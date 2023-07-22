На войне в Украине погиб сотрудник РИА «Новости» Ростислав Журавлев. Об этом сообщило само агентство, позднее информацию подтвердили в российском Минобороны. По данным РИА «Новости», обстрел произошел в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области.

В Минобороны сказали, что Журавлев погиб в результате артиллерийского удара ВСУ по группе сотрудников «Известий» и РИА «Новости». «Журналист Ростислав Журавлев от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса скончался», — сказал представитель министерства.

Кроме Журавлева пострадали еще три человека. В Минобороны утверждают, что их «оперативно эвакуировали в полевые медицинские учреждения Минобороны».

«Известия» сообщили, что были ранены их корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков, а также еще один сотрудник РИА «Новости» Константин Михальческий.

Погибший Ростислав Журавлев был нацболом и несколько лет занимал должность председателя исполкома свердловского отделения партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. В 2014 году он воевал в Донбассе в качестве «ополченца».

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