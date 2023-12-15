Пасхалка для потомков

Пользователи в интернете зафорсили отрывок из песни Валерия Леонтьева «Полет на дельтаплане». Многим кажется, что на 20 секунде трека певец произнес слово «хуй». На видео обратили внимание даже Ксения Собчак и Олег Кашин. Но многие утверждают, что Леонтьев ничего не говорил, а загадка объясняется очень просто. «Холод» собрал все, что известно о новом меме.

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Впервые отрывок из песни Валерия Леонтьева «Полет на дельтаплане» выложил в инстаграме пользователь denisgulyaev. «Это какой слух надо иметь, чтобы расслышать слово “хуй”, встроенное в песню», — говорится в комментарии к видео. На 20 секунде трека после строчки «Ты как во сне» действительно можно услышать звук, похожий на слово «хуй». Рилс просмотрели более четырех миллионов раз, а многие пользователи обратили внимание, что певец в этот момент шевелит губами.

«Наверное, у оператора, который сверху снимал, вывалился, а он просто хотел ему тихонечко об этом сообщить», — говорится в самом популярном комментарии.

После того как видео завирусилось, пользователи оставили сотни новых комментариев на ютубе к видео с выступлением Леонтьева на фестивале «Песня года-83». Некоторые назвали его «пасхалкой для потомков».

Самые популярные комментарии с ютуба:



«Благодаря этой 20 секунде, молодежь послушает прекрасное исполнение. Советская эстрада была на высоте, спустя 35 лет начинаешь это понимать».



«Ну все мы знаем, что собрались тут, чтобы послушать секретное слово “х*й” на 20 секунде».



«На 00:20 секунде он явственно говорит в микрофон ХУЙ. Хотите верьте хотите нет, но это факт. Леонтьев оставил нам пасхалки».



«Экспертное расследование установило факт губного движения на обозначенном многими комментаторами таймкоде. Это доказывает, что звук не является нотой другого инструмента или еще каким-то посторонним призвуком».

Видео с отрывком из песни Леонтьева также опубликовали в своих телеграм-каналах Ксения Собчак и журналист Олег Кашин.

Автор канала о музыке «Русский шаффл» Олег Кармунин написал, что теперь не может слышать песню по-другому и назвал Валерия Леонтьева «самым главным панком на нашей эстраде».

Что это было на самом деле?

В комментариях к постам многие согласились, что слово «хуй» в песне отчетливо слышно. Но сотни пользователей считают, что на самом деле Леонтьев ничего не произносил. Самая распространенная версия — за нецензурное слово в интернете приняли звук бас-гитары.

«Это звук музыкального инструмента. Если что, слушал с закрытыми глазами, слух хороший. Согласен про гитару. Струна хуйкнула. Может, Валера еще добавил дыханием, когда микрофон приблизил», — написал пользователь форума «ЯПлакалъ».

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В комментариях к посту Олега Кармунина несколько пользователей заметили, что такой же звук повторяется на третьей минуте песни. Кроме того, в видео Валерий Леонтьев поет под фонограмму, а запись песни — студийная. Еще один аргумент — аранжировщики обратили бы внимание на посторонний шум и убрали бы его из готовой записи. Звук музыкального инструмента случайно мог оказаться похожим на слово «хуй».

«Сейчас есть нейросети, позволяющие разложить музыку на дорожки, отключить вокал или определенные инструменты. И если так сделать, то становится понятно, что в данном случае такой эффект создает высокая нота бас-гитары вместе с ударом малого барабана. И судя по лицу Леонтьева, он об этом знает и глумится, даже подыгрывает, хотя сам ничего такого, естественно, не произносит», — отметил подписчик канала Павел и приложил записи звуковых дорожек к своему комментарию.

Песня «Полет на дельтаплане» в исполнении Леонтьева была выпущена в 1983 году. Изначально мелодия, которую написал композитор Эдуард Артемьев, звучала без слов в фильме Никиты Михалкова «Родня». Текст к ней уже позднее написал поэт Николай Зиновьев. Певец Валерий Леонтьев исполнил композицию в 1983 году, она открыла его дебютный альбом «Муза».