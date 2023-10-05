Путин заявил, что в телах погибших при крушении самолета Пригожина обнаружены фрагменты ручных гранат, а в офисе основателя ЧВК — кокаин

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», сообщил, что в телах погибших в результате крушения самолета Евгения пригожина обнаружены осколки ручных гранат.

«Руководитель следственного комитета буквально на днях докладывал, что в телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт», — сказал Путин.

«К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», — добавил он.

Частный бизнес-джет, принадлежавший Пригожину, развалился на части и рухнул на территории Тверской области 23 августа. Кроме самого основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, на борту находились еще девять человек, включая трех членов экипажа.

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