Надеждин выдвинулся в президенты, а Дунцовой отказали в регистрации инициативной группы. Главные новости минувших выходных

ЦИК отказал журналистке Екатерине Дунцовой в регистрации инициативной группы по выдвижению ее кандидатом в президенты

В ведомстве заявили, что в регистрационных документах было найдено 100 ошибок. В частности, по словам члена ЦИК Евгения Шевченко, нотариус неправильно заверил документы, указав неверный номер паспорта организатора собрания инициативной группы. Протокол собрания, по мнению комиссии, изготовили после самого собрания, что не позволяет установить точную численность группы. Данные почти 20% инициативной группы имеют расхождения в ходатайстве о ее регистрации и нотариально заверенном протоколе.

«Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс. Любой опыт — все равно опыт», — сказала Элла Памфилова в конце заседания.

Получив отказ в ЦИК, Дунцова обратилась к руководству политической партии «Яблоко» — Григорию Явлинскому и Николаю Рыбакову — с просьбой выдвинуть ее кандидатом в президенты: «В силу ограничений, установленных законом, я не смогу провести повторное собрание инициативной группы, но мы можем выдвинуть мою кандидатуру от политической партии. Прошу вас рассмотреть возможность проведения съезда и выдвижения меня от партии “Яблоко”». — сказала она, добавив, что планирует обжаловать отказ ЦИК в Верховном суде.

В ответ глава «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что выдвижение Дунцовой кандидатом от его партии на грядущих президентских выборах «исключено», потому что «мы ее не знаем». Ранее сам Явлинский сообщил, что не будет участвовать в выборах президента.

Партия «Гражданская инициатива» выдвинула кандидатом в президенты Бориса Надеждина

Это решение было принято на партийном съезде. Делегаты единогласно выступили за выдвижение Надеждина. Он, в свою очередь, попросил о членстве в партии «Гражданская инициатива». «Прошу принять меня рядовым членом в партию “Гражданская инициатива”. Многие критикуют меня за то, что я сменил много партий, но просто я долго живу, а партии — нет», — пояснил он.

Как сообщается, выдвижение Надеждина кандидатом в президенты также поддержало движение жен мобилизованных «Путь домой», которое добивается возвращения своих мужей с войны в Украине. «Мы поддерживаем вас, Борис Надеждин, и спасибо вам за то, что вы не прошли мимо и смогли поднять эту тему», — сказала Надеждину одна из участниц движения.

Сам политик пояснил, что решил выдвигаться кандидатом на выборах от партии, чтобы уменьшить количество подписей, которые необходимо собрать, с 300 тысяч до 100 тысяч. Приступить с их сбору он сможет после регистрации его кандидатуры в ЦИК.

В Риге арестовали мужчин, бросивших страйкбольную гранату на вечеринке журналистов

Как сообщили в латвийском МВД, против задержанных, чьи имена не называются, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным правоохранителей, мотивом преступления стала не профессиональная деятельность журналистов, участвовавших в вечеринке, а личный конфликт.

Ранее стало известно, что 23 декабря неизвестный бросил гранату на вечеринке журналистов в Риге. Граната оказалась небоевой, никто не пострадал.

«Было довольно частное мероприятие, просто провожали одну девушку, которая увольняется и переезжает в другую страну. И как бы ничего не предвещало, — рассказал в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов. — (...) А потом неожиданно в заведение заглянул мужчина, бросил гранату и убежал. Заглянул человек, видимо ему надо было посмотреть, кто находится в этом заведении, он посмотрел. Там кроме нас была еще одна парочка молодых людей. Я сидел в другом зале, услышал только взрыв. Это было не на моих глазах. Ребята побежали за ним, попытались его поймать, но человека на выходе ждала машина, он быстро заскочил в машину и уехал».

Блогерша Настя Ивлеева извинилась за распространение видео со своей «голой» вечеринки

Она записала видеообращение, в котором заявила, что звезды щоу-бизнеса появились на ее мероприятии полуобнаженными по собственной инициативе. Сама же вечеринка, по словам Ивлеевой, была презентацией неопубликованных женских снимков, которые она сделала в бытность главным редактором российского издания журнала Playboy.

Распространившиеся ранее в сети фото и видео с закрытой вечеринки Ивлеевой возмутили российских депутатов, общественников, представителей РПЦ, z-блогеров и военных на фронте в Украине. Они пожаловались на участников и организаторов мероприятия в Генпрокуратуру и потребовали привлечь их к ответственности.

Дресс-кодом вечеринки был «Almost naked» (Почти голый), в связи с чем гости мероприятия, среди которых было много российских селебрити первой величины, появились на нем в весьма откровенных нарядах.

Наибольший общественный резонанс вызвал образ рэпера Vacio, который пришел лишь в одном носке, надетом на член. Позже он был арестован на 15 суток по статье о мелком хулиганстве, а также оштрафован на 200 тысяч рублей по статье о «ЛГБТ-пропаганде».

Российские государственные информагентства опубликовали видео с извинениями Vacio, в котором он говорит, что «не поддерживает ЛГБТ» и осуждает его сторонников.

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