Россиян массово не пускают в Грузию

Десяткам российских граждан запретили въезд в Грузию. Об ужесточении контроля на грузинских границах, результатом которого стали массовые отказы во въезде людям с российскими паспортами, сообщил директор отделения Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев.

По его словам, Грузия ужесточила контроль на границе для приезжающих россиян несколько недель назад. Если до этого число отказов во въезде было невелико, то теперь, по данным Free Russia Foundation, пограничники разворачивают по несколько десятков россиян в день.

Куроптев подчеркнул, что для грузинских властей «не имеет значения ни профессия, ни факт проживания в Грузии, ни наличие контракта на аренду жилья». «Если нет документа на проживание, ВНЖ, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан», – резюмировал он.

По словам Куроптева, с отказами во въезде на грузинской границе сталкиваются в том числе россияне, которые надеются укрыться в этой стране от преследования российскими властями по политическим мотивам.

Накануне стало известно, что в Грузию не пустили основателя фонда «Нужна помощь» и издания «Такие дела» Митю Алешковского, несмотря на то, что он вместе с женой и ребенком живет в Грузии с начала российского вторжения в Украину.

Ранее с такими же проблемами уже сталкивались участница группы Pussy Riot Ольга Борисова, которую не пустили в Грузию после европейского турне в поддержку украинских беженцев, а также ряд других известных российских оппозиционеров, активистов и журналистов, в частности, соратница Навального Любовь Соболь, политик Дмитрий Гудков, журналист Илья Азар.

В июне грузинские пограничники не пустили в страну блогерку из Кабардино-Балкарии Инса Ландер. Она пыталась сбежать из России в Грузию из-за возбужденного в ее отношении дела о терроризме, поводом для которого стала переписка в соцсетях.

Источник: Агентство.Новости