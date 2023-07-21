Сказочные счетоводы

Российское Минобороны отчитывается о ходе войны с Украиной каждый день. Лицо ведомства — глава департамента информации Игорь Конашенков, но периодически к нему присоединяются и первые лица, включая Владимира Путина. Российские власти уже не раз попадались на манипуляциях данными, а реальность цифр Минобороны ставится под сомнение регулярно. Однако с началом контрнаступления ВСУ цифры из отчетов Конашенкова вообще потеряли какую-либо связь с реальностью. «Холод» проанализировал данные Минобороны и обнаружил, что, согласно им, украинская армия уже разгромлена, но почему-то все еще наступает.

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Президент России Владимир Путин, глава Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и главный спикер Минобороны Игорь Конашенков — все любят рассказывать российской общественности об успехах российских военных на фронте. Правда, их слова зачастую вызывают сомнение.

Владимир Путин, например, недавно рассказал об уничтожении пяти из всего лишь двух украинских установок ПВО Patriot. Глава Совбеза больше года твердит о захвате Западной Украины Польшей. Минобороны же не может разобраться в собственных цифрах, поэтому данные Шойгу противоречат данным Конашенкова.

Нет единства и у Путина с Патрушевым. Например, 16 июня Путин говорил, что Украина за время контрнаступления потеряла 186 танков и 418 бронемашин различного класса, а к 27 июня данные выросли почти в два раза — до 259 танков и 780 бронемашин. Секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщал, что с начала контрнаступления и до 22 июня Украина лишилась более 13 тысяч человек, около 250 танков, более 260 беспилотников, 10 истребителей, четырех вертолетов, более 40 ракетных систем залпового огня и двух зенитных ракетных комплексов.

Однако даже эти цифры ничто в сравнении с тем, какую картину пытается нарисовать российское Минобороны. Если верить данным Конашенкова и Шойгу, то только за июнь российская армия уничтожила 1068 танков и других бронированных машин, 409 беспилотников (почти в два раза больше, чем назвал Патрушев), 31 реактивную систему залпового огня (40 у Патрушева), 24 самолета, среди которых семь истребителей (10 у Патрушева).

«Холод» проанализировал брифинги Минобороны за июнь. Полученные данные свидетельствуют о том, что российские войска уже уничтожили всю украинскую группировку, которую Киев подготовил для проведения контрнаступления. Если верить словам Конашенкова и Шойгу, то уничтожены даже те бригады и соединения ВСУ, которые еще не вступали в бой. Причем описания «красоты российских побед» растут параллельно медийности контрнаступления.

Из отчетов Минобороны следует, что в июне 2023 года (то есть во время украинского контрнаступления) российские войска стали уничтожать в два раза больше техники и украинских военнослужащих, чем в мае. Более того, по некоторым видам вооружений Россия якобы уже не только обнулила украинские запасы, а даже сделала их число отрицательным.

Как считали Мы собрали данные всех брифингов Минобороны за июнь. Разбили и подсчитали их по различным типам вооружений и уничтоженным целям, например складам или «скоплениям противника». Для верификации этих данных мы использовали открытые данные независимого OSINT-проекта Oryx и пророссийских Lostarmour и «Одетые в броню». Мы также попросили аналитиков оценить реальность данных Минобороны и интерпретировать их. В ситуациях, когда данные Шойгу противоречили данным Конашенкова, мы опирались на информацию от старшего по званию.

Удвоенная мощь

Самая пугающая цифра из заявлений Минобороны — это почти 22 тысячи военных ВСУ, убитых за июнь, что равносильно 700 убитым в сутки. Несколько раз Минобороны заявляло даже о больших потерях за день: 6 июня, согласно заявлению Сергея Шойгу, было уничтожено 1500 украинцев, а 7 июня — 945. При этом данные Игоря Конашенкова не совпадали с данными Шойгу: главный спикер войны насчитал в общей сложности 385 погибших украинцев 6 июня и 785 человек 7 июня.

На 11 июля Сергей Шойгу утверждал, что с начала контрнаступления Украина потеряла более 26 тысяч бойцов. Военный аналитик Кирилл Михайлов в эти цифры не верит и обращает внимание на заявление украинского военного, главного сержанта 47-й бригады «Магура» Валерия Маркуса, который говорил, что его подразделение потеряло до 2% убитыми и пропавшими без вести и до 14% ранеными. Всего в этой бригаде до шести тысяч бойцов, то есть в одной бригаде до 100 человек убитыми.

«У Украины было заготовлено под контрнаступление 12 бригад, то есть всего там должно быть до 70 тысяч человек. Получается, если верить заявлениям Конашенкова о 22 тысячах убитых, что все эти бригады уже выведены из строя. Причем большая часть из них еще в бой не вступала — мы не видели ни танки Challenger, ни БМП Marder. То есть они еще даже не воевали, а их уже уничтожили», — продолжает Кирилл Михайлов.

Учитывая, что в военных конфликтах соотношение убитых к раненым обычно составляет примерно один к трем, получается, что за время контрнаступления ВСУ должны были потерять более 80 тысяч бойцов. «Даже при потерях убитыми и ранеными в 30–40 тысяч украинская армия не могла бы продолжать наступление, а она продолжает при якобы 80 тысячах выбывших из строя бойцов», — замечает Михайлов.

Ежедневно Конашенков называет количество некоторых видов техники, уничтоженных за все время войны. Если сравнить эти общие потери за май с такими же данными за июнь, то выходит, что во время контрнаступления российские военные стали уничтожать практически в два раза больше техники ВСУ.

Даже если сравнить подсчеты Конашенкова с аналитикой, построенной на пророссийских источниках, получается, что за месяц контрнаступления ВСУ Россия уничтожила больше техники, чем за предыдущие полгода. Так, согласно подсчетам на основе данных пророссийских источников (речь идет о порталах Lostarmour и «Одетые в броню»), за январь — май Россия уничтожила 123 боевые машины пехоты, 105 артиллерийских орудий, 76 танков, 79 бронетранспортеров, 14 самолетов и вертолетов. Конашенков же заявил, что за июнь были уничтожены 331 танк, 586 боевых бронированных машин, 241 боевая машина пехоты, 15 самолетов и пять вертолетов.

Небылицы Конашенкова

Анализ ежедневных брифингов демонстрирует большое количество нестыковок, указывающих на намеренное завышение потерь противника, что, видимо, должно демонстрировать провал контрнаступления. К примеру, Конашенков заявил о 331 уничтоженном танке за июнь, однако, по данным проекта Oryx, за все время войны Украина потеряла 574 танка.

Потери современных образцов западной техники, согласно данным Oryx, за июнь составили 10 поврежденных танков Leopard, при этом только три из них полностью выведены из строя, три бронеавтомобиля AMX-10, из которых два заброшены и один захвачен противником. Минобороны же заявляет о 15 уничтоженных танках Leopard и о пяти уничтоженных AMX.

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Более того, согласно данным Кильского института мировой экономики, обе армии впервые с начала войны сравнялись по количеству танков. В настоящий момент у каждой из сторон конфликта есть около полутора тысяч танков. При этом еще в начале года у российской армии было в полтора раза больше танков, чем у ВСУ. То есть пока Конашенков словами «уничтожал» сотни украинских танков каждый месяц, ВСУ, напротив, сравнялись по количеству этой техники с армией России.

Особенно успешно, по версии Конашенкова, российская армия уничтожает различные гаубицы. За июнь, согласно заявлениям Минобороны, Украина потеряла 62 гаубицы Д-20, 60 гаубиц Д-30, 48 гаубиц «Мста-Б». При этом на начало 2023 года у Украины было примерно 60 гаубиц Д-30 и столько же гаубиц Д-20, а количество гаубиц «Мста-Б» на начало года лишь немного превышало количество «уничтоженных» за июнь: их было 80. Проект Oryx зафиксировал только одну уничтоженную гаубицу за июнь — а за все время войны (с 22.02.22 по 19.07.23) аналитики нашли лишь семь пострадавших гаубиц Д-30, шесть гаубиц «Мста-Б» и девять гаубиц Д-20.

Гаубицы, о которых идет речь, — это орудия, оставшиеся у Украины со времен СССР. Даже если теоретически предположить, что их дополнительно поставили из, например, Болгарии или Польши, эта цифра кажется маловероятной. «Не может быть так, что все советское вооружение закончилось, а современные артиллерийские системы от западных партнеров все еще нет», — говорит Кирилл Михайлов.

Еще один вид техники, который активно «уничтожает» российская армия, — это артиллерийские системы. По заявлениям Минобороны, за июнь российская армия якобы уничтожила 47 самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и 23 самоходные артиллерийские установки «Акация». На начало года у Украины было всего 120 «Гвоздик» и 140 «Акаций». А проект Oryx за все время войны (с 24.02.22 по 19.07.23) нашел лишь 62 уничтоженные или захваченные «Гвоздики» (только две было выведено из строя в июне) и 32 «Акации» (две в июне).

Минобороны также заявляет, что за июнь уничтожила 17 артиллерийских установок польского производства Krab — то есть почти половину от того, что у Украины было на начало года (53 штуки). За июнь российским вооруженным силам удалось уничтожить, если верить Конашенкову, 27 артиллерийских систем M777A — четверть от того, что поставили Украине к началу 2023 года (было 132).

Но больше всего смущают данные о количестве уничтоженных складов оружия, артиллерийских подразделений и скоплений военной техники: они никак не могут соотноситься с реальностью. Так, за время контрнаступления российские военные якобы уничтожили 2708 артиллерийских подразделений — если учесть, что каждое подразделение оснащается хотя бы одним орудием, то получается, что за месяц Украина лишилась почти трех тысяч артиллерийских установок и пушек.

При этом сам же Конашенков заявлял лишь о 335 уничтоженных артиллерийских орудиях и минометах. Скоплений военной техники россияне «уничтожили» еще больше — почти четыре тысячи (3975). К ним Конашенков добавил еще 77 уничтоженных складов боеприпасов и шесть складов горючего.

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Военный аналитик Кирилл Михайлов недоумевает, как Конашенкову удается «уничтожать» артиллерию подразделениями, учитывая, что украинцы не действуют крупными расчетами: «Никто не выстраивает батарею и не бьет из всех орудий. Я ни разу не видел такого у украинцев. Она рассредоточена, чтобы при накрытии не пострадало сразу несколько орудий». Но главное, что у ВСУ в целом не было столько артиллерийских орудий: на начало контрнаступления у Украины всего было около 2,5 тысячи орудий.

Одна из проблем украинского контрнаступления — отсутствие достаточного количества авиации, о поставках которой пока не удается окончательно договориться с Западом. Российская армия же, если верить Конашенкову, к началу июля оставила Украину и вовсе без авиации, ведь только за июнь ВСУ «потеряли» четыре штурмовика Су-25 (а за первую неделю июля к ним якобы добавились еще семь), пять истребителей Су-27, два истребителя МиГ-29 и три вертолета Ми-8. На начало 2023 года у ВСУ всего было около 20 самолетов Су-25, 30 бортов Су-27, около 20 истребителей МиГ-29 и 15 вертолетов Ми-8.

Проект Oryx обнаружил лишь один МиГ-29, сбитый в июне этого года. Борта типов Су-25 и Су-27 в июне — июле не падали. Всего же с начала войны Украина потеряла 19 истребителей МиГ-29, 16 штурмовиков Су-25 и 12 истребителей Су-27. Украинский военный аналитик Роман Свитан в разговоре с «Холодом» отмечает, что украинские самолеты в принципе сторонятся территорий, где стоит российская ПВО.

Немного не сходится

Порой Минобороны само путается в своих подсчетах. Яркий пример — данные по потерям украинских беспилотников. Если сложить заявления Конашенкова за июнь, то получится 409 уничтоженных БПЛА, а если сравнить итоговые цифры (Минобороны их ежедневно обновляет) за 30 июня и 31 мая, то выйдет уже 443 беспилотника за тот же период.

При этом непонятно, какие именно беспилотные аппараты имеет в виду Конашенков. Если речь о всех беспилотниках, то 409 — это даже заниженная цифра. Согласно докладу британского Королевского объединенного института оборонных исследований, за месяц Украина теряет около 10 тысяч беспилотников. Если же речь о БПЛА самолетного типа, то эта цифра, напротив, сильно завышена, говорит Кирилл Михайлов.

В некоторых случаях Конашенков, напротив, преуменьшает потери. Например, в июне он заявил лишь о девяти уничтоженных БМП Bradley, а проект Oryx насчитал 27 поврежденных машин, из которых 13 полностью выведены из строя.

Интересно, что после того, как в январе, по словам Конашенкова, «уничтожили» больше систем залпового огня HIMARS, чем было у Украины (Минобороны заявило о 27 ликвидированных HIMARS, хотя у ВСУ их было всего 20), ведомство решило отчитываться лишь о перехваченных снарядах. «Понятно, зачем они это делают. Потому что российская артиллерия все время попадает под удары HIMARS. И для того чтобы показать, что они с этим что-то делают, они всегда будут докладывать, что перехватили ракеты», — объясняет Михайлов.

Согласно подсчетам «Холода», за июнь — начало июля российские военные, согласно заявлениям Минобороны, перехватили почти 200 ракет. Военный аналитик Роман Свитан уверен, что это невозможно: «Ракеты HIMARS идут по маленькому расстоянию и летят всего несколько секунд, ни одна система не успеет так быстро среагировать. Также мы не можем перехватывать ракету С-300: система просто не успевает завестись. Они могут иногда перехватывать, но, безусловно, не в таком количестве».

Суровая реальность

Контрнаступление Украины пока продвигается медленно: армии приходится пробираться через заминированные поля. К 19 июля ВСУ удалось освободить 194 квадратных километра (подсчитал «Холод» по карте DeepState). Для сравнения: за неделю осеннего контрнаступления в 2022 году ВСУ удалось освободить более трех тысяч квадратных километров.

Рост потерь со стороны Украины признает и Генштаб ВСУ, и аналитики, но не в таких объемах, о которых говорит Минобороны РФ. «Потери Украины в бронетехнике действительно выросли с начала контрнаступления. Даже если рассмотреть и заявления Минобороны России, и Генштаба ВСУ, мы все равно увидим динамику и там, и там», — говорит Михайлов. С ним согласен и Роман Свитан: по его словам, во время контрнаступления Украина стала терять больше техники, а соотношение потерь он оценивает как один к одному.

Тем не менее потери, которые озвучивает Минобороны, практически по всем позициям в несколько раз выше, чем потери, задокументированные проектом Oryx за июнь и за все время войны (с 24.02.22 по 19.07.23).

Минобороны не просто в несколько раз увеличивает потери ВСУ и делает заявления, никак не связанные с реальностью. Ведомство как будто ведет свою «войну», доказывая, что «победа» не за горами, не только простым россиянам, которые, скорее всего, уже перестали следить за этими брифингами, но и тем, кто сидит в Кремле. При этом ведомство корректирует свои сообщения после публичных провалов, допуская порой еще более странные нестыковки.

Особое рвение ведомство проявляет во время обострения ситуации: контрнаступление ВСУ вынудило Игоря Конашенкова отрапортовать о том, что за месяц было «уничтожено» в несколько раз больше техники, чем у Украины было, и «полностью выведены из строя» бригады, которые даже не выходили на поле боя. Вероятно, к концу контрнаступления Минобороны «добьет» несколько украинских армий и всю технику, которую к этому времени Киев даже не успеет получить.