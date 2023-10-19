В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной

В Саратове отменили запланированный на 26 октября в Ледовом дворце спорта «Кристалл» концерт певицы Дианы Арбениной. Об этом сообщили в министерстве спорта, не уточнив причин отмены выступления.

Ранее отменить концерт Арбениной потребовал депутат Саратовской областной думы Роман Грибов. «В сети интернет широко разошлись видео, в котором Диана Арбенина поет в поддержку Израиля и солдат ЦАХАЛА (армии Израиля). Вооруженные силы этой страны сейчас проводят военную операцию в палестинском городе Газа, в результате которой гибнут сотни людей, в том числе и дети. Позиция Арбениной лицемерна. Она выступила за военную операцию Израиля, а вот поддержать наших солдат “артистка” до сих пор не нашла ни времени, ни сил», — заявил он.

13 октября об отмене концерта Арбениной в Йошкар-Оле сообщил министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константин Иванов. «Данный концерт отменен. Мы, министерство культуры, узнали об этом концерте очень поздно, в связи с тем, что это коммерческий проект. Но концерт отменен, он не будет проводиться в нашей республике. Мы эту работу будем контролировать и не допустим выступления артистов, которые негативно высказываются в адрес нашей страны и политики», — сказал он.

Весной на Арбенину написали донос из-за ее критики российской аннексии Крыма. После этого концерты певицы начали отменять по всей стране.

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