Следственный комитет подтвердил гибель Пригожина и Уткина

Следственный комитет подтвердил гибель основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и ее командира Дмитрия «Вагнера» Уткина. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

«В рамках уголовного дела о крушении самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе», — говорится в сообщении СК.

Как сообщалось ранее, кроме Пригожина и Уткина в разбившемся самолете находились еще пять пассажиров, имевших отношение к ЧВК Вагнера и другим структурам Пригожина. В частности, Валерий Чекалов, возглавлявший компании «Коллектив-Сервис» и «Евро Полис». Первая поставляла питание для армии, вторая занималась захватом и охраной нефтяных объектов в Сирии.

Еще четверых — Евгения Макаряна, Сергея Пропустина, Александра Тотмина и Николая Матусеева СМИ называли командирами подразделений ЧВК Вагнера. В то же время Русская служба Би-би-си утверждала, что Макарян был охранником Пригожина.

Кроме семи пассажиров, на борту также были три члена экипажа — командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и стюардесса Кристина Распопова.

Частный бизнес-джет, принадлежавший Пригожину, развалился на части и рухнул на территории Тверской области 23 августа.

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