Дунцова обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть ее кандидатом в президенты

Екатерина Дунцова после отказа ЦИК зарегистрировать ее инициативную группу обратилась к руководству партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть ее кандидатом в президенты.

Она сообщила, что планирует обжаловать решение ЦИК в Верховном суде, так как оно «не основано на законе, все основания для отказа приведены в законе о выборах президента России и никакие перечисленные недостатки таковыми не являются». Также она обратилась к руководству политической партии «Яблоко» — Григорию Явлинскому и Николаю Рыбакову — с просьбой выдвинуть ее кандидатом в президенты: «В силу ограничений, установленных законом, я не смогу провести повторное собрание инициативной группы, но мы можем выдвинуть мою кандидатуру от политической партии. Прошу вас рассмотреть возможность проведения съезда и выдвижения меня от партии “Яблоко”».

Председатель партии Григорий Явлинский на вопрос, будет ли «Яблоко» выдвигать Дунцову, ответил: «Мы ее не знаем». Об этом сообщил член федерального бюро и зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров. Гончаров добавил, что считает странным обращаться в партию в последний момент, заявляя до этого о беспартийности. Сам Явлинский отказался от участия в выборах президента.

Журналистка Екатерина Дунцова выдвинула свою кандидатуру на выборы президента России, которые состоятся 15–17 марта. 23 декабря ЦИК отказал ей в сборе подписей, не зарегистрировав собрание инициативной группы.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.