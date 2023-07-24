В Беларусь прибыла очередная колонна ЧВК Вагнера. В то же время Лукашенко заявил Путину, что наемники «начали его напрягать»

В Беларусь прибыла уже десятая колонна ЧВК Вагнера. По информации телеграм-канала «Беларускi Гаюн», в колонне было как минимум десять единиц техники.

По состоянию на 18 июля в Беларуси находились от двух до двух с половиной тысяч бойцов ЧВК Вагнера. На прошлой неделе в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», который связывают с наемниками Евгения Пригожина, опубликовали заявление члена «совета командиров» ЧВК с позывным «Маркс»: он заявил, что в Беларусь прибудут до десяти тысяч наемников.

В то же время Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать» бойцы ЧВК Вагнера.

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«”Хочется на Запад. Разрешите нам”. Говорю, вам зачем на Запад? “Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув”», — сказал Лукашенко. Он добавил, что наемники находятся в центре Беларуси и Лукашенко не хочет их передислоцировать, «потому что у них настроения плохие».

Бойцов ЧВК Вагнера отправили в Беларусь после неудавшегося «мятежа» Пригожина 23-24 июня.

Россия нанесла новый ракетный удар по Одессе

В ночь на 23 июля российские войска выпустили по Одессе 19 ракет пяти типов: «Оникс», «Калибр», Х-22, «Искандер-К» и «Искандер-М». Украинская ПВО смогла уничтожить десять из них. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В офисе Генпрокурора Украины сообщили, что в результате атаки погиб 49-летний местный житель. Еще по меньшей мере 19 человек, включая четырех детей, получили ранения, 14 из них были госпитализированы. Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук назвал ночную атаку самым масштабным российским ударом по историческому центру Одессы с начала войны 24 февраля 2022 года.

В ходе обстрела были повреждены гражданские объекты: многоквартирные и частные дома, офисные помещения и автомобили. Одна из ракет повредила Спасо-Преображенский собор — крупнейший православный храм Одессы. Он относится к Украинской православной церкви Московского патриархата. Собор заложили в 1795 году, в 1936-м он был разрушен и заново отстроен в 2000-х. В 2010 году его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Российское Минобороны взяло на себя ответственность за ракетный обстрел Одессы. В ведомстве заявили, что ночью «нанесли удар высокоточным оружием … по объектам, где готовились террористические акты против РФ … Все спланированные к удару цели уничтожены». В то же время там отрицают нанесение удара по Спасо-Преображенскому собору, утверждая, что в него попала ракета украинской ПВО.

На войне в Украине погиб сотрудник РИА «Новости»

Как утверждают в российском Минобороны, в Запорожской области в районе села Пятихатки группа сотрудников российских СМИ попала под огонь ВСУ. «Журналист Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался», — сказал представитель министерства. Еще три человека получили ранения. Ими оказались корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков, а также еще один сотрудник РИА «Новости» Константин Михальчевский.

Погибший Ростислав Журавлев был нацболом и несколько лет занимал должность председателя исполкома свердловского отделения партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. В 2014 году он воевал в Донбассе в качестве «ополченца».

В Подмосковье при штурме особняка погиб захвативший его ветеран войны в Украине

В подмосковном поселке Шервуд 35-летний ветеран войны в Украине Вячеслав Черненко попытался захватить в заложники силовика и двух охранников поселка. Однако им удалось сбежать, после чего Черненко забаррикадировался в одном из домов, выставленных на продажу. Как написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, Черненко «начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль».

После продолжительного штурма Черненко был убит силовиками, ему удалось легко ранить одного из них.

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