Прекрасная Россия будущего

Полномасштабное военное вторжение в Украину познакомило россиян с военной цензурой и вывело политические уголовные дела на совершенно новый уровень. Китайский и северокорейский сценарии стали гораздо ближе, чем казались раньше. В ближайшие годы россияне рискуют столкнуться с запретом на выезд из страны, а также с окончательным уничтожением свободы в интернете, ростом числа политических дел и тотальной цензурой. Именно такое будущее рисует правозащитный проект «Сетевые свободы» в своем «некрофутуристическом» прогнозе на 2024–2025 годы. «Холод» рассказывает, к чему пора готовиться, а что уже начало сбываться.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Когда в 2014 году депутаты Госдумы объясняли необходимость создания реестра «нежелательных» организаций, они утверждали, что в него попадут только те иностранные юрлица, которые «представляют угрозу обороноспособности, безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения». Спустя почти 10 лет его пополнили российские независимые издания «Проект», «Медуза», The Insider, телеканал «Дождь», а за распространение их материалов теперь грозит сначала административная, а затем и уголовная статья.

С 2022 года клеймо «иностранного агента» можно прицепить не только к гражданам и юридическим лицам, которые получают иностранное финансирование, но к тем, кто «подвергнут иностранному влиянию». Под этим максимально размытым термином подразумевается в том числе взаимодействие с иностранными гражданами. Россиян часто признают «иноагентами» и за критику российских властей.

Из 614 тысяч уголовных дел после начала войны оправдательные приговоры вынесли всего в двух тысячах случаев. В лидерах по количеству политических уголовных дел — статья о «дискредитации» российской армии. А за первую половину 2023 года в России возбудили более 80 уголовных дел о госизмене, шпионаже и сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе — последняя статья появилась в УК только летом 2022 года. Митинги в России фактически запрещены — любые акции протеста натыкаются на «ковидные ограничения». В ближайшие годы ситуация будет только хуже, во всяком случае, это прогнозируют правозащитники из проекта «Сетевые свободы» — ограничений и репрессий станет больше.

Цензура

Правозащитники ожидают, что власти начнут признавать популярные паблики в соцсетях «экстремистскими» по сценарию Беларуси, после чего их будут блокировать. За подписку на запрещенный ресурс введут ответственность, а также наказания последуют за информацию об обходе блокировок, отказ разблокировать телефон, использование VPN, TOR и прокси. При этом системы шифрования трафика власти взломают с помощью технологии квантовых вычислений.

Любое упоминание «нежелательных» организаций и «иноагентов» будет грозить штрафом и блокировкой. За участие в деятельности «иноагентов», согласно прогнозу, введут сперва административную, а затем уголовную ответственность. Против журналистов начнут заводить уголовные дела по статьям о деятельности экстремистских и нежелательных организаций (282.2 и 284.1 УК РФ).

Введут уголовную ответственность для ученых и преподавателей, критикующих российские власти. Для этого используют статьи о «дискредитации» армии и реабилитации нацизма.

Что уже начало сбываться: Российские власти уже запретили распространять информацию о способах обхода блокировок — Роскомнадзор может заблокировать любой ресурс с такими инструкциями. Летом 2023 года в России вступили в силу поправки в закон, вводящие ответственность для третьих лиц за помощь «иностранным агентам» в обходе наложенных на них ограничений. Людей могут штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлица — от 200 до 300 тысяч рублей, если власти увидят в их действиях нарушение «иноагентского» законодательства. А за распространение их материалов без маркировки Минюст предлагает ввести штрафы до 500 тысяч рублей.

Давление против ученых и преподавателей также уже началось: в июне 2023 года доцента СПбГУ и историка Михаила Белоусова уволили из вуза за критику войны России в Украине. Затем против него возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. В октябре по этой же статье отправили в СИЗО петербургского краеведа и журналиста Дмитрия Витушкина.

Китайский интернет

На борьбе со средствами обхода блокировок Роскомнадзор, согласно прогнозу «Сетевых свобод», не остановится. Цензура доберется до ютуба и телеграма — площадок, где россияне по-прежнему могут получить альтернативную официальной точку зрения. Заменить их призван аналог китайского сервиса WeChat, который российские власти попробуют реализовать на базе VK. Госкомпания объединит под своим началом почту, соцсеть, мессенджер, а также развлекательные сервисы: видео, музыку и игры.

Однако и на этом российские власти не остановятся и в конечном итоге могут перейти к северокорейскому сценарию — созданию полностью изолированной от глобального интернета сети под по примеру «Кванмён». При этом даже в него попасть можно будет только по специальному разрешению — как это сейчас и происходит в КНДР.

Что такое WeChat и «Кванмён»? WeChat — это фактически единственный разрешенный мессенджер в Китае. Кроме функции обмена сообщениями, в приложении есть возможность смотреть видео, слушать музыку и пользоваться сервисами доставки. Материнская компания WeChat может делиться с китайскими властями данными о пользователях и получать доступ к их местоположению и текстовым сообщениям. «Кванмён» — национальная сеть, полностью изолированная от мирового интернета. Доступ к ней имеют чуть более 100 тысяч пользователей, а основное ее содержание — учебные материалы, книги и несколько новостных ресурсов. Чтобы получить выход даже в такую сеть, жителям КНДР нужны специальные пропуска для возможности пользоваться компьютером.

Причем даже доступ «по визе в интернет» будет ограничен — власти введут профилирование, которое будет определять доступный пользователю функционал. Об анонимности в интернете придется забыть — провайдеры и операторы будут отслеживать подписки, переписки, запросы и поездки россиян. Для возможности слежки в режиме «24/7» установка приложений такси, банков, Госуслуг или сервисов доставки станет обязательной. Власти введут идентификацию пользователей по устройству, IMEI-код привяжут к ФИО абонента. Доступ в интернет дадут только после внесения гаджета или роутера в реестр MAC-адресов и аутентификации. Для взлома устройств технически подкованных граждан власти получат доступ к шпионской программе Pegasus или создадут ее аналог.

Что такое IMEI и MAC-адреса? IMEI — это международный идентификатор мобильного оборудования, или серийный номер конкретного телефона. По этому коду можно определить местонахождение, если смартфон пропал или его украли. MAC-адрес — идентификатор компьютера, который присваивают сетевому оборудованию в момент изготовления.

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix

Особое внимание будет уделяться биометрии и сбору ДНК. Биометрия станет обязательной для услуг банков, почты и транспорта, а ДНК станет собираться со всех граждан, которые совершили даже административные правонарушения. Использование цифрового паспорта и сервисов распознавания лиц станет обязательным во время путешествий. Доступ к Госуслугам, государственной службе, кредитам, поездкам и соцобеспечению начнут давать по аналогии с китайским социальным рейтингом.

Что такое социальный рейтинг в Китае? В некоторых городах Китая действует система социального кредита: людям начисляют баллы или отнимают их в зависимости от их действий. Если у человека нет нарушений закона или кредитных долгов, он может получать бонусы от государства — например, попасть к врачу без очереди. Людей, у которых есть долги или штрафы, лишают привилегий: например, им нельзя летать на самолетах или заселяться в дорогие отели. Информацию о гражданах власти получают из налоговой службы, правоохранительных органов, правительственных структур, загсов, образовательных учреждений и компаний, в которых они работают.

На фоне тотальной слежки будет ужесточена ответственность за использование криптовалют. Большинство расчетов переведут в инфраструктуру цифрового рубля, а на инструменты трансграничных платежей, таких как «Юнистрим», «Золотая корона» и Contact, введут строгие ограничения по странам и суммам.

Что уже начало сбываться: В ноябре 2023 года власти предложили ввести закон, требующий от операторов активировать проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД. Роскомнадзор еще с 2022 года активно борется с VPN и массово блокирует целые протоколы, включая популярные WireGuard и OpenVPN, которыми россияне пользуются для доступа на заблокированные ресурсы. В ноябре 2023 года в обновленный перечень блокировки VPN-сервисов Роскомнадзора впервые вошел зашифрованный протокол Shadowsocks.

В августе 2022 года проект «Сетевые свободы» выпустили доклад, в котором говорится о массовых полицейских слежках за жителями России. Из утечки документов «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ) стало известно, что Роскомнадзор следит за потенциальными «иноагентами», СМИ и высказываниями известных людей в соцсетях.

В начале 2023 года Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе ДНК у всех подозреваемых — даже при административных арестах. В сентябре 2023 года Владимир Путин приравнял данные человека из приложения «Госуслуг» к бумажному паспорту. А Российский государственный социальный университет (РГСУ) разрабатывает экспериментальную платформу «Мы», которая формирует социальный рейтинг для россиян.

Криптовалюты уже под прицелом российских силовиков: летом 2023 года жителя Хабаровского края задержали по подозрению в госизмене. Поводом для дела стал донат в пользу ВСУ с помощью криптовалют.

Репрессии

Маховик продолжит набирать обороты. Правозащитники ожидают, что типология «террористических», «экстремистских» и «антигосударственных» дел расширится. Подозреваемых начнут вносить в список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга, заблокируют им счета, ограничат возможность проводить сделки, а в последствии конфискуют имущество. Значительно вырастет число подставных уголовных дел с помощью провокаторов.

Условные сроки для обвиняемых запретят, заключенным ограничат возможность выйти по УДО. Всем осужденным по политическим статьям увеличат сроки вплоть до пожизненного. «Сетевые свободы» предполагают, что мораторий на смертную казнь в конечном итоге также будет отменен.

Правозащитная деятельность будет сведена к минимуму — адвокатам запретят сообщать подробности уголовных дел. Готовых защищать «политических» подозреваемых почти не останется, так как власти начнут прессовать таких адвокатов и подозревать их в «соучастии» в действиях подзащитных. За участие в политических делах их лишат адвокатского статуса и ограничат выезд из России.

Что уже начало сбываться: Благодаря провокаторам власти регулярно возбуждают уголовные дела, связанные с попытками поджечь военкоматы, вступить в легион «Свобода России» или Русский добровольческий корпус. Репрессии против адвокатов, обвиняемых в политических делах, также уже начались: 13 октября у адвокатов Алексея Навального Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера прошли обыски. Вечером того же дня суд отправил их в СИЗО по статье об участии в «экстремистском» сообществе.

Границы закрываются

Одним из направлений репрессий в ближайшие два года, согласно прогнозу «Сетевых свобод», станет работа по усложнению жизни уехавших россиян, а также их родственников внутри России. Правозащитники допускают, что для административных и уголовных дел против уехавших отменят сроки давности. Под предлогом уплаты штрафов у эмигрантов начнут изымать имущество. Союзные России страны начнут активно экстрадировать «провинившихся граждан».

Для усложнения жизни за рубежом российские власти воспользуются беларусским опытом и начнут ограничивать эмигрантов в консульских услугах. За многими эмигрантами будет организована слежка, некоторых попытаются отравить. Родственников уехавших россиян начнут прессовать, а для сокращения оттока образованных граждан за рубеж будут введены выездные визы.

Читать еще Европейский занавес Западная граница России может окончательно закрыться. Сильнее всех пострадают украинцы

Что уже начало сбываться: В октябре активиста «Левого блока» Льва Скорякина похитили в Кыргызстане и нелегально вывезли в Москву, где его нашли в СИЗО-2 «Бутырка». Осенью 2023 года о попытках отравления в Германии, Тбилиси и Праге сообщили журналистки Елена Костюченко, Ирина Баблоян и правозащитница Наталия Арно. Еще весной 2022 года правозащитный проект «Первый отдел» сообщал, что родственников уехавших из России людей приглашали на опросы в ФСБ и уговаривали вернуть их. В конце ноября суд в Уфе отправил брата эмигрировавшего активиста Руслана Габбасова в СИЗО. Против 33-летнего Рустама Фараретдинова возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Нереально и страшно

Самым фантастическим выглядит прогноз о полной изоляции рунета и выходных визах в интернет. Но именно такой сценарий — цель российских властей, считает адвокат и старший партнер проекта «Сетевые Свободы» Станислав Селезнев. Полностью заблокировать все VPN, взломать шифрование и окончательно изолировать интернет сложно из-за недостаточного технического развития.

Фото: Александр Земляниченко / AP / Scanpix

«Тем не менее мы постоянно видим сообщения о разработке новых технологий, принцип работы которых совершенно иной, чем у действующих компьютеров на полупроводниковых схемах. И, собственно, специалисты по шифрованию не первый год предупреждают, что применение квантовых вычислений для взлома следует рассматривать как допустимую вероятность. Если такая технология появится, то во всем мире изменится подход к коммуникациям. Потому что любая из них теоретически может быть вскрыта», — рассказал Селезнев «Холоду».

Добиться абсолютной изоляции интернета в России не получится, считает он. В Китае, Туркменистане, Иране, КНДР и других государствах с жесткой цензурой есть сообщества людей, которые получают информацию извне. Однако усилить контроль российские власти могут с помощью госмонополии в сфере интернет-связи, реализовать которую возможно за пару лет.

«Связь с внешним миром останется, но она потребует повышения самообразования, квалификации, готовности к пониманию того, как работают интернет-протоколы и мессенджеры. Придется отказаться от каких-то популярных мессенджеров и переходить на распределенные протоколы и сети, на еще более шифрованные протоколы связи», — говорит Селезнев.

По словам адвоката, если за использование VPN введут ответственность, россияне начнут думать, как спрятать его от отслеживания или обнаружения при обыске или досмотре. Но людей, которые будут готовы получать информацию из неподцензурных источников, станет намного меньше.

Самым страшным прогнозом «Сетевых свобод» является отмена моратория на смертную казнь. Реальность подобного сценария Селезнев объясняет тем фактом, что на пути этого решения в настоящий момент стоит только Конституционный суд, который в последние годы регулярно поддерживает инициативы исполнительной власти и президента России, в том числе и в вопросах уголовных наказаний. Отмена моратория все еще кажется маловероятной, но риск этого существует.