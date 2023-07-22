Вооруженный мужчина попытался взять в заложники силовика и двух охранников в элитном подмосковном коттеджном поселке Шервуд, сообщает РБК. Он закрыл силовиков в комнате и навел на них оружие, но им удалось выбраться через окно. Они не пострадали.

Утром 22 июля в одном из домов в Шервуде сработала сигнализация. На место прибыл полицейский и два сотрудника ЧОП. По словам источника РБК в МВД, силовики попали в дом через открытое окно. Там они увидели мужчину в каске и бронежилете с автоматом в руках. Он навел на силовиков оружие и закрыл их в комнате второго этажа, однако они смогли выбраться из дома через открытое окно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об угрозе применения насилия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статьи 317 и 318 УК). По версии СК, неизвестный мужчина проник в частный дом, после чего участковый потребовал «прекратить противоправные действия». В ответ мужчина «высказал в его адрес угрозы применения насилия и продемонстрировал оружие, после чего забаррикадировался в доме». Затем он начал стрелять из окна в силовиков.

В ГУ МВД по Московской области РБК сообщили, что вооруженный мужчина заблокирован в доме, и что его пытаются задержать. Телеграм-канал 112 сообщает, что силовики ждут спецназ и планируют начать штурм. Mash пишет, что в Шервуде слышна стрельба.

ТАСС пишет, что вооруженный человек пьян. По данным Mash, ему 36 лет, его зовут Вячеслав Черненко. Телеграм-канал Baza сообщает, что мужчина кричал, что проникнуть в частный дом ему приказал бог, и что недавно он вернулся с войны в Украине. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева написала в своем телеграм-канале, что мужчина психически нездоров и что он приехал в Московскую область из Сибири.



Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографию Вячеслава Черненко. Хинштейн утверждает, что после того, как мужчина захватил коттедж, он «начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль». По словам депутата, мужчина недавно приехал в Москву и нашел адрес коттеджа по объявлению о продаже. Хинштейн добавил, что на месте работают СОБР и ОМОН подмосковного главка Росгвардии.

По словам Татьяны Витушевой, при штурме особняка используется газ. Сам дом площадью более тысячи квадратных метров, в котором забаррикадировался Черненко, был выставлен на продажу за миллиард рублей. Хозяйка дома находится за границей и говорит, что не знает Черненко.

ТАСС сообщил, что Вячеслав Черненко убит силовиками в ходе штурма дома.

Обновлено в 16:33. Добавлена фотография Вячеслава Черненко и информация об использовании газа при штурме особняка.

Обновлено в 17:26. Добавлена информация о том, что Вячеслав Черненко убит.

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