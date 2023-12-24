В Риге на вечеринке журналистов неизвестный бросил учебную гранату

На вечеринке Русской службы «Би-би-си» в Риге неизвестный бросил учебную гранату. Об этом «Новой газете Европа» сообщил один из участников событий. Информацию подтвердили DW два сотрудника «Би-би-си».

Мероприятие проводилось в рижском баре Čē. К 23 часам количество посетителей в заведении, за исключением журналистов, значительно уменьшилось. В это время в дверь вошел мужчина, который бросил учебную гранату РГД-5 под ноги находившимся в зале журналистам, рассказал свидетель происшествия. Граната взорвалась, оглушив нескольких людей. Затем нападавший скрылся, уехав на черном BMW. Журналисты успели зафиксировать номер автомобиля.

Журналисты считают, что нападение было связано с их профессиональной деятельностью. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

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