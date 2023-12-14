Ребенок — дар Божий, обещанное — исполняется, партнерам доверять нельзя

14 декабря в Гостином дворе Владимир Путин провел мероприятие «Итоги года» — комбинированную пресс-конференцию с журналистами и «Прямую линию» с вопросами россиян. Что на нем обсуждалось — в материале «Холода».

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16:19

Песков анонсирует последний вопрос от журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова. Тот спрашивает, от чего бы Путин предостерег и какой совет бы дал самому себе образца 2000 года. А также спросил, не жалеет ли он о чем-то — похожий вопрос Колесников задавал Путину год назад.

Путин отвечает: «Верной дорогой идете, товарищи». «От чего бы предупредил — от избыточной наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров. И по поводу советов, напутствие: надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере — залог успеха, возрождения, становления и развития России».

16:10

После блица возвращаются к регионам. Микрофон передают женщине — она предлагает финансово поддержать бурятский Центр восточной медицины, в котором лечат «традиционными и нетрадиционными методами диагностики». По ее словам, сейчас там оказывают «огромную помощь в реабилитации участникам СВО».

16:05

Кажется, мероприятие наконец близится к концу, журналисты задают блиц-вопросы. Спрашивают, что Путин читает: он говорит, что Уголовный кодекс и Лермонтова.

15:55

У Путина спрашивают о «вакханалии» вокруг запрета на аборты. Он говорит, что запрета нет. В то же время сравнивает ограничения в сфере абортов с антиалкогольной кампанией и ее плохими последствиями.

«Это привело к употреблению суррогатов, увеличению самогоноварения и увеличению жертв отравлений этими суррогатами. И здесь, в этой области, о которой вы сейчас упомянули и о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно. Мне, разумеется, известна позиция церкви. Другой позиции церкви быть не может, потому что церковь борется за жизнь каждого человека. И у нее есть свое отношение к вопросу абортов. Это понятно.

Я сейчас упомянул про печальные результаты алкогольной кампании, и мы должны это иметь в виду, но государство заинтересовано в том, чтобы эта демографическая проблема решалась, если бы женщины после того, как узнают о своей беременности, принимали бы решения в пользу сохранение жизни ребенка. Это очевидная вещь, но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться. А вот как решать эту проблему, это, прежде всего, лежит в двух областях.

Это обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является, безусловно, большая семья, воспитание, в том смысле, что ребенок — это дар Божий для всех, и женщин, и мужчин. Вторая лежит в сфере материального благосостояния.

Вот мы говорили о первичном звене здравоохранения, но, кроме этого, нужно, безусловно, обратить внимание на женские консультации, надо приводить там все в порядок. Там есть над чем работать. Надо подумать о том, как и какими темпами приводить в порядок родильные отделения региональных больниц. Вот над этой стороной надо подумать.

И третье — нужно думать о том, как и дальше работать по поддержке семей с детьми. Это ипотека и субсидии, дальнейшее совершенствование всего инструментария, который наработало государство за последние годы с точки зрения поддержки семей с детьми. Вот примерно такое отношение».

15:35

Путин говорит про продвижение российских брендов. «На нашем рынке внутри страны присутствие наших брендов выросло на 30 с лишним процентов, 31%, по-моему. Вы правы в том, что этот процесс нельзя останавливать. Я сейчас обращаюсь к руководителям регионов, к своим коллегам. Нужно взять это под контроль и всячески способствовать продвижению региональных брендов. Вы знаете, это существенным образом разнообразит наш рынок.

Нужно, чтобы в каждом регионе была своя программа работы по поддержке малых, средних предприятий. По поддержке, продвижению».

15:29

«Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом, но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. Этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то. Это мой первый двойник, кстати».

15:00

Про новый учебник истории: «Понятно, почему новый учебник. Их же было 60 с лишним версий. Сейчас вот только говорили про наши юбилейные даты, связанные с Великой Отечественной войной. Во многих учебниках, там все, что угодно было, в том числе активно описывалось значение второго фронта. Только не было ничего сказано или почти ничего не говорилось о значении битвы под Сталинградом. Ну это разве нормально?»

14:52

Вопрос от молодого журналиста.

— До Москвы добраться намного дешевле, чем до Хабаровска, который соседний к Магаданской области. Такие жители области, как я, у которых нет ни детей, ни инвалидности, и возраст прошел к льготам — мне 22, я не могу летать по субсидиям.

— Детей, заводите детей! Вот путь решения проблемы и доступа к плоским тарифам!

— Я работаю над этим!

— Вы такой молодой, симпатичный молодой человек!

— Спасибо!

14:49

Про контакты с президентом Франции:

«Макрон приезжал в Россию: у нас всегда была насыщенная повестка дня, касающаяся двухсторонних отношений и международных вопросов. Мы готовы и дальше взаимодействовать с Францией, но с какого-то момента президент Франции прекратил отношения. Не я прекратил, это он прекратил. Если интерес есть, пожалуйста, мы готовы. Интереса нет — мы обойдемся».

14:39

Вопрос задает сотрудник Russia Today Мурад Газиев — про национализм. В окопах, по его словам, такой проблемы нет, а по всему миру есть. Путин в ответ называет национализм реакцией на несправедливость и говорит, что в России такого нет, и это ее преимущество: «Это связано с тем, что мы обращаемся к традиционным ценностям. Мы проводим взвешенную внутриполитическую и международную политику для достижения справедливости».

14:37

«Тарифы [ЖКХ] не поднимали с июля прошлого года. Увеличение тарифов планируется только в июле 2024 года», — сказал Путин.

На самом деле в 2022 году тарифы ЖКХ повышали дважды: примерно на 4% в июле и до 9% в декабре.

14:34

Вопрос от американских журналистов — про журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в России обвиняют в шпионаже и содержат в СИЗО.

«Вы сказали, что он находится в заключении без суда и следствия. Но затем сами же упомянули, что ему продлили содержание под стражей, а это делается по решению суда. Так что говорить, что он в заключении без суда и следствия, некорректно. Что касается того, почему бы ему не вернуться на родину... Почему бы ему не совершать правонарушений на российской территории?»

При этом Путин говорит, что возвращать журналиста Россия «не отказывается»: «Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны. У нас на этот счет контакты есть с американскими партнерами, диалог идет на этот счет. Он не простой, но я сейчас не буду вдаваться в детали, но в целом мне кажется, что мы говорим на понятном для друг друга языке».

14:29

Спрашивают про гражданскую авиацию. Путин обещает к 2030 году произвести свыше тысячи своих самолетов: «Действительно, парк воздушных судов у нас очень перегружен, я бы сказал, самолетами иностранного производства».

14:17

В Екатеринбурге на одной из улиц обнаружили скопление автозаков полиции и Росгвардию. Местные жители связывают это с проведением прямой линии — они планировали записать обращение по поводу коммунальных проблем. На протяжении 9 лет они жалуются на проблемы с водоснабжением. Сегодня отключили и холодную воду. Однако планов протестовать или перекрывать улицу у жителей, по их словам, не было.

14:10

У Путина спрашивают про цены на яйца, он называет это недоработкой правительства.

«Я совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что у них все в порядке. На что я ему говорю, вот это прямая речь: а вот граждане наши говорят, что есть проблема, рост на на яйцо курицы — 40%, а в некоторых местах и больше и на мясо куриное.

Я сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой работы правительства. Я думаю, что связано это еще и с тем, что вовремя не открыли импорт пошире. Ну потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают».

Потом переходит к индексации пенсий — говорит, что надеется, что индексация пенсий на 7,5% не окажется ниже инфляции. Пенсионерам обещает отменить комиссии банкам за оплату ЖКХ.

13:56

Сотрудник LIFE спросил у Путина, считает ли он соразмерным приговор журналистке Александре Баязитовой, осужденной за вымогательство денег за «блоки» на негатив.

«Она что, крупный оппозиционный деятель, чтобы на нее охотиться?» — говорит ему в ответ Путин.

«Перегибаете, какая охота на ведьм. Я не знаю этой ситуации до деталей, но что там охота на ведьм... А что он такого сделала, чтобы на нее охотиться? Никто, уверен, на нее не охотится. Я тоже слышу, вижу, когда за какое-то экономическое преступление 14 лет, 15 лет дают. Откровенно говоря, я сам немного оторопел, когда об этом услышал. Но почему так происходит? Потому что общество и законодатель исходит из того, что на определенном этапе развития общества, экономики общественная опасность таких деяний велика настолько, что это требует соответствующих адекватных, как считают законодатели, реакций».

Но, по его словам, это не значит, что не нужно ничего менять: «Попрошу законодателей еще раз это все оценить и соответствующим образом отреагировать».

13:50

Путин: «Правительству России удается, несмотря на определенное повышение расходов на оборонку, полностью выполнять свои обязательства перед гражданами. Можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше, но то, что государство обещает публично, то исполняется».

13:43

Сопредседатель «Мемориала» Олег Орлов высказался о репрессиях и задал вопрос Путину о приговорах политзаключенным: Саше Скочиленко, Диме Иванову, Алексею Горинову и Илье Яшину. «Если бы меня заставили задавать ему вопрос <...> А вы считаете, что право в их приговорах как-то принимало участие?»

Он сказал, что считает этот вопрос риторическим: «По существу у меня к этому человеку вопросов нет».

Сегодня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции и вернул дело Орлова о «дискредитации армии» в прокуратуру.

13:37

13:33

Путин, разговаривая с военкором, сказал о системе радиопомех «Лесочек»: «Вот сейчас появилась система новая». На самом деле в армии работают с ней еще с 2013 года.

13:29

На экран вывели наемника из Новосибирской области, он спрашивает о статусе ветеранов для наемников: «Проблема есть. Формально, юридически, частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. Контракты с как бы частными военными компаниями с Минобороны не заключались. Сейчас очень трудно установить даже списочный личный состав этих ЧВК».

13:26

13:12

SHOT обращает внимание на вопрос на экране: про певицу Аллу Пугачеву.

13:07

В аннексированном Мелитополе пожаловались на нехватку докторов. Вот как ответил Путин:

«Когда доктор сказал "У нас не хватает специалистов, врачей, как и во всей России". Цитирую. Есть восприятие своего региона, своего субъекта как части России. С этой точки зрения хотел бы отметить этот вопрос».

13:05

Телеграм-канал ASTRA замечает вопрос: можно ли переехать в Россию, которую показывают по «Первому каналу»?

Русская служба Би-би-си еще в 2017 году писала об «острых» вопросах на Прямой линии президента, которые появляются на экранах, но не озвучиваются. По рассказам источников Би-би-си, они заранее подготовлены, согласовываются организаторами и пресс-службой Кремля. Дмитрий Песков же утверждал, что на экран выводилось то, что приходило. «Все шло в прямую», - утверждал тогда он.

13:02

Разговаривая с «военкором», Путин попросил руководство телеканалов убрать женщин-корреспондентов с войны.

«Я смотрю за вами, сердце так сжимается. Особенно девушки, прямо на первой линии бегают. Надо бы руководству телеканалов основных сказать, чтобы женщин оттуда убирали — страшно смотреть на это».

12:57

Путин про конфликт Израиля и Газы: «То, что в Газе — это катастрофа. Посмотрите, что там происходит, и на специальную военную операцию. И почувствуйте разницу».

12:50

Про контрнаступление Украины: «Противник анонсировал контрнаступление большое. Нигде ничего не получилось. Не знаю, зачем они это делают, они буквально пихают своих людей на истребление. Сами солдаты ВСУ говорят, что это дорога в один конец. У нас в день по несколько раненых, у противника — десятки погибших. Они попали в огневой мешок. Зачем они это делают? Пока руководство ездит и клянчит деньги, надо показать, что у украинской армии есть какие-то шансы на успех. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны». У российских же войск, по словам Путина, все в порядке, практически на всей линии соприкосновения улучшают свое положение. Читать еще Почему провалилось контрнаступление Украины Тактические просчеты Киева и Вашингтона, недостаток техники и нерешимость ВСУ завели операцию в тупик

12:46

Тем временем на экране вопрос о том, кто будет президентом после Путина.

12:44

Владимир Путин заявил, что с начала украинского контрнаступления российская армия уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин. Напомним цифры, которые власти называли через пару месяцев после начала контрнаступления:

16 июня Путин говорил, что Украина за время контрнаступления потеряла 186 танков и 418 бронемашин различного класса, а к 27 июня данные выросли почти в два раза — до 259 танков и 780 бронемашин.

Если верить данным Конашенкова и Шойгу, то только за июнь российская армия уничтожила 1068 танков и других бронированных машин.

Получается, что за следующие полгода российская армия "уничтожила" не намного больше, чем за первый месяц.

12:42

Путин в очередной раз упомянул Бисмарка: «Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники».

На самом деле выражение принадлежит не Бисмарку, а профессору географии из Лейпцига Оскару Пешелю. В оригинале она звучит так: «Мы только что сказали, что само народное образование решает исход войн. Теперь мы хотим показать, что, когда пруссаки победили австрийцев, это была победа прусских учителей над австрийскими учителями». Фраза быстро стала крылатой, а в XX веке ее в измененном виде начали приписывать Бисмарку.

12:39

После пары слов об обмелении Волги снова перешли к врагам России. Путин: «Нормализация отношений с Европой зависит не только от нас. Это с нами портили отношения, пренебрегая нашими интересами». На этом речь не заканчивается: «Одесса — русский город», в Украине был «госпереворот» с поддержкой «американских дружков».

12:35

«Новая газета. Европа» обращает внимание на вопрос на экране.

12:33

Перешли к видеовопросу из Донбасса: на экран вывели военных, которые предложили создать военно-патриотическую структуру для молодежи. Путин отвечает: «Участие ветеранов боевых действий в воспитании подрастающего поколения в высшей степени востребовано. Бисмарк говорил, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники». Говорит, военно-патриотическая работа с молодежью будет расширяться.

12:29

Путин о мерах поддержки воюющих в Украине добровольцев: «Все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, должны быть поставлены в равные условия».

12:28

Необходимости в еще одной мобилизации нет, говорит Путин:

«У нас прошла частичная мобилизация, мы призвали 300 тысяч человек. Отлично воюют ребята. 14 Героев России из числа мобилизованных. 244 тысячи находятся в зоне боевых действий. 41 тысяча уволены в связи с достижением предельного возраста службы и по здоровью.

После этого мы начали масштабную кампанию по привлечению людей на контрактную службу. Планировали набрать к концу года 400 тысяч человек, но уже набрали 486 тысяч. Поток мужчин, готовых защищать Родину с оружием в руках, не иссякает. Ну зачем нам мобилизация?».

12:21

В чем цели «СВО» и когда будет мир, спрашивает у Путина ведущий.

Путин о войне: «Мир будет тогда, когда мы добьемся своих целей». Они не меняются — демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус.

После этого Путин начинает говорить о «проявлениях нацизма» в Украине и «демилитаризации». Говорит, что Украине все дают «нахаляву»: «С начала контрнаступления мы уничтожили 747 танков. Это и есть демилитаризация».

12:17

У Путина спросили, почему не рухнула российская экономика. «Российская экономика не рухнула благодаря консолидации граждан страны, накопленного запаса прочности и возросшего оборонного потенциала», — сказал он. По словам Путина, к концу года ожидается рост ВВП на 3,5%: «Мы отыграли падение прошлого года», — сказал Путин.

Говорит о росте — в промышленности, в реальной зарплате, в МРОТ, но и в инфляции. Безработица — низкая. Банковский сектор — стабильный.

12:11

Первый вопрос: о главных задачах Путина после очередного выдвижения на пост президента. Он ожидаемо начинает говорить об укреплении суверенитета, обороноспособности и безопасности страны.

12:06

В Гостином дворе журналисты и ведущие ждут Путина. Песков к ним уже вышел.

В прошлом году ни «Прямая линия», ни пресс-конференция не проводились. Также они впервые проходят в совмещенном формате. Журналисты перед выступлением еще утром выстроились в очередь на вход, а движение по улице Ильинка, где размещается Гостиный двор, ограничили. Сегодня также стало известно, что Гостиный двор на ближайшие месяцы станет местом предвыборного штаба Владимира Путина, так что не исключено, что движение по улице теперь будут перекрывать чаще.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что россияне задали более двух миллионов вопросов. По его словам, на «Итогах года» будут иностранные СМИ: как из «дружественных», так и из «недружественных» стран. Прямых включений из новых регионов не будет: вопросы оттуда записаны заранее, чтобы не подвергать опасности людей.

На «Первом канале» вчера вышел видеоанонс мероприятия, в котором показали подготовку к пресс-конференции. Журналисты заметили, что на экране были видны вопросы о возвращении мобилизованных, росте цен и войне. За спиной репортера были вопросы: «Когда мобилизованных отпустят?», «Почему стоимость продуктов очень высокая, а качество очень низкое?», «Когда закончится война?» и другие.

На сайте прямой линии подобные вопросы отсутствуют, и нет информации, прозвучат ли они сегодня.

В Липецке полиция начала проверку после записи коллективного видеообращения на прямую линию с Путиным. Жители Кузьмино-Отвержского сельского поселения обратились к президенту из-за перебоев в поставках питьевой воды и пообещали президенту проголосовать за него на выборах. Полиция обвинила их в организации несанкционированного митинга.

О похожих случаях еще в 6 регионах рассказало издание 7x7. В Карелии, Оренбургской, Рязанской, Московской областях, а также в Краснодарском и Алтайском крае полиция по разному реагировала на записи обращений граждан на прямую линию.