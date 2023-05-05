«Шойгу, Герасимов, где, сука, боеприпасы?» Евгений Пригожин показал десятки убитых наемников ЧВК Вагнера и обвинил Минобороны в отсутствии снарядов

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин записал новое видеообращение, в котором показал последние потери среди наемников и обвинил руководство Минобороны в отсутствии боеприпасов.

На кадрах Пригожин стоит перед камерой под открытым небом. На земле за его спиной десятки человеческих тел в военной форме, сложенных рядами.

«Вот это вот парни ЧВК “Вагнер”, которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними их всех», — говорит Пригожин оператору.

После этого он переходит на крик и, обильно матерясь, обвиняет министра обороны Сергея Шойгу и командующего российскими войсками в Украине Валерия Герасимова в дефиците боеприпасов у ЧВК.

«Это чьи-то, блять, отцы и чьи-то сыновья. И те мрази, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блять, пидорасы!» — кричит Пригожин в камеру.

«У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где, сука, боеприпасы? <...> Если вы даете норму боеприпасов, то их в пять раз меньше», — продолжает Пригожин, указывая на тела за своей спиной.

«Вы думаете, что вы хозяева этой жизни, и то, что вы имеете право распоряжаться их жизнями? <...> Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом», — добавил он.

Ранее Пригожин не раз обвинял руководство Минобороны и российской группировки в Украине в некомпетентности и недостатке боеприпасов у ЧВК Вагнера, чьи наемники уже несколько месяцев, неся тяжелые потери, штурмуют украинский Бахмут.

В частности, 21 февраля Пригожин заявил, что его наемники получают от военного ведомства лишь 20% от необходимого количества снарядов. В ответ в Минобороны заявили, что «все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки».

Позже западная пресса писала, что конфликт между Пригожиным и руководством военного ведомства пытался сгладить сам Путин, который якобы организовал для этого личную встречу Пригожина и Шойгу.

Тем не менее в конце апреля Пригожин вновь обвинил Минобороны в отсутствии боеприпасов и даже пригрозил отвести свои подразделения с позиций в Бахмуте, если поставки снарядов не возобновятся в полном объеме.

Источник: Пресс-служба Пригожина (осторожно, на видео есть кадры, которые могут шокировать)

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