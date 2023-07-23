В ночь на 23 июля российская армия обстреляла Одессу. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По данным командования Воздушных сил ВСУ, Россия запустила 19 ракет пяти типов: «Оникс», «Калибр», Х-22, «Искандер-К» и «Искандер-М». Украинская ПВО смогла уничтожить десять из них.

В офисе Генпрокурора Украины сообщили, что в результате атаки погиб 49-летний местный житель. Еще по меньшей мере 19 человек, включая четырех детей, получили ранения. Госпитализировано 14 человек. Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук назвал ночную атаку самым масштабным российским ударом по историческому центру Одессы с начала войны 24 февраля 2022 года.

В ходе обстрела были повреждены гражданские объекты: многоквартирные и частные дома, офисные помещения и автомобили. Одна из ракет повредила Спасо-Преображенский собор — крупнейший православный храм Одессы. Он относится к Украинской православной церкви Московского патриархата. Собор заложили в 1795 году, в 1936-м он был разрушен и заново отстроен в 2000-х. В 2010 году его освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Помимо собора, в Одессе повреждены два памятника архитектуры, среди которых Дом ученых. Издание «Думская» сообщает, что в нем выбиты практически все старинные витражи и повреждена мебель. В городском совете Одессы добавили, что в городе образовалось несколько воронок, повреждены линии электросетей.

«Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора… Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проигрывает. И в Одессе обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Российское Минобороны взяло на себя ответственность за ракетный обстрел Одессы. В ведомстве заявили, что ночью «нанесли удар высокоточным оружием … по объектам, где готовились террористические акты против РФ … Все спланированные к удару цели уничтожены».

При этом в Минобороны отрицают нанесение удара по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Ведомство переложило ответственность за его разрушение на ВСУ. В его заявлении сказано, что «все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, где киевским режимом совместно с иностранными специалистами готовились террористический акты против РФ, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса».

«Наиболее вероятной» причиной его разрушения в Минобороны назвали «падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов».

Россия наносит ракетные удары по югу Украины с 18 сентября, называя это «возмездием» за подрыв Крымского моста.

Обновлено в 12:03. Добавлена информация о том, что Минобороны отрицает нанесение удара по собору.

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