Самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области

В Тверской области разбился частный бизнес-джет, на борту которого находился глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. РИА «Новости» добавляют, что всего на борту находились десять человек, найдено восемь тел. О гибели Пригожина при этом официально не сообщалось.

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21:25

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов сообщает о смерти Пригожина и Уткина.

«Только что общался с выдающимися "музыкантами" они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина», — написал он в своем телеграм-канале.

21:23

На разбившемся сегодня бизнес-джете Пригожин летал после неудавшегося мятежа.

На это обратила внимание «Медиазона». Как сообщается, тогда самолет с бортовым номером RA-02795 вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился под Минском. Издание также отмечает странную «очень быструю реакцию Росавиации» на крушение.

«Важные истории» ранее сообщали, что этим бизнес-джетом пользовался лично Пригожин. По данным издания, с 30 мая по 1 июня борт летал с выключенным транспондером в Екатеринбург, а также в Новосибирск и Нижний Новгород.

21:22

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

21:21

Происходящее сегодня — это не первая «смерть» Пригожина.

11 октября 2019 года государственные информагентства сообщили о крушении в Конго самолета АН-92, на борту которого находились «‎четыре члена экипажа и гражданские, а также военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК Феликса Чисекед». Через два дня телеграм-каналы‎, в том числе Readovka и «Карточный домик: Россия» написали, что среди пассажиров самолета мог быть Евгений Пригожин. Тогда его называли исключительно «‎поваром Путина», а не основателем ЧВК «‎Вагнер».

Еще через два дня, 15 октября пресс-служба компании «Конкорд» опровергла гибель Пригожина, заявив, что он «пребывает в добром здравии».

В Российском МИД тогда подтвердили гибель двух россиян на борту АН-92: пилотов Владимира Садовничева и Виталия Шумова. Садовничий в 2011 году был осужден в Таджикистане за контрабанду, Шумов фигурировал среди задержанных в Бангкоке в 2010 году членов экипажа Ил-76, на борту которого было обнаружено почти 40 тонн оружия.

21:10

На борту самолета Пригожина мог произойти взрыв, говорит военный эксперт.

«Если бы он был сбит ракетой ПВО, то на видео виден был бы дымный след, я пока не видел следа. Если очевидцы не видели взлетающую ракету и след от нее, то версия с ПВО под вопросом. Если он так падает, то мог быть взрыв на борту или то, что можно назвать терактом», — сказал «Агентству» военный эксперт Юрий Федоров.

По его словам, самолет падал «хаотически». Федоров считает, что пилоты полностью потеряли управление. «Произошел полный выход из строя систем управления, такое может случиться в результате взрыва внутри самолета, что в общем логично», — добавил он.

21:08

Второй самолет, Embraer Legacy 650, c бортовым номером RA-02748, который тоже приписывают Пригожину, был построен в 2013 и был приобретен Пригожиным 22 июня 2022 года.

Он вылетел чуть раньше RA-02795 — в 17:19 по Москве. Судя по картам полета Flight Radar, он не разворачивался и долетел до Санкт-Петербурга 18:27 по Москве, а потом вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился в Москве в 20:02 по мск.

21:03

По информации из открытых источников, место падения самолета Пригожина находится в 7 километрах от авиабазы «Хотилово», где базируется 790-й истребительный полк, укомплектованный самолетами МиГ-31, и в 50 километрах от Валдая, где расположен 42-й гвардейский зенитный ракетный полк, оснащенный зенитно-ракетными комплексами С-300.

21:00

Русская служба Би-би-си пишет, что транспондер самолета Пригожина отключился в воздухе.

Издание отмечает, что, по сервис отслеживания полетов Flightradar24, зарегистрировал полет Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795 с 17:59 (мск) по 18:11.

«Судя по траектории полета, самолет включил транспондер уже в воздухе — так иногда делают бизнес-джеты. В это время он находился на высоте 3,7 километра в районе подмосковного города Зеленоград, и летел со скоростью 585 км/ч, набирая высоту и ускоряясь», — говорится в сообщении.

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов говорит, что около деревни Шернево транспондер бизнес-джета перестал посылать сигнал, но самолет продолжал набирать высоту. Он считает, что прибор или был выключен, или по каким-то причинам перестал работать уже в воздухе.

20:50

Владимир Путин в этот момент выступает на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве. Он поблагодарил за службу участников войны в Украине.

20:48

Тела 8 погибших обнаружены на месте крушения самолета в Тверской области, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах. Ранее российские агентства сообщали о 10 погибших.

20:47

Журналист Андрей Захаров пишет, что сегодня Пригожин действительно вылетел в Россию из Африки, с ним был весь командный состав ЧВК «Вагнер».

«Это будет чудо, если он на другом самолете», — говорят его источники.

20:42

Местная жительница рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости», что перед крушением самолета якобы слышала два взрыва. Она также сняла видео крушения бизнес-джета.

20:38

Издание «Фонтанка» со ссылкой на источник пишет, что окружение Пригожина не может до него дозвониться.

20:35

В сети появляются следующие кадры с места крушения самолета.

20:33

Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone пишет, что самолет Пригожина Embraer Legacy 600 был якобы сбит огнем из ПВО «подведомственной Минобороны». Он также приводит слова очевидцев крушения, которые, как утверждается, «слышали два разрыва характерных ПВО».

20:31

20:22

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что на борту рухнувшего в Тверской области самолета также находился глава ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин. Его позывной «Вагнер» дал имя этой ЧВК.

Контекст

В Тверской области разбился частный бизнес-джет, на борту которого находился глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

РИА «Новости» добавляют, что всего на борту находились десять человек, найдено восемь тел. В Росавиации агентству подтвердили, что среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина. Там также добавили, что началось расследование катастрофы.