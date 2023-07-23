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В Беларусь прибыла уже десятая колонна ЧВК Вагнера

18:35 • 23.07.2023

В Беларусь прибыла десятая колонна наемников Евгения Пригожина, сообщает проект по мониторингу военной активности «Беларускi Гаюн».  

По его информации, в колонне было как минимум 10 единиц техники: КамАЗ, несколько УАЗов «буханок», микроавтобус Volkswagen Transporter и как минимум шесть фур. Номера у части машин были заклеены, у другой части были номерные знаки России и самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Колонну сопровождала белорусская ГАИ. 

Как сообщает «Беларускi Гаюн», эта колонна «вагнеровцев» в отличие от предыдущих проехала по измененному маршруту. Наемники Пригожина не проследовали целиком по трассам Р43 и далее М5, а свернули на Р122 в направлении Могилева и далее поехали по М8 в сторону Бобруйска.  

По состоянию на 18 июля в Беларуси находились от двух до двух с половиной тысяч бойцов ЧВК Вагнера, сообщал «Беларускi Гаюн». 19 июля в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», который связывают с наемниками Пригожина, опубликовали заявление члена «совета командиров» ЧВК Вагнера с позывным «Маркс»: он заявил, что в Беларусь прибудут до 10 тысяч наемников.   

Встречаясь с Владимиром Путиным 23 июля, Александр Лукашенко сказал, что его «начали напрягать» ЧВК Вагнера, так как они «хотят на Запад».   

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