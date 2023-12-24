Настя Ивлеева извинилась за распространенные видео с закрытой вечеринки

Настя Ивлеева записала видеообращение, в котором заявила, что никто не приглашал звезд шоу-бизнеса появляться полуобнаженными на ее «голой» вечеринке. Она извинилась за видео с мероприятия и объявила, что все средства, полученные со второго вечера, направит на благотворительность. Заявление опубликовано в ее соцсетях.

По словам блогерки, цель голой вечеринки — представить неопубликованные снимки с изображением красивых женских тел, которые она сделала, когда была главным редактором Playboy в России в 2022 году до закрытия журнала в стране.

«Дресс-код вечеринки — "Почти голый". Хочу подчеркнуть, что это название соответствует теме мероприятия. И напоминаю, что это презентация фотографий, которые не были опубликованы в 2022 году в журнале Playboy, а также формат закрытого мероприятия. Все приглашенные получили фотографии для вдохновения, которые были довольно сдержанными. Каждый гость самостоятельно интерпретировал свой наряд», — рассказала блогерка.

Ивлеева также утверждает, что рэпера Vacio предупреждали, что его образ может быть неподходящим, но исполнитель «заиграл слишком далеко, стремясь к популярности». После ареста на 15 суток, который присудили ему за мелкое хулиганство, он извинился за участие в «голой» вечеринке.

Настя Ивлеева обещала направить все деньги, полученные со второго дня вечеринки, на благотворительность, отметив, что это не акт доброты или оправдание, а просто единственный возможный ход событий в данном контексте. Она подчеркнула, что она живет, работает и развивает свой бизнес в России.

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