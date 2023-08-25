Песков назвал «абсолютной ложью» и «спекуляцией Запада» версию о причастности Кремля к гибели Пригожина

Дмитрий Песков призвал «основываться на фактах» в связи с крушением самолета Евгения Пригожина и заявил, что Кремль к этому не причастен.

На вопрос журналистов о причастности Кремля к падению самолета Пригожина Песков заявил, что «все это ложь абсолютная». «Сейчас, естественно, вокруг этой авиакатастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла», — сказал пресс-секретарь. Также он добавил, что официальные итоги расследования и экспертиз будут опубликованы.

На вопрос, пойдет ли Путин на похороны Пригожина, Песков ответил: «Пока не знаем, насколько долгими будут процедуры следствия, у президента в целом плотный график».

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