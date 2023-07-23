Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать» бойцы ЧВК Вагнера, так как они «хотят на Запад».

«”Хочется на Запад. Разрешите нам”. Говорю, вам зачем на Запад? “Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув”», — сказал Лукашенко Путину. «Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих», — цитирует Лукашенко «Коммерсантъ».

Проект «Беларускi Гаюн» сообщил, за последние несколько недель в республику из России прибыли пять колонн техники наемников Евгения Пригожина. Ранее также сообщалось, что «вагнеровцы» начали тренировать белорусских военных в лагере под Осиповичами.

Бойцов ЧВК Вагнера отправили в Беларусь после неудавшегося «мятежа» Пригожина 23-24 июня.

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