связанные с Анастасией Ивлеевой, могли использовать стратегию разделения бизнеса для избежания уплаты налогов, утверждает источник РБК, знакомый с проведением проверок. Согласно источнику, с 2020 по 2022 год сумма неуплаченных налогов превышает 130 миллионов рублей.

РБК сообщает, что Анастасия Узенюк (Ивлеева) официально зарегистрирована как индивидуальный предприниматель и использует упрощенную систему налогообложения. Тем не менее, в 2020 году было создано юридическое лицо — ООО «Ивлеева Продакшн», которое также применяет упрощенную систему налогообложения.

По информации Mash, Ивлеева предоставляла одни и те же услуги как индивидуальный предприниматель, так и через ООО, тем самым избегая увеличения доходов юридических лиц и не переходя на более высокие ставки налогообложения. Сумма неуплаченных налогов подпадает под особо крупный размер по статье 199 УК и может повлечь ответственность до пяти лет лишения свободы.

По сообщению Mash, сейчас проводятся обыски по юридическим адресам Ивлеевой.   С утра о том, что проверка Ивлеевой ФНС «имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела», рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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