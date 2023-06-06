Последние новости из мира поп-музыки выглядят так: рэпер Scally Milano пришел извиняться к Екатерине Мизулиной, главе «Лиги безопасного интернета», за ним — Инстасамка, за ней — рэперка Хофманнита. Музыкальный критик Николай Овчинников объясняет, что такое хождение на поклон изменит в музыке поп-звезд, и пытается разобраться, приведет ли это к появлению новой патриотической поп-культуры.

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Все эти короткие встречи сопровождаются фотографиями: торжествующая Мизулина в красном и артисты с непроницаемо равнодушным выражением лица. В соцсетях шутят, кто следующий, и сравнивают фотосерию со снимками мужчины с пойманной им рыбой.

Екатерина Мизулина и вправду стала самым успешным рыболовом российской поп-музыки. В свои сети она затащила почти всех более-менее мейнстримных артистов в возрасте до 30 (с соответствующей аудиторией). Причем многие приплыли к ней сами. Как так вышло? Почему артисты только рады бежать на поклон к женщине с непонятными полномочиями? И что будет дальше?

Откуда появилась Мизулина-2?

Екатерина Мизулина — дочь Елены Мизулиной. Та прославилась борьбой за цензуру под прикрытием спасения детей: именно Мизулина стала одной из авторок законов, позволявших блокировать сайты. Дочь Мизулиной тоже построила карьеру на «помощи детям». В конце 2017 года она возглавила «Лигу безопасного интернета» — общественную организацию, когда-то созданную православным бизнесменом и спонсором оккупации Крыма Константином Малофеевым. ЛБИ на бумаге занимается спасением детей от порнографии, насилия и буллинга, а по факту выступает псевдообщественным инструментом цензуры.

Мелькать в новостях Екатерина Мизулина стала в 2021 году, когда начала бороться против Моргенштерна. То концерт поможет отменить, то во влиянии на очередного школьного стрелка обвинит. Моргенштерн в итоге сбежал из России — не из-за нападок Мизулиной, а потому что им заинтересовались уже в Следственном комитете. Домой рэпер пока не вернулся и живет в Дубае.

Следующими врагами Мизулиной стали Дудь — после начала полномасштабной войны она просила прокуратуру проверить его на иностранное финансирование — и Оксимирон — за строчку «Ингрия будет свободной» в песне «Ойда». Мирона Федорова в итоге оштрафовали за «призывы к сепаратизму».

Оксимирон и Дудь в эмиграции, на них внешне не повлияли ни нападки властей, ни статус «иноагентов». Другое дело — оставшиеся в России поп-исполнители. Они и превратили саму Мизулину в поп-героиню.

Мизулина наехала на Инстасамку — у той стали отменяться концерты. Как результат — певица теперь обещает поехать в тур без мата и «старого стиля». Мизулина назвала Scally Milano «ублюдком» — тот удаляет упоминания наркотиков из песен и обещает исправиться. Мизулина же пишет в СК с просьбой не наезжать на рэпера и заодно рассказывает о других желающих извиниться: среди — них популярные Lovv66, Mayot, Soda Luv и Мукка. Мизулина наезжает на Локимина — тот остался в России и продолжил критически высказываться о власти; у него отменяются концерты, он вынужден писать в ЛБИ разъяснения: мол, наркотики и ЛГБТК+ он не пропагандирует, а Россию любит. Так же поступает Алена Швец: после обвинений в «ЛГБТ-пропаганде» она обращается через телеграм к Мизулиной, мол, это раньше у меня были неоднозначные песни, а сейчас — «традиционные ценностные ориентиры». Хофманнита пришла извиняться к Мизулиной, хотя та только призывала организаторов отменять ее концерты, а в итоге никуда не обращалась — как в старом панче Оксимирона «Ты извинился, но тебя даже не били». И так далее, вплоть до фото в красном платье. Мизулина отругала Инстасамку за публикацию совместного фото (хотя сама же его опубликовала, а еще сказала, что провела с музыкантами, к ней приходившими, «профилактические беседы». Кажется, пока единственный, кто не ответил Мизулиной на обвинения, — Яндекс: общественнице не понравилось, что на его музыкальном севрисе есть песни «иноагента Оксимирона» и «антироссийские треки в поддержку ВСУ».

Это все выглядело бы ожидаемо — власти в России сейчас активно взялись за переделку культуры под свои нужды, от книг до кинотеатров, — если бы не одно «но». Екатерина Мизулина не депутатка, не чиновница, не Роскомнадзор. Она не занимает никаких крупных должностей, а просто руководит общественной организацией. По факту Мизулина — никто. И к ней идет на поклон половина топа «ВК Музыки».

На самом деле это старая традиция. Еще со времен «Наших», «гееборцев» вроде Тимура Исаева и движения SERB при власти всегда находились типа независимые деятели, которые выполняли самую грязную работу: писали доносы, громили выставки, травили людей. Но даже на их фоне Мизулина выделяется. В отличие от героев прошлого — слишком правильных нашистов и слишком неказистых борцов за общественную мораль и семейные ценности, — Мизулина непринужденно ведет телеграм, записывает проникновенные кружочки, общается со сторонниками, постит котиков и выкладывает нарисованные ее поклонниками портреты.

Что будет дальше с Мизулиной-2?

Неизвестно, это Мизулина сама прислонилась к власти или ее благодаря маминым связям прислонили, но факт такой: сейчас она — главный дьявол поп-культуры. Мизулина — это такая Фурцева для зумеров: неназначенная министр культуры, специалистка по молодежи, умеющая говорить на равных с людьми до 30 и имеющая ресурс для давления на неугодных через силовиков.

Что будет дальше? Мизулина может пойти по пути, скажем, Милонова — оказаться в Госдуме и раствориться в среде таких же мракобесов. Или она может оступиться, раскритиковать кого-то не того, и ее попросят замолчать, как Наталью Поклонскую. Или она станет министром культуры при премьер-министре Евгении Пригожине. У Мизулиной много вариантов развития карьеры. А вот у российской музыки вариантов куда меньше.

Почему нет смысла возмущаться извинениями поп-артистов?

Обычная реакция на такое поведение артистов — возмущение. Оказывается, многие российские лидеры общественного мнения готовы прогибаться без особых возражений. Потому что надо выступать, не хочется лишаться концертов, денег, а то и свободы. Как государство поступает со слишком своевольными деятелями культуры, можно увидеть на примере нового «театрального дела».

Другой вопрос: а почему мы, собственно, ожидали от извиняющихся артистов борьбы и протеста? Да, творчество Инстасамки или Хофманниты — красивая пощечина общественной морали и ответ на запрос населения на новых трикстеров, напоминающих о прекрасном довоенном прошлом. Но ни они, ни Scally Milano борцами по натуре не были. Они не приходили на протестные митинги, не участвовали в акциях Оксимирона или благотворительных концертах для политзэков или украинцев. Про их политические взгляды вообще мало что понятно. Артисты, пришедшие на поклон к Мизулиной, — это люди, выросшие в парадигме нулевых: мы готовы сплясать для государства, лишь бы оно от нас отстало.

Проблема только в том, что в нулевые еще можно было ездить на Селигер и звать Путина на рэп-шоу во имя чего-то хорошего или чтобы плохое поскорее отлипло. Теперь же за красным платьем Мизулиной видится большая кровь, которая пролита во имя тех самых традиционных ценностей. Сейчас эти фотографии, хоть и имеют сильный меметический потенциал, все равно выглядят жутко. Как будто и вправду всех, кто в кадре, поймали и скоро оглушат булыжником.

Кроме того, все эти артисты, что пытаются построить какие-то отношения с государством — пусть и через ЛБИ, — вынуждены делать это не от хорошей жизни. У, скажем, Оксимирона, Монеточки или группы «Спасибо» есть зарубежная аудитория с понятными воззрениями по поводу войны и Путина. У них есть потенциал для монетизации и дальнейшего выживания. У Scally Milano этого нет. Даже Моргенштерн растерял все сияние за год эмиграции, и главная новость о нем — дисс Оксимирона на него. Российским артистам приходится выживать.

Почему из этих историй с извинениями не вырастет новая патриотическая поп-культура?

Первый же сингл Инстасамки после объяснений перед ЛБИ — абсолютно такая же ода деньгам, славе и сексу, что и раньше. Но его Мизулина уже как будто не заметила. Все эти объяснения и извинения — это имитация общественной жизни без особых последствий для ее участников.

Не стоит ожидать от российского попа каких-то патриотических подвигов: новой песни «Я русский», концертов в Донбассе (из всех относительно молодых артистов туда решил поехать только Три дня дождя, обматеривший перед этим украинских фанатов), да даже и выступления на Красной площади по случаю годовщины какой-нибудь очень важной для Кремля ерунды. Для Мукки, Scally Milano и прочих все эти объяснения и извинения выглядят как охранная грамота на случай дальнейших проблем: мол, мы уже извинились, отстаньте.

Впрочем, эта охранная грамота не вечна. При любой смене трендов или появлении нового борца за чистоту нравов Мукке и Scally Milano придется снова идти на поклон, если к ним привяжутся. Опять придется извиняться и фотографироваться. И опять, кроме бурления в соцсетях, никаких последствий у этого не будет.

Главный итог всей этой истории один. Силами и провластных блогеров, и музыкальной индустрии главным поп-героем весны 2023 года стала Екатерина Мизулина. Три года назад лицом культуры был безумный трикстер, но хотя бы с песнями. Теперь и песни не требуются: дочь депутатки, работающая на православного миллионера и унижающая музыкантов запросами в Следственный комитет, — именно с Екатериной Мизулиной мы будем ассоциировать историю поп-музыки во второй год войны. Логично будет потом увидеть ее на сцене какого-нибудь «ВК Феста», в шоу «Что было дальше?» и прочих безопасных для власти поп-продуктах.