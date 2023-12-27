Песков не стал обсуждать тему «голой» вечеринки Ивлеевой

Дмитрий Песков ответил на вопрос о вечеринке Насти Ивлеевой. Он предложил «остаться единственными в стране, кто эту тему не обсуждает». Аудиозапись ответа опубликовало радио «Маяк».

«Что касается вечеринки — прошу вас меня помиловать», — заявил Песков.

Ранее Федеральная налоговая служба начала проверку в отношении организатора «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Российские бренды приостановили контракты с Ивлеевой, а также с другими участниками «голой» вечеринки — Дмитрием Биланом, Лолитой, Филиппом Киркоровым и Aнной Asti.

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