Ваша еда будет готовиться очень долго

С тех пор, как Россия начала войну с Украиной, больше 30 тысяч россиян экстренно приехали в Грузию; большая часть — в Тбилиси. Почти половина из них по-прежнему остаются в городе — возможно, на месяцы и годы. Для маленькой страны, где живет в три раза меньше людей, чем в Москве, такой наплыв эмигрантов — культурный и политический шок. Корреспондентки «Холода» провели в Тбилиси две недели и зафиксировали происходящее в городе.

В подземном переходе на Руставели — центральном проспекте Тбилиси — пожилая грузинка в платке и мешковатой куртке сидит на складной табуретке. У ее ног — картонная коробка, где в куче лежат сине-желтые ленточки. «Украина! По два лари!» — кричит женщина по-русски вслед прохожим, которые выглядят как туристы.

На лотках у метро, где продают сигареты поштучно и семечки на развес, теперь лежат еще и стопки венков на голову из пластиковых желто-синих цветов. Перед магазином одежды грузинских дизайнеров, за которой последние пару лет любили приезжать в Тбилиси москвичи и петербуржцы, — манекен: желтое бархатное пальто и синяя меховая накидка.

— У меня такое было уже четыре раза: садишься в такси, таксист на тебя оборачивается, видит твою славянскую харю и говорит: «Слава Украине», — рассказывает Дмитрий, журналист из Москвы, который переехал в Тбилиси после начала войны (имя собеседника изменено). — Я честно отвечаю: «Героям слава». Ну и все, больше вопросов нет. У меня еще и на маске — флаг Украины, знакомая грузинка нам с женой сказала: купите себе, сразу снимется куча вопросов.

В Тбилиси и раньше, после российско-грузинской войны 2008 года, на вопрос «Вы говорите по-русски?» бармен мог холодно ответить: «Are you serious?». Магазин мороженого в историческом центре последние несколько лет обещал дать скидку тем, кто скажет, что «Путин — хуйло». Это, впрочем, не мешало миллиону российских туристов приезжать в Грузию каждый год. Все российские экспаты, переехавшие в Тбилиси до войны, с которыми поговорил «Холод», сказали, что после вторжения России в Украину отношение грузин к ним не поменялось.

Сейчас в каждом тбилисском ресторане у входа — украинский флаг; на крышечки кофе с собой клеят два сердечка, желтое и синее; коктейли подают с двумя трубочками — желтой и синей. На увитом виноградом балконе рядом с модным кафе Lolita каждые два дня меняют растяжку: одна — с надписью: «Русский военный корабль, иди нахуй!», вторая — «Слава Українi». Впрочем, официанты и бармены по-прежнему без проблем переходят на русский. А за столиками в ресторанах никакой речи, кроме русской, не слышно вообще.

— Максу отменили вылет на 14 число, — жалуется своей спутнице парень в очках и клетчатой рубашке, глядя в телефон. За соседним от него столиком мужчина в худи говорит в трубку: «Я в Тбилиси, но завтра улетаю, жилье уже снять нереально, я решил, что логичнее будет пересидеть в Стамбуле».

Гостиницы переполнены. Из открытого окна отеля в центре доносится плач ребенка:

— Домой хочу! Не пойду я, мама, не пойду! Не пойду я! Хочу домой!

Пункт обмена валюты в аэропорту Тбилиси. Фото: Irakli Gedenidze, Reuters/Scanpix

«Придется подселять к себе соседей»

На людной улице Коте Абхази, где экскурсоводы каждое лето выхватывали из толпы туристов и зазывали в поездки по Грузии, теперь другие предложения. «Аренда! Аренда!» — кричит грузин вслед проходящим по улице славянам.

Люди, которые ищут себе жилье, видны повсюду. На тротуаре узкого переулка в старом Тбилиси стоит, уткнувшись в телефон, девушка в длинном пальто; рядом с ней — сложенные друг на друга несколько дорожных сумок. Мимо с трудом катит чемодан по брусчатке парень в джинсовой куртке.

— Ну как, не нашли до сих пор квартиру? — на ходу бросает он. Девушка в ответ улыбается и качает головой.

Цены на жилье в Тбилиси за последние три недели выросли чуть ли не вдвое. Плохую квартиру можно снять за 700 долларов, хорошую — за 3,5 тысячи. «Хозяин квартиры, которую снимаю сейчас я, скорее всего, будет повышать арендную плату — ему не выгодно больше сдавать по прежней цене, он легко может выселить меня и получать в два раза больше денег, — говорит Елизавета, которая переехала в Тбилиси больше полугода назад. — Придется подселять к себе соседей, чтобы справляться».

Среди владельцев квартир в Грузии есть те, кто отказывается сдавать жилье россиянам, но их меньшинство. «Я забронировала квартиру на Airbnb еще до войны — планировала поехать в отпуск, а пришлось уезжать в эмиграцию, — говорит переводчица Алена из Петербурга (имя изменено). — Незадолго до того, как я приехала, хозяйка квартиры прислала сообщение, что разместит меня, но вообще-то старается после начала войны не принимать гостей из России „из-за неясной причины их пребывания здесь“. И в конце уточнила: „Мы надеемся, что вы признаете независимость Грузии и Украины и что вы против этой войны“. Я ответила, что, разумеется, против войны, — и дальше мы общались прекрасно, слали друг другу сердечки».

«Мы слышали разговоры, что иногда русским назначают просмотр квартиры только для того, чтобы их обидеть. И были готовы к тому, что приедем к арендодателям, а нам никто не откроет или скажет нам какую-нибудь гадость», — рассказывает московский журналист Дмитрий. На первые несколько дней они с семьей сняли жилье на Airbnb. Их встретила хозяйка квартиры — 60-летняя грузинка Майя. «В какой-то момент мы ей сказали, что начинаем искать постоянное жилье. Что это очень сложно, что все подорожало. И она сразу сказала: „Так, сейчас я к вам приду, давайте все телефоны всех объявлений, которые вы нашли“, — рассказывает Дмитрий. — Пришла. Всех прозвонила. Со всеми договорилась о просмотрах. Возила нас по квартирам на своей машине. Когда мы вызвали такси, обиделась». С владельцем квартиры, которую они в итоге сняли, Дмитрию даже не пришлось ни о чем договариваться — все сделала Майя: «Я не знаю грузинского, поэтому не понял, о чем они говорили, но, видимо, наша грузинская хозяйка долго нас расхваливала — потому что мы сняли такую квартиру, в какой я никогда в жизни прежде не жил, за цену, по которой, как нам говорили, уже ничего снять невозможно. Она нас из такого ахуя вытащила своим энтузиазмом. Стала нам родной матерью».



Старый город Тбилиси (слева) и район Сабуртало. Фото: Denis Arslanbekov, Gerhard Reus, Unsplash

«Нужна грубая сила, с вашим образованием лучше поискать что-то другое»

О наплыве эмигрантов из России много говорят по грузинскому телевидению. «Оппозиционные правительству каналы, ориентированные на партию Михаила Саакашвили, утверждают, что россияне уезжают не из-за того, что не согласны с политикой Владимира Путина, а только из-за неудобств, вызванных санкциями, — говорит Алина (имя изменено по просьбе героини), грузинка, которая жила в Москве, но переехала на родину после начала войны. — Говорят, что русские эмигранты не учат язык и не планируют ассимилироваться в стране, но скупают имущество, то есть хотят остаться навсегда. И транслируют опасения, что российские власти под этим предлогом начнут военные действия в Грузии».

— Пароль тут один: «Путин — хуйло», — делится советами о том, как прижиться, украинец, который живет в Тбилиси уже восемь лет: переехал после начала военных действий на Донбассе, женился на грузинке и открыл бизнес по продаже электронных сигарет. — Я всем своим грузинским друзьям говорю: вы не понимаете, к вам сейчас едут самые умные россияне, они к вам привезут идеи, привезут деньги, начнут бизнес.

Тем эмигрантам, кто не может работать удаленно, после переезда приходится искать источники дохода — при том что уровень безработицы в Грузии в прошлом году был на уровне 20%, а средняя зарплата, по официальным данным, составляет около 450 долларов.

«Я настраивал себя на то, что придется заниматься менее квалифицированной работой. Была в этом, конечно, досадная нотка. Но я с детства чем только не зарабатывал — и разнорабочим был, и официантом», — рассказывает 24-летний Никита Левкович из Петербурга. Врач-педиатр по образованию, последние три года он работал медбратом сперва в кардиохирургической реанимации, потом в отделении детской онкогематологии и трансплантации костного мозга.

В столицу Грузии Левкович вместе со своей девушкой переехал спустя неделю после начала войны: «У меня — родственники в Украине, у моей девушки — вся семья из Украины, она с детства жила там, знает язык. Все новости мы узнавали из первых рук. Сложно это переживать, находясь в стране-агрессоре». Его девушка — она айтишница и работает удаленно — в Тбилиси пошла волонтером собирать гуманитарную помощь украинцам: «От того, что мы помогаем, становится легче — а в России делать это было бы как минимум небезопасно».

Грузинского Никита не знает, а на других языках дети в Тбилиси не говорят, поэтому с мыслями о работе педиатром ему пришлось попрощаться сразу. Сначала Левкович решил попробовать печь лаваш. «Но мужчина, которому я позвонил, сказал: „Нужна грубая сила, с вашим образованием лучше поискать что-то другое. Если не удастся, то, конечно, приходите, всему обучим“, — рассказывает Никита. — Он был грузин, но очень хорошо говорил по-русски, и то, что я из России, его не смущало. За время поисков работы я не встретил никакой русофобии. Мы почитали, как нужно вести себя, и сперва уточняем по-английски у всех, на каком языке им удобнее разговаривать».

Дальше Левкович нашел вакансию ассистента стоматолога. «Но там предлагали работать по девять или десять часов в день шесть дней в неделю и получать 550 лари — 170 долларов, — рассказывает он. — В пекарне обещали зарплату больше в два раза». В итоге сейчас молодой врач стажируется в косметическом салоне: учится делать подтяжку лица и наращивать ресницы. «Мне нравится, развивает мелкую моторику, — с иронией говорит он. — Без смущения согласился. Это пользуется спросом и неплохо оплачивается, и даже если я вернусь в Россию, смогу этим заниматься, а вот печь лаваш — нет».

Зарабатывать Никита рассчитывает около 250 долларов в месяц. Это значительно меньше того, что он получал в России. «Но я никогда не шиковал, поубавить расходы для меня не проблема, — говорит он. — Это плата за возможность не ассоциировать себя с Россией и помогать украинцам».

«Это почти так же, как поехать сейчас во Львов»

Среди российских экспатов в Тбилиси — и тех, кто эмигрировал после войны, и тех, кто переехал раньше, — много людей, которые помогают Украине. Предприниматель Стас Гайворонский, который живет в Грузии два с половиной года, собирает в своей тбилисской книжной лавке Itaka books теплую одежду, лекарства, детское питание, памперсы, а еще альбомы, карандаши и краски: «Представьте, сидит семья в подвале или в бомбоубежище, дети нервничают, и их надо чем-то занять. Поэтому мы шлем им принадлежности для творчества». Упаковывать гуманитарную помощь Стасу помогала его восьмилетняя дочь. Коллега Стаса Настя поселила у себя дома незнакомую девушку, бежавшую из Киева, и собирается пустить пожить еще двух парней из Львова.

Знакомых из России, которые после начала войны решили срочно ехать в Грузию, Стас Гайворонский отговаривает. «Грузины — очень терпеливые люди в самом лучшем из смыслов, и они всегда рады русским туристам. Но туристический образ жизни не может длиться вечно», — объясняет он. Гайворонский считает, что российские эмигранты «испортят жизнь тех русских, кто переезжал сюда давно и осознанно, зная что-то о Грузии», потому что «в силу своих колониальных привычек» не будут учить язык и не захотят интегрироваться в общество (сам предприниматель постепенно осваивает грузинский). «Есть много других стран, куда русский человек может спокойно приехать и отсидеться. 20% Грузии оккупированы Россией. А Армения, например, не оккупирована, и Казахстан, и Израиль, и Латвия с Литвой не оккупированы, — рассуждает Гайворонский. — Это настолько тупо сейчас — ехать именно сюда, что сложно объяснить. Это почти так же, как поехать сейчас во Львов со словами: „Я бежал от путинского режима, хочу во Львове у вас жить“».



Стас Гайворонский и Настя. Сбор помощи в Itaka books. Фото: «Холод»

Свидетельства конфликтов между Грузией и Россией в изобилии заметны в том числе на улицах Тбилиси. В огромном подземном переходе под рекой Курой молодой парень в толстовке заканчивает работать над граффити. Обе стены перехода он сплошняком закрасил белым, а затем черными линиями расчертил их на столбцы. В каждом столбце — рассказ о том, как именно Россия угнетала Грузию на протяжении столетий. Начинается все с 1801 года — когда Российская империя «аннексировала королевство Грузия и насильно депортировала королевскую семью Багратиони». Заканчивается 2008 годом. Возле этой даты на граффити по-грузински написано: «Война».

Не менее заметна и поддержка Украины. Гуманитарную помощь в Тбилиси сортируют прямо на широких ступенях здания грузинского парламента. Обычно на этих ступенях разбивает лагерь оппозиция, но теперь вместо палаток — горы упаковок подгузников. Рядом в пикете стоит светловолосая девушка. У нее в руках — плакат с нарисованным пламенем и надписью: «Russians against war! Putin, burn in hell!».

«Я тут резко стала оппозиционером — ходила почти на все акции против войны», — говорит Екатерина Ковалевская, которая переехала в Тбилиси почти год назад. Однажды на площади во время акции протеста, рассказывает Екатерина, к ней подошел молодой грузин и попросил «говорить по-английски, потому что русский — язык оккупантов». «Но я сказала, что мне проще донести до него свою мысль на русском, — говорит она. — Мы с ним спокойно поговорили по-русски и даже обнялись в конце».

Переехав прошлым летом в Тбилиси, Екатерина начала больше читать о российско-грузинской войне 2008 года: она то и дело всплывала в разговорах с местными. «На второй день после переезда нас позвали на вечеринку, которую устроила грузинская молодежь, — вспоминает девушка. — Грузины рассказывали, что Россия силой и имперской властью оккупировала и забрала у них территорию, что грузинам пришлось оставить свои семьи и выезжать. У них есть гражданская боль. Для некоторых эта боль — личная: уже в последние дни на площади во время акции протеста я познакомилась с грузином, который рассказывал, что у его знакомого во время российско-грузинской войны погиб брат».

«Грузия остается безопасной страной, но она сейчас не для тех людей, которые едут только по экономическим причинам, — считает Ковалевская. — И не для тех людей, которые без позиции, которые „Я за мир во всем мире, война — это просто плохо“, и все. Потому что Грузия — точно не та страна, которая будет таких людей принимать: у них еще болит 2008 год».

«Мне не жаль, что вам сейчас было некомфортно»

— Нам сегодня двойку поставили, — с удовольствием говорит официант в кафе Radio, где тоже собирают гуманитарную помощь украинцам. — Мы сказали посетителям: «Слава Украине!». А они нам в ответ: «Мы за мир». Что значит — за мир? Почему не «Героям слава?» Ну, мы ответили: ваша еда будет готовиться очень долго.

В крошечном винном баре в старом Тбилиси за единственным столом — большая компания молодых грузин. Пьют, смеются, громко разговаривают по-грузински, перекрикивая музыку, которую ставит диджей за стойкой, гладят большого рыжего пса, который бегает по бару.

В углу светловолосые парень с девушкой разглядывают полки с бутылками вина. Официант — тоже молодой грузин — по-английски рассказывает им о винодельнях и сортах винограда. Наливает по бокалу вина, чтобы попробовали перед покупкой. Когда официант уходит, парень с девушкой чокаются бокалами, глядя друг другу в глаза, целуются и что-то шепчут друг другу по-русски — за музыкой не слышно, что именно.

— Вы из России или из Украины? — громко обращается к ним грузин, один из тех, кто сидит за столом.

— Из России, — со вздохом отвечает девушка.

— И что вы думаете обо всем этом? Мы тут обсуждаем: что мы должны сейчас сделать? Что нам сделать?

Музыка становится тише: диджей убавляет громкость, чтоб дать посетителям возможность поговорить.

— Я скажу, — русский парень, держа девушку за руку, обращается к грузинам и переходит на английский. — Вы должны заставить ваше правительство ввести санкции против России.

— Мы должны? — взрывается темноволосая девушка из грузинской компании. — Мы должны заставить ваше правительство? А что насчет вашего правительства?

— Вы приехали в нашу страну, — переходит на крик грузин, который начал разговор; теперь он тоже говорит по-английски. — Чтобы стоять и целоваться, пока ваша страна убивает украинцев? Почему вы не в России? Почему не заставляете ваше правительство прекратить войну?

Диджей резко прибавляет музыку. Это не помогает — теперь все кричат еще громче.

— Зачем вы приехали? Почему именно сюда? Что вы делаете отсюда, чтобы повлиять на ваше правительство? — наседает на русскую девушку грузин.

— Да их могут там на 15 лет отправить в тюрьму только за слово «война», — трогает его за плечо администратор заведения.

— Моя соседка в Москве — грузинка. Мне никогда не приходило в голову спросить ее, почему она приехала в Россию, — пытается перекричать грузина русский парень.

Бармен молча подливает вино в бокалы растерянных россиян — те к ним не притрагиваются и уходят. За ними на улицу выходит администратор бара.

— Извините, что так вышло, все очень эмоциональны, — по-английски говорит он русскому парню. — Приходите, мы вам рады. Но мне не жаль, что вам было сейчас некомфортно. Потому что людям в Украине сейчас более некомфортно.

Владелец этого бара Нико рассказывает, что спустя несколько дней после конфликта увидел в окне ту же пару, выбежал на улицу, догнал их, извинился и подарил бутылку. «Моя страна исторически принимала все народы, когда они были в беде, — объясняет он. — Сейчас в беде русские — значит, надо принять их. А то, что некоторые говорят, что русские должны были остаться у себя в стране и бороться с Путиным, — это так не работает».

Участник акции в поддержку Украины сжигает российский паспорт. Тбилиси, 24 февраля 2022 года. Фото: Василий Крестьянинов

— Я смотрю на это так: с тем паспортом, который у меня сейчас есть, у меня нет никакого права рассчитывать на хорошее отношение, — говорит журналист Дмитрий из Москвы. — Но ощущение — пиздец, полный пиздец. Оказаться гражданином фашистского государства — то чувство, которого я никогда не хотел испытывать.

Через несколько дней после переезда Дмитрий шел по Тбилиси вместе с сыном и остановился у маленькой пекарни, чтобы купить свежий грузинский хлеб — шоти. «Мы с сыном разговариваем по-русски, рядом с нами стоит грузин, который тоже ждет своих шоти из печки, — рассказывает он. — Грузин на нас посмотрел и ни с того ни с сего сказал: „Путин — гондон, вот его мы ненавидим. А вы — русские братья“».