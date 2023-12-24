Полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в том, что они бросили учебную гранату на вечеринке журналистов в Риге

Полиция Латвии задержала двух мужчин. Их подозревают в том, что они бросили страйкбольную гранату на вечеринке журналистов в Риге. Об этом сообщает МВД Латвии в соцсети X.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мотивом преступления, утверждает полиция, стал личный конфликт. На данный момент ничто не указывает, что инцидент был связан с присутствием в этом месте журналистов.

«Было довольно частное мероприятие, просто провожали одну девушку, которая увольняется и переезжает в другую страну. И как бы ничего не предвещало, — рассказал в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» корреспондент Русской службы «Би-би-си» Илья Барабанов. — (...) А потом неожиданно в заведение заглянул мужчина, бросил гранату и убежал. Заглянул человек, видимо ему надо было посмотреть, кто находится в этом заведении, он посмотрел. Там кроме нас была еще одна парочка молодых людей. Я сидел в другом зале, услышал только взрыв. Это было не на моих глазах. Ребята побежали за ним, попытались его поймать, но человека на выходе ждала машина, он быстро заскочил в машину и уехал».

Журналистка издания «Медуза», которая в тот момент также была в баре, рассказала, что в заведении были не только журналисты Русской службы «Би-би-си», но и другие посетители, так как это не было закрытым мероприятием издания.

Учебную гранату бросили на вечеринке журналистов Русской службы «Би-би-си» вечером 23 декабря. Граната взорвалась, оглушив нескольких людей. Пострадавших нет.

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