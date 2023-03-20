2 февраля 2023 года Министерство образования и науки России опубликовало концепцию преподавания истории России для неисторических специальностей. Раньше каждый вуз самостоятельно определял программу на основе федерального стандарта; теперь появился документ, описывающий обязательный минимум знаний об истории страны, который должен получить каждый российский студент. По просьбе «Холода» историк Владимир Коршаков изучил все 106 страниц концепции и выбрал оттуда самые примечательные моменты, показывающие, как современный российский режим форматирует историю в контексте войны в Украине.

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Россия — чемпион по созданию национального государства. Колонизация не упоминается в принципе

В части концепции, посвященной раннему Новому времени (XVI–XVII века), авторы в первый раз задают общую идею конкуренции с Европой: подчеркивается, что Россия пришла «к созданию единого национального государства синхронно с рядом европейских держав (Испанией и Францией) и даже значительно опередив на этом пути некоторые другие страны (Германию и Италию)». Подобное изложение было характерно для советских учебников, в которых исторический процесс представлялся движением по единому для всех стран пути, который можно пройти либо с опережением, либо с отставанием.

В этом же разделе бросается в глаза мягкая формулировка «Освоение огромных пространств Сибири русскими землепроходцами и крестьянами, историческое значение этого процесса». «Этот процесс» в дореволюционной России не стеснялись прямо называть колонизацией. Концепция вовсе игнорирует судьбы коренных народов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера — притом что, например, в концепции преподавания истории в российских школах предусмотрено изучение тем «Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения».

Раздел Речи Посполитой — историческая справедливость

Во второй половине XVIII века Россия, Пруссия и Австрия трижды делили между собой земли Речи Посполитой — польско-литовского государства, существовавшего в течение двухсот с лишним лет. В концепции эти разделы рассматриваются как восстановление исторической справедливости: «По итогам раздела Речи Посполитой Россия закрепила за собой главным образом западно-русские земли, в древности входившие в состав Руси и ее княжеств». В тексте концепции не упоминаются восстание Костюшко, охватившее страну после второго раздела: подавляли его российские войска, а закончилось все штурмом варшавского предместья Прага, который в историографии часто называют «пражской резней».

Первая попытка ограничения самодержавия представлена как провокация меньшинства

В 1730 году, приглашая на царствование племянницу Петра I Анну Иоанновну, российская высшая аристократия рассчитывала заставить ее подписать «Кондиции». Этот документ ограничивал власть монарха в пользу Верховного тайного совета из восьми человек и гарантировал, что имущество и титулы дворянина могут быть отняты только по решению суда, а не по единоличной воле императрицы. «Кондиции» часто рассматриваются как один из первых вариантов российской конституции.

В концепции попытка введения «Кондиций» представлена как противоречащая воле российского дворянства, большинство которого якобы предпочитало самодержавие. Это сомнительный тезис: основную роль в сохранении самодержавной власти в руках Анны Иоанновны сыграла воля немногочисленных гвардейских офицеров, находившихся в Петербурге и выступивших против Верховного тайного совета.

Революция проходила с 1917 по 1922 годы

Больше всего новых решений в изложении российской истории ожидаемо содержится в разделе концепции о событиях XX–XXI веков. Так, период с 1917 по 1922 годы предлагается рассматривать как время единой «Великой российской революции».

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Нарратив о единстве событий этого времени активно продвигается с 2017 года, когда в России проводились многочисленные научные конференции и памятные мероприятия, приуроченные к столетию Февральской революции и Октябрьского переворота. Этот нарратив позволяет не заострять внимание на таких вопросах, как обстоятельства прихода большевиков к власти и разгон ими Учредительного собрания, которое должно было определить судьбу страны. Февральская революция, в ходе которой произошло свержение монархии, превращается просто в «события февраля-марта». В истории революционного движения практически не упоминаются другие левые партии, кроме большевиков.

Россия — «становой хребет» СССР. А в распаде Союза виноват Ельцин

СССР позиционируется в документе как наследник Российской империи. Отдельно отмечено, что, хотя основателями Союза были четыре советских республики (Российская, Украинская, Белорусская и Закавказская), «на самом деле создание СССР стало возможным в первую очередь благодаря усилиям РСФСР» — а следующие 70 лет «именно Российская Федерация являлась становым хребтом союзного государства». Словосочетание «становой хребет» повторено в концепции несколько раз.

Процесс распада СССР в документе описан очень подробно, а одним из основных его виновников назван первый президент России Борис Ельцин. Отдельно указано, что заявление о роспуске Союза, которое Ельцин и главы Украины и Беларуси Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали в декабре 1991 года, было незаконным: «Хотя подобные действия противоречили союзному законодательству, референдуму марта 1991 г. о сохранении СССР и международным актам о неделимости послевоенных границ, известие о ликвидации Советского Союза было одобрено за рубежом».

Президент России Борис Ельцин произносит речь, стоя на бронетранспортере, во время путча ГКЧП в Москве. 19 августа 1991 года. Фото: Reuters / Scanpix

Вторая мировая началась в 1937 году, а способствовали этому Британия и Франция

7 июля 1937 года японские войска вторглись на территорию Китая. Именно этот день назван в концепции датой «фактического» начала Второй мировой войны. Далее документ сообщает, что «cтремительному вовлечению в глобальный конфликт европейских государств способствовала британо-французская политика умиротворения германского нацизма». По версии авторов, 1 сентября 1939 года (эта дата обычно считается днем начала войны) Вторая мировая просто «окончательно приобрела мировой характер». «Точкой отсчета для войны в Европе» предлагается считать Мюнхенское соглашение 1938 года между Британией, Францией, Германией и Италией.

В ранней версии концепции таких смелых изменений не было. Можно предположить, что они призваны затушевать роль СССР на начальном этапе Второй мировой и снять вопросы относительно сотрудничества СССР и Германии в 1939 — первой половине 1941 годов. «Несостоятельность обвинений СССР в равной ответственности с Германией за развязывание войны» прописана в концепции отдельным пунктом.

Не упомянуты Венгерское восстание, Прага-1968 и Чернобыль

Некоторых событий второй половины ХХ века, которые традиционно считаются важными для исторического нарратива, в концепции просто нет. Например, не упоминается подавление советскими войсками венгерского восстания в 1956 году, как и ввод советских войск в Чехословакию в 1968-м, которым закончилась попытка либерализации местного коммунистического режима. О войне в Афганистане можно узнать только из темы «международная реакция на ввод советских войск в Афганистан»: ни причины войны, ни ее результаты изучать не предлагается. Среди значимых событий внутренней жизни СССР в концепции не нашлось места аварии на Чернобыльской АЭС. При этом нашлось место сюжету о «cкладывании системы информационного давления на СССР и его союзников»: в эту систему, по версии авторов концепции, входили Русская служба Би-би-си, «Радио Свобода» и другие зарубежные СМИ, вещавшие на русском языке.

Жители Праги окружают советские танки в первый день советского вторжения в Чехословакию. 21 августа 1968 года. Фото: Libor Hajsky / Reuters / Scanpix

В 1990-х было плохо, а иностранцы этим пользовались. При Путине все наладилось

Экономические реформы 1990-х в документе названы «реформами Ельцина» и однозначно осуждаются: указывается, что они только усугубили кризис, начавшийся во время перестройку, и вызвали «гиперинфляцию, безработицу, криминализацию и резкое падение уровня жизни». В истории культуры этого периода отдельно выделено «проникновение в Россию зарубежных благотворительных фондов, оказывавших финансовую помощь в обмен на идеологическую лояльность». При этом обе войны в Чечне рекомендовано называть «военными операциями для нормализации жизни и восстановления конституционного строя».

Описание истории России в основном повторяет основные тезисы современной государственной пропаганды: с началом правления Владимира Путина укрепилась вертикаль власти, повысилась эффективность госуправления, «было покончено с олигархическими кланами, вмешивающимися в политику», шел устойчивый экономический рост.

Современная Украина — это «анти-Россия», а война — результат провокаций США и Европы

В последней части концепции внешней политике России уделяется едва ли не больше места, чем всему остальному. Главной опасностью для России названо расширение НАТО на восток, война в Грузии в 2008 году описывается как результат провокации, которую совершили «вооруженные силы Грузии, обученные и поощряемые НАТО». Аннексия Крыма и боевые действия в Донбассе, начавшиеся в 2014 году, позиционируются как следствие действий Киева.

«Ситуация на Украине, руководство которой превратило ее в “анти-Россию” и с помощью НАТО готовилось к “возвращению Крыма и Донбасса”, привела к неизбежности проведения в 2022 г. Россией специальной военной операции», — сказано в концепции. Заканчивается она следующими пунктами: «Цели специальной военной операции. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области».

А что-то хорошее есть?

Многие сюжеты в концепции изложены на современном научном уровне — причем чем дальше от нашего времени находятся описываемые события, тем ближе к современным исследованиям оказывается документ. Например, очень аккуратно выбраны формулировки в части о средневековой истории: вместо термина «племена» используется выражение «славянские этнополитические общности, традиционно называемые “племенами”», а понятие «княжества», неизвестное жителям Древней Руси, закавычено.

В последнюю редакцию концепции внесли много изменений. Большая часть нужна, чтобы оправдать аннексию украинских территорий

Первоначальный вариант концепции был опубликован 8 октября 2022 года на сайте Российского исторического общества. Между ним и финальным вариантом, утвержденным 2 февраля 2023 года Минобрнауки, есть несколько существенных различий.

Изменения, которые были добавлены на последнем этапе редактуры, касаются прежде всего двух сюжетов: истории православной церкви в России и попыток исторически обосновать присоединение к России восточных регионов Украины.

Так, именно в последней редакции в концепции появились темы о «нравственном и практическом значении “Домостроя”» и об отцах церкви — а в части, где описываются первые годы советской власти, возник акцент на борьбу с религией и репрессии по отношению к духовенству и верующим. Также были добавлены упоминания об особых взглядах патриарха Тихона в 1920-х и о восстановлении патриаршества в 1940-х.

Рабочий отрывает рекламный щит с надписью «Россия здесь навсегда» после освобождения Украиной Херсона. Фото: AFP / Scanpix

Куда больше изменений касается истории Украины. Так, в части о XVIII веке, где идет речь об освоении Российской империей территорий, полученных в результате разделов Речи Посполитой, был добавлен абзац о том, что на территории вдоль Северного Причерноморья «формировался новый регион с многонациональным населением, фактором единства и сплочения которого становились русский язык и русская культура».

В части о политики «коренизации», предпринятой советскими властями в 1920-е (ряд государственных инициатив, которые поощряли использование национальных языков и поддерживали создание национально-культурных автономий), появилась критика этой политики с отдельным указанием на то, что «территории Донбасса, Новороссии и другие области волюнтаристским решением были присоединены к Украине», и пояснением, что меры по «коренизации» «нередко приводили к навязыванию людям чуждых им культуры, языка, идентичности».