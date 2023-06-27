Александр Лукашенко рассказал, как он вел переговоры с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, первые 30 минут их разговор с Пригожиным шел исключительно «на матерном языке», а Путина он якобы отговорил от «жестокого решения» вопроса. Также Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Беларуси и о том, что будет, если рухнет Россия. Пересказываем, чем еще он успел поделиться сегодня.

О начале переговоров

По словам Лукашенко, первый раз он поговорил с Путиным 24 июня около десяти утра, сразу после обращения российского президента к нации.

«Я также понял: принято жестокое решение — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его, на что он мне сказал: “Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет”», — цитирует Лукашенко «Белта».

Около 11 утра Лукашенко, по его словам, сам вызвался поговорить с Пригожиным и попросил его телефон.

«Говорю: “Как с ним связаться? Дай телефон”. Он [Путин] говорит: “Скорее всего, у ФСБ есть телефон”. Мы уточнили»

«В 11:00 он [Пригожин] мгновенно снял трубку. То есть Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?" "С Александром Григорьевичем буду". Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория»

«Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке исключительно. Слов матерных, я потом уже проанализировал, было в десять раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать»

О Сергее Шойгу

«Я говорю: "Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки”. Молчит»

О причинах мятежа

«”Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!" Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то, что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте". Подумай, говорю, об этом. "Нет" – такая вот эйфория»

«Долго я его убеждал. И в конце сказал: “Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-ом, ты же книжки читаешь, образованный, умный человек, мы будем защищать Москву”. Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы»

О Пригожине

«Гарантии безопасности, как он [Путин] вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их [вагнеровцев] счет»

О ядерном оружии

«Никакой "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами»

О лагерях наемников

«Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят, я так понимаю, они смотрят отдельные территории, мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях. И как мне сказал вчера звонивший Пригожин, кто-то контракт с Минобороны с Шойгу подпишет. Но, говорит, самое главное, мои ребята уже по полгода — по году не были дома. И мне было важно с Путиным договориться, чтобы он их не трогал. Он пообещал, выполняет свое обещание. Они хотят поехать в семьи. Ну ради бога»

«Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста — забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься»

О наборе в ЧВК

«Если кто-то и хотел служить в "Вагнере" Там, кстати, есть один Дима. Один из руководителей "Вагнера". Наш, белорус, бывший военный. Прекрасно, говорит, служит. Мы его повязать не можем. Мы никого удержать не сможем. Хотите там зарабатывать деньги немалые, но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью. И автомат под голову»

«Поэтому нам не надо открывать никакие пункты по набору "Вагнера". Я думаю, их и не будет никогда. Вот на сей момент, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо и их не будет. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу»

О крахе России

«Если рухнет Россия — это цитата моя, я говорю главам государств на всех совещаниях, — если кто-то думает, что кому-то будет хорошо из-за того, что в России плохо, забудьте! И цитата: "Если рухнет Россия, под обломками будем все мы". Если кто-то этого не понимает, задумайтесь над этим. Покопайтесь в истории»

«Мы подло себя вести не можем в этом плане. Без России нам бы была хана в этой сложной обстановке. Сейчас только производи. В "Гомсельмаш" не знали, что делать. Сейчас и казахи, и россияне — очередь. Уже вице-премьер говорит: "Не успеваем комбайны делать". Тракторы, машиностроение»

Об итогах мятежа

«Сейчас никого не надо сажать. Это я просто обращаюсь к россиянам — ура-агитаторам и патриотам. Не надо никого сейчас сажать, не надо никого расстреливать. Надо остыть и перевернуть эту страницу. Придет время, если будет необходимо, вернемся к этой истории. Но сейчас надо остыть. Не надо накалять обстановку и кого-то упрекать»

О себе в роли посредника

«Многие говорят: вот, Лукашенко — посредник, молодец, герой и так далее, и тому подобное. Послушайте, мне не надо никаких памятников и героев. Вы знаете мое отношение к памятникам. Я это вообще плохо воспринимаю. И по посредникам: я никогда не просился в посредники. Я вообще не приемлю посредничество, я ненавижу его. Потому что, сколько я работаю президентом, нас все душат, душат, душат. Санкциями, еще чем-то, пытаясь наклонить. А в это время они же с другой стороны заходят: "Мы готовы быть посредниками". Кто за деньги, кто из-за политики какой-то, страдают амбициями политическими. Я ненавижу. Вот 25 лет назад я возненавидел это посредничество»

«Я не посредник. Я такой же участник этих событий, как президент Путин. Потому что это наше Отечество. Еще раз повторяю. Поэтому если кто-то там в России, а я это слышу, говорит о посредничестве Лукашенко, никакого посредничества! Это такая же проблема наша, моя, как и президента Путина и россиян»

Об отношениях с Путиным

«Есть там "вонючие" и политологи, и блогеры, которые начинают сталкивать меня с Путиным. Еще раз говорю: никакого героизма ни я, ни Путин в этом не видим. Не надо нас сталкивать. Мы делали все, что должны были сделать. Мы делали и делаем свою работу, без амбиций. У меня нет абсолютно никаких амбиций. Я не оправдываюсь, чтобы вы понимали. Никаких амбиций, о которых говорят»

«Появляется какая-то ревность: "А, вот, там мы не смогли, Лукашенко..." и так далее. Это не что иное, как попытка в очередной раз вбить клин между Лукашенко и Путиным. Мы люди не глупые, мы это все понимаем, опытные люди. Не надо этот тренд разворачивать. Это к хорошему не приведет»

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