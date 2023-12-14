Мосгорсуд отменил штраф председателю ликвидированного «Мемориала» Олегу Орлову по делу о «дискредитации» армии. Дело вернули в прокуратуру 

Московский городской суд отменил приговор председателю ликвидированного «Мемориала» Олегу Орлову, которому ранее назначили штраф в 150 тысяч рублей по делу о повторной «дискредитации» армии. Об этом сообщает «Медиазона».

Дело Орлова вернули в прокуратуру. Правозащитник считает, что прокуратура попросила об этом «для того, чтобы доработать и с очень большой вероятностью ужесточить наказание».

Орлов в ходе своего выступления указал, что сама статья о «дискредитации» армии противоречит Конституции. Он подчеркнул, что призывал только к мирным действиям, а не к насилию, следовательно, нет оснований ограничивать его свободу высказываний.

Суд в Москве в октябре приговорил Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей по делу о повторной «дискредитации» армии. Поводом для возбуждения дела стал антивоенный пост в фейсбуке. До этого правозащитника дважды привлекали к ответственности по административной статье о «дискредитации» армии за антивоенные пикеты.

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