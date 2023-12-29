В какие-то дни встать с кровати — это уже достижение

Итоги года — одна из форм рефлексии, чтобы посмотреть со стороны свою жизнь, осмыслить свой опыт, эмоции и чувства. Но иногда, прочитав чужие итоги или написав свои, люди могут начать плохо себя чувствовать — испытывать зависть, тревогу и грусть. «Холод» поговорил с психологом Юлией Бровкиной о том, почему так происходит, и как сделать подведение итогов приятным и полезным.

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Чем может быть полезно подводить итоги года?

Часто мы живем «на автомате» и не акцентируем внимание на происходящем, из-за чего может быть сложно понять, что случилось в нашей жизни за последнее время. А с помощью итогов недели, месяца или года можно заметить и зафиксировать достижения и радостные события. Например, успешное закрытие проекта на работе, заботу о физическом здоровье, походы к психологу.

Также, когда мы смотрим на свою жизнь со стороны, то понимаем, что она не идет сама собой. Мы видим, что приложили усилия и построили хорошие отношения, развивались в том, что нам интересно и так далее. Это может помочь снизить тревожность и повысить самооценку. А еще подведение итогов дает возможность понять, двигаетесь ли вы к той жизни, о которой мечтаете, или нужно скорректировать свои действия.

Почему у нас могут вызывать чувство тревоги и подавленности чужие итоги года?

Увидеть список чужих достижений и начать сравнивать их со своими – это нормально. Людям вообще свойственно сравнивать. Но если на сцену выходит внутренний критик и начинает говорить, что другой человек сделал хорошо, а ты — недостаточно, включается режим «сына маминой подруги». Чрезмерная рефлексия с самокритикой может перейти в гиперрефлексию, когда мы бесконечно оцениваем свои действия, эмоции и чувства. Подобная попытка дать себе оценку может послужить поводом, чтобы загнаться — а это уже не полезно.

Также, если начать сравнивать себя с другими, можно почувствовать зависть. Чтобы такого не случалось, важно четко понимать, чего мы хотим достичь и для чего нам это. Например, блогер написал в итогах года, что съездил на Мальдивы, открыл несколько бизнесов, заработал миллионы. Вы прочитали это и начали завидовать и переживать, что не достигли того же. Но важно задать себе вопросы: зачем мне это? Как деньги и поездка на Мальдивы сделают мою жизнь лучше, а меня — счастливее? Деньги и путешествия — это всегда средства, способы достижения чего-то, но не самоцель. Хороший контакт со своими целями — это понимание, зачем человеку нужны деньги и какая именно сумма. Например, сейчас вы хотите зарабатывать больше, чтобы купить машину и в выходные ездить отдыхать на природу. Это не абстрактные миллионы, а конкретные вещи, которые будут доставлять радость и иметь смысл.

Негативные чувства также могут появиться, если мы неправильно оценили свои возможности, поставили нереалистичные цели и, соответственно, не достигли их. Например, вы решили переехать в Европу и дали себе на это год. А потом начали пробовать и поняли, что для достижения этой цели понадобится гораздо больше времени, сил, ресурсов. То есть ваши возможности оказались недостаточными, чтобы переехать в течение года, и это грустно, но это не значит, что вы плохой человек или неудачник. С вами все в порядке, просто на эту цель нужно больше времени. Чтобы ставить реалистичные планы, можно говорить себе, например: я знаю, что сейчас есть проблемы с оформлением виз, поэтому я не расстраиваюсь, что не смог быстро переехать из России. А потом можно прописать, чего вы все-таки достигли: да, я не открыл бизнес и не сделал его успешным, но я улучшил свое ментальное состояние и сохранил отношения с близкими.

Как справиться с ощущением, что на фоне других я ничего не достиг в этом году?

Человек не может ничего не достичь. В какие-то дни встать с кровати — это уже достижение. Вы просто продолжаете жить свою жизнь и это уже очень круто, потому что она часто бывает непростой.

Если вам плохо, когда вы читаете о чужих достижениях, можно обернуть негативные ощущения в свою пользу. Задайте себе вопрос: я тоже хочу крепкие отношения с партнером? Я тоже хочу стать популярнее? Когда вы начинаете лучше понимать свои чувства и задавать себе вопросы «А что меня цепляет в этом? Что вызывает ощущение, что я недостаточно успешен?», от этого можно оттолкнуться и попытаться понять свои желания. А после можно прописать, что стоит сделать, чтобы приблизиться к желаемому. Скорее всего, вам уже не хочется говорить про себя, что вы неудачник — вы берете под контроль эту историю.

Как экологично подводить итоги?

Например, можно научиться замечать сделанное. Не обязательно хорошее или радостное, просто сделанное. Для этого начните записывать под конец дня то, что вы сделали за сегодня — это тоже можно назвать итогами: кому звонили, какие дела выполнили, как порадовали себя. Две недели ведения такого дневника научат замечать, из чего состоит ваша жизнь, куда уходят силы и сколько вы реально успеваете сделать.

Еще одна полезная техника — дневник благодарности: каждый день писать, чему и кому вы благодарны. Можно быть благодарным погоде, близким, автобусу, пришедшему вовремя, себе за то, что почистил зубы — чему угодно. Эта техника тренирует навык переключаться с тревожного на хорошее в вашей жизни.