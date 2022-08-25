Большой гайд по релокации в Армению

После начала войны Армения стала одним из самых популярных направлений для эмиграции из России. Безвизовый режим, транспортная доступность, относительно низкие цены — за полгода в Армению приехали 313 тысяч россиян, что почти в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году. «Холод» рассказывает, что нужно знать тем, кто собрался переехать в Армению.

ВНЖ и визы

Между Россией и Арменией действует соглашение о безвизовых поездках, поэтому для пересечения границы нужен только внутренний паспорт. Без легализации россиянам в Армении можно жить до 180 дней в течение года. Это не значит, что на 181 день человека депортируют или арестуют, просто при следующем въезде могут оштрафовать на 50 тысяч драм (около семи тысяч рублей).

Для оформления ВНЖ потребуется заверить у нотариуса копию загранпаспорта с переводом на армянский, пройти медобследование, подать заявление и заплатить пошлину. ВНЖ на пять лет стоит 150 тысяч драм (чуть больше 20 тысяч рублей), на год — 100 тысяч.

После ВНЖ можно получить социальную карту: с ней проще пользоваться госуслугами и, например, открывать счета в некоторых местных банках. Для этого нужно отнести в паспортный стол оригинал загранпаспорта, его заверенную копию с переводом на армянский и копию страницы с печатью о пересечении границы. Если у вас есть только российский паспорт, то дополнительно потребуется копия свидетельства о рождении и местный адрес.

Банковские карты

Оформить карту нерезиденту проще всего в двух банках — «Юнибанке» и Inecobank. В «Юнибанке» от вас нужен только российский паспорт, но открытие счета и карты Visa Classic стоит 100 тысяч драм (около 14 тысяч рублей). Во столько же обойдется ежегодное обслуживание, перевыпуск утерянной карты или получение дополнительной.

В Inecobank открытие счета и карты стоит 16 тысяч драм (около трех тысяч рублей), ежегодное обслуживание, как и выпуск дополнительной карты, — четыре тысячи драм. Но пакет необходимых документов больше: выписка из российского банка, справка 2-НДФЛ, справка с работы или трудовой договор, копия российского паспорта и договор об аренде минимум на полгода.

В Армении практически везде принимают карты «Мир», а снимать с них драмы можно в банкоматах большинства армянских банков — не считая HSBC и «ВТБ-Армения». Но выгоднее всего снимать деньги через сервис быстрых переводов «Юнистрим»: забрать наличные можно в большинстве отделений крупных банков и почты.

В некоторых банках за перевод в валюте могут снять комиссию. Например, в «Юнибанке» без комиссии можно получить наличными только тысячу долларов.

Работа

Армения — предпоследняя по уровню экономики и по объему средней зарплаты (405 долларов в месяц) среди стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения). В среднем зарплата здесь в полтора-два раза меньше, чем в России, — даже в растущем IT-секторе, составляющем 5-6% ВВП страны.

Уровень безопасности

Армения входит в первую десятку стран мира с самым низким уровнем преступности. Россия в этом списке занимает 51 место, Латвия — 46, Чехия — 17. Дети спокойно гуляют без родителей даже в самых отдаленных от центра районах, а утерянную вещь попытаются вернуть владельцу.

Климат

В Армении очень разнообразный климат. Пока в Ереване с его сухим континентальным климатом стоит 40-градусная жара (переносится она гораздо легче, чем +30 в Москве), на Севане придется одеться потеплее, чтобы не замерзнуть. В южном Мегри при этом практически субтропики, а в Дилижане на северо-востоке с его лесами можно почувствовать себя вполне как в средней полосе.

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Транспортная доступность

Все армянские авиакомпании последние два года входят в черный список ЕС из-за «несоответствия европейским стандартам безопасности» — им нельзя совершать полеты в воздушном пространстве союза. При этом в Ереван и Гюмри продолжают летать европейские и арабские авиаперевозчики: например, венгерский лоукостер WizzAir, у которого есть прямые рейсы в некоторые европейские столицы — Париж, Вену, Варшаву, Вильнюс. Если брать билеты, допустим, месяца за полтора-два, они обойдутся по пять-восемь тысяч рублей в одну сторону.

Относительно недорого можно добраться и до США — в ноябре в Лос-Анджелес, пусть и с тремя пересадками, можно улететь за 20 тысяч рублей.

Политическая обстановка

У Армении и России есть действующий договор об экстрадиции, что с самого начала марта вызывало беспокойство в среде политических мигрантов. Но также обе страны подписали Кишиневскую конвенцию о правовой помощи между странами СНГ, которая предусматривает, что человека экстрадируют, только если в армянском УК найдется та же статья, по которой его преследуют в России, — в армянском УК нет статей ни об оскорблении чувств верующих, ни о «дискредитации» российской армии, ни даже об экстремизме.

Прецедентов экстрадиции политических активистов за всю 30-летнюю историю Армении пока что не было.

То же касается и уличных акций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел к власти в результате революции, так что митинги — пока речь не идет о перекрытии транспортных артерий или захвате правительственных зданий (то есть прямом нарушении законодательства) — в Армении не разгоняют. Хотя российские активисты уже сообщали о случаях задержаний на антивоенной акции.

Армения считается одной из самых гомофобных стран в Европе. В рейтинге соблюдения прав ЛГБТК+, составленного Международной ассоциацией геев и лесбиянок, страна занимает 47-е место из 49 — ниже только соседние Турция и Азербайджан. Это консервативное государство: открытые геи и лесбиянки сталкиваются с непониманием и неприятием, тема СПИД и ВИЧ — табуирована. Политики от темы ЛГБТК+ дистанцируются.

При этом общественной организации «Реальный мир, реальные люди» удалось добиться от Минздрава бесплатных лекарств для ВИЧ-положительных людей, а тема прав ЛГБТК+-людей в Армении регулярно поднимается местными СМИ. Еще в стране работает правозащитная организация Pink Armenia, а политику инклюзивности вводят многие ереванские клубы.

Медицина

Армения в последние годы стала одной из столиц медицинского туризма: лечение в частных медучреждениях здесь стоит в два-три раза дешевле, чем в России. Стоматологических клиник в Ереване, по «Яндекс.Картам», почти 300 (в два раза больше, чем баров).

В государственных больницах иностранцам бесплатно, если у вас нет страховки, оказывают только первую неотложную помощь. При наличие ВНЖ лечение, за исключением стоматологии, может быть бесплатным, но только если у вас нет денег на оплату услуг больницы.

Русскоязычное комьюнити

В Ереване, Гюмри и других крупных городах Армении в подавляющем большинстве случаев по-русски вас поймут. Исключения составляют армяно-иранские и армяно-сирийские кафе, бары и рестораны Еревана.

По данным армянских СМИ, после начала войны в страну переехало около 80 тысяч россиян, беларусов и украинцев. Одни продолжают работать удаленно, другие перевозят в страну целые бизнесы, третьи устраиваются на работу на месте или открывают свое дело — интегрироваться будет несложно.

Жилье

Если до войны в Украине средняя цена за жилье в столице была в районе 100–150 тысяч драм (15-20 тысяч рублей) за трехкомнатную квартиру на месяц, то с началом массовой эмиграции из России, Украины и Беларуси цены подскочили в полтора-два раза. Министр экономики Ваган Керобян пообещал наладить ситуацию на рынке, но пока неясно, что правительство предпринимает для этого.

Ценообразование при этом хаотичное: за 400 тысяч драм в центре можно снять как однушку-студию со свежим ремонтом, так и четырехкомнатную квартиру на большую семью. В спальном районе Шенгавит аналогичные квартиры обойдутся в полтора раза дешевле. При аренде обычно требуется залог за месяц и 20–50% комиссии риэлтору, если жилье снималось с его помощью.

Сайт, на котором можно найти жилье.

Есть варианты и по довоенным ценам, но нужно быть готовым к тому, что, скорее всего, это будут квартиры практически без ремонта, которые стояли пустыми по два-три года.

Летом коммунальные платежи редко превышают 15-20 тысяч драм (две-три тысячи рублей). Но в Армении практически нет центрального отопления, так что в отопительный сезон плата за ЖКУ будет в полтора-два раза выше.

Цены

Цены на продукты сильно зависят от сезона. Например, килограмм картошки в сетевом супермаркете «Сити» в августе 2022 года обходился в 245 драм (примерно 36 рублей), килограмм гладких огурцов — в 395 драм (около 60 рублей), тепличных помидоров — в 330 драм (50 рублей). При этом в овощных лавках те же продукты стоят в полтора-два раза дешевле. Зимой цены на овощи и фрукты поднимаются в два-три раза.

Существенно дороже обходится мясо — килограмм говяжьего фарша в том же «Сити» стоит 1220 драм (около 200 рублей).

Килограмм живой форели — 2990 драм (440 рублей).

Килограмм импортного стейка семги — все 16500 драм (почти 2500 рублей).

Литр 3,2% молока «Аштарак кат» — в 490 драм (73 рубля).

200 грамм сливочного масла «Анкар» 1020 драм (120 рублей).

Килограмм армянского сыра — от 2590 драм (385 рублей).

200 грамм итальянского пармезана «Гальбани» — 2350 драм (350 рублей).

Двухлитровая бутылка «Кока-колы» стоит 590 драм (около 90 рублей).

Бутылка лагера «Киликия» — 450 драм (67 рублей).

Самые базовые и распространенные блюда, вне зависимости от уровня заведения, всегда стоят приблизительно одинаково: куриный кебаб в лаваше, популярный местный фастфуд, стоит около тысячи драм (150 рублей) и в мясных лавках у метро, и в ресторанах в центре города.

Долма — 1500–2500 драм.

Мясной ламаджо — 500–600 драм.

Поллитра разливной «Киликии» — 900 драм.

Бокал домашнего вина — 600–800 драм.

Чашка кофе по восточному — в 300–500 драм.

Проезд на метро, автобусах и маршрутках в Ереване стоит 100 драм (15 рублей). Такси в среднем обходится в 1200 драм (180 рублей).

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Школы и университеты

В Армении больше 50-ти вузов. С сертификатом о среднем образовании эмигрант может поступить в любой, но чаще всего там преподают на армянском. Чтобы решить эту проблему, абитуриентам предлагают пройти подготовительные курсы, где преподают армянский язык.

Кроме того, в Армении есть несколько вузов, созданных в кооперации с другими государствами, и в них преподают на иностранных языках: в Российско-Армянском — на русском, в Американском университете — на английском, во Французском университете — на французском и армянском. Последние два вуза частные, поэтому обучение там платное, хотя студенты могут претендовать на стипендии. Например, год бакалавриата в Американском университете стоит от семи тысяч долларов в год, магистратуры — от шести с половиной тысяч. Соответственно, дипломы в таких вузах тоже выдаются двух образцов — армянского и американского.

В Ереване есть несколько русскоязычных муниципальных и частных школ. В Ереванской основной школе №55 имени Чехова и Основной школе №8 имени Пушкина обучение бесплатное, в других колеблется от 60 тысяч драм (меньше 10 тысяч рублей) до миллиона (150 тысяч рублей) в год.

Для поступления нужны: заявление, копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, копия паспорта родителя, справка с места проживания (подойдет договор аренды), две фотографии, медицинская справка.

В столице есть несколько школ, где обучение проходит на английском и французском. Они стоят дороже: для устройства ребенка во Французскую школу им. А. Франса нужно внести предоплату 250 тысяч драм (около 38 тысяч рублей). Цена зависит от возраста: например, обучение в начальной школе стоит два с половиной миллиона драм (около 400 тысяч рублей). Можно внести оплату по частям, но перевод примут только с армянского счета или через SWIFT. Также в этой школе для учеников делают адаптационный месяц, в ходе которого их учат французскому, чтобы встроиться в учебный процесс было проще.

Сколько стоит переехать в Армению

Если у вас нет подушки безопасности или постоянного высокого дохода, то переехать можно и по цене авиабилета (от девяти тысяч рублей, если брать заранее). С поиском жилья на первое время может помочь организация «Ковчег» (эта организация помогает россиянам, покинувшим страну из-за несогласия с вторжением в Украину), работу в сфере обслуживания тоже можно найти на месте. Но это, скорее, экстремальный вариант. Комфортный переезд обойдется примерно в 500 тысяч драм на человека (около 75 тысяч рублей) с учетом жилья на месяц и авиабилета.