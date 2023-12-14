Поддержать
Новости

Мосгорсуд отменил штраф председателю ликвидированного «Мемориала» Олегу Орлову по делу о «дискредитации» армии. Дело вернули в прокуратуру 

13:17 • 14.12.2023

Московский городской суд отменил приговор председателю ликвидированного «Мемориала» Олегу Орлову, которому ранее назначили штраф в 150 тысяч рублей по делу о повторной «дискредитации» армии. Об этом сообщает «Медиазона». 

Дело Орлова вернули в прокуратуру. Правозащитник считает, что прокуратура попросила об этом «для того, чтобы доработать и с очень большой вероятностью ужесточить наказание».

Орлов в ходе своего выступления указал, что сама статья о «дискредитации» армии противоречит Конституции. Он подчеркнул, что призывал только к мирным действиям, а не к насилию, следовательно, нет оснований ограничивать его свободу высказываний.

Суд в Москве в октябре приговорил Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей по делу о повторной «дискредитации» армии. Поводом для возбуждения дела стал антивоенный пост в фейсбуке. До этого правозащитника дважды привлекали к ответственности по административной статье о «дискредитации» армии за антивоенные пикеты.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»