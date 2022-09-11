Большой гайд по релокации в Великобританию

В июне этого года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил российских ученых, недовольных ситуацией в России, переехать в Великобританию. Но это могут сделать не только ученые. Например, сейчас в стране востребованы специалисты, говорящие на русском, поэтому можно устроиться на работу, поступить на курсы или в местный вуз. «Холод» попросил Анну-Марию Тесфайе, которая два года живет в Англии, рассказать, что нужно знать тем, кто собрался переехать в Соединенное Королевство.

ВНЖ и визы

Туристическая виза

Если вы еще не определились с переездом и хотите приехать ненадолго, чтобы оценить, комфортно ли вам в этой стране, то сделать это можно по туристической визе: она выдается на полгода, два года, пять и десять лет. Срок можно выбрать самостоятельно при подаче документов, но стоимость будет отличаться — 100 фунтов, 376, 670 и 837 соответственно. Если вы подаете документы в посольство Великобритании впервые, то лучше выбрать в анкете полгода, поскольку для выдачи более длительных виз смотрят в том числе на то, как часто вы бываете в стране.

По любой такой визе в Великобритании разрешено находиться не больше полугода за визит, потом можно покинуть страну и вернуться обратно. Например, многие с шенгеном уезжают на поезде в Париж, гуляют там два-три дня и возвращаются обратно: когда вы возвращаетесь в Англию, отсчет начинается заново на полгода. Стоит учитывать, что вы становитесь налоговым резидентом, если находитесь в стране больше 183 дней в году. Лучше связаться с Home Office (Министерство внутренних дел) и уточнить, нужно ли вам платить налоги. Согласно информации от офицеров иммиграционного офиса Великобритании это решается в индивидуальном порядке.

Студенческая виза

Приехать по студенческой можно как на долгосрочную программу (бакалавриат, магистратура, PhD) так и на краткосрочную (курсы английского языка продолжительностью до 11 месяцев). Чтобы подать документы на студенческую визу, прежде всего нужно получить приглашение от учебного заведения — Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) и подать документы не позже, чем за три недели до начала обучения.

По визе для долгосрочного обучения можно работать 20 часов в неделю, а во время каникул — полный рабочий день. Более того, разрешено взять с собой партнера/-ку или супруга/-у по визе Dependant, которая даст им право работать. По визе для обучения на краткосрочной программе работать нельзя.

После бакалавриата и магистратуры можно получить Graduate Visa (виза выпускника) еще на два года, а после PhD — на три.

Рабочая виза

Сейчас все еще возможно получить рабочую визу в Великобритании: в связи с войной появилось много вакансий для людей, которые говорят по-украински и по-русски. Чтобы пригласить вас, компании нужна спонсорская лицензия для найма сотрудников из-за рубежа. Она требуется и для того, чтобы нанимать людей из Евросоюза, поэтому количество таких работодателей постоянно растет.

Можно приехать как представителю компании из другой страны, но по такой визе вы не сможете легально работать в Великобритании на местные компании. При этом вы становитесь налоговым резидентом и можете, например, открыть счет в банке. Такую визу для вас оформляет ваш работодатель.

Также есть виза Global Talent. Ее можно получить, если вы работаете в сферах науки, цифровых технологий, искусства или культуры и уже заработали себе узнаваемость. При подаче потребуются доказательства: например, несколько публикаций о вас за рубежом. Эта виза выдается на срок до пяти лет, в зависимости от ваших квалификаций. При этом вам не нужно рабочее предложение, вы можете работать на себя, устроиться куда-то или открыть свою компанию.

ВНЖ

Временный ВНЖ вы можете получить по всем визам, кроме туристических. Срок ВНЖ зависит от длительности учебных курсов, рабочей визы, визы выпускника. Чтобы получить Indefinite leave to remain (постоянный ВНЖ), нужно прожить по рабочей визе не менее пяти лет или десять лет по любым законным основаниям.

Банковские карты

Без легализации в стране открыть счет в Великобритании практически невозможно, поскольку нужен постоянный адрес и договор аренды на длительный срок или коммунальный счет с вашим именем. Также потребуется местный паспорт или ВНЖ.

При наличии ВНЖ проще всего открыть счет в Monzo, Wise или Revolut. Перед поездкой обязательно заведите карту с Union Pay. Ее принимает 40% банкоматов и во многих сетевых магазинах, кафе и отелях. Нужно также учитывать, что в Великобритании многие несетевые заведения не принимают наличные. Выводить рубли на британские счета сейчас удобнее всего через криптокошельки или через знакомых: если у вас есть друзья, которые живут в Европе или США.

Работа

Несмотря на то что из-за COVID-19 Великобритания столкнулась с очень высоким уровнем безработицы в 2020 году, сейчас вакансий много. Согласно данным Национальной Статистической Службы (ONS) в мае безработица достигла минимального за последние 50 лет уровня.

Работу лучше всего искать через Indeed, LinkedIn и другие агрегаторы. Также важно писать людям из компаний, которые вам интересны, спрашивать об их опыте, можно попросить их написать рекомендательное письмо, чтобы увеличить шансы. На сайте EP Advisory есть много полезной информации о том, как правильно составлять резюме, вести себя на интервью и так далее.

Образование

Практически все высшее образование будет стоить минимум 10 тысяч фунтов в год. Но есть и много стипендий, которые покрывают как все обучение, так и расходы на жилье и жизнь. Бакалавриат длится три года (изредка четыре), магистратура — один-два, PhD — три-четыре.

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Дети

Средняя цена детского сада: для детей младше двух лет — 138 фунтов в неделю, для детей старше — 124 фунта. Бесплатные учреждения тоже есть, но в них сложно попасть, и туда берут детей от двух до трех-четырех лет. В таких садиках дети могут провести не больше 15 часов в неделю (в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии условия могут отличаться).

В большинстве школ очередь открывается в сентябре, за год до начала занятий, а закрывается 15 января. У детских садов эти сроки могут быть разные.

Есть полностью русскоязычные детские сады, но для школьников в основном предлагается формат дополнительных занятий.

В государственную школу ребенка нужно записывать в зависимости от вашего места жительства. На сайте муниципалитета района в разделе Children and education есть варианты государственных школ, а также частных, иногда с пометкой Independent. Вы выбираете несколько школ (не больше шести), расставляете их в порядке приоритетности и заполняете заявку в каждую из них. Предпочтение школы отдают тем, кто находится территориально ближе всего.

Животные

На территории Великобритании нет бешенства, поэтому вам потребуется сертификат вакцинации от него и анализ крови, сделанный через 30 дней после прививки, чтобы подтвердить наличие иммунитета. При этом животное можно ввезти в Великобританию через три месяца после анализа крови. Также питомцу нужен чип и британский ветеринарный паспорт. Животное должно быть не моложе четырех месяцев. Правила по ввозу варьируются: например, есть запрещенные породы собак — питбультерьер и японская тоса.

Климат

Климат здесь умеренный. Если вас манит эстетика «туманного Альбиона» и вечного дождя, то лучше всего ехать на север Англии или в Шотландию. В Лондоне и на юге осадков не сильно больше, чем в Москве, а температура в среднем держится от 3 до 24 градусов в течение года.

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Цены

Поход в продуктовый обойдется в 80–100 фунтов в неделю на двух человек. Это средняя цена, если закупаться в самых популярных супермаркетах: Tesco и Sainsbury’s. Есть возможность сократить эту сумму почти вдвое, если выбрать сети подешевле: Asda, Lidl, Aldi. В Лондоне есть очень много магазинов восточноевропейской еды, куда импортируют продукты, к которым мы все привыкли. Но, например, «Доширак» — это местная роскошь — стоит полтора-три фунта. Поход в кафе обойдется примерно в 30 фунтов на человека, в ресторан — около 50.

Билеты в кино достаточно дорогие: в среднем стоят 10 фунтов, но во многих сетях кинотеатров есть скидки студентам и людям до 25 лет. При этом все государственные музеи в Великобритании бесплатные, если не считать временных выставок.

Транспортная доступность

Путешествовать из Британии в другие страны удобно: есть много лоукостеров, в крупных городах есть свои аэропорты, а поезда и паромы ходят в Европу.

Политическая обстановка

Великобритания очень толерантная страна. Если вы сталкиваетесь с дискриминацией на работе, в университете или любых других местах, смело можете сообщить работодателю или научному руководителю. В Лондоне 40% людей — people of colour, люди разных рас. Если вы принадлежите к ЛГБТ+ сообществу, то тоже будете чувствовать себя безопасно. Главное понимать: если вы испытываете по отношению к себе проявление дискриминации — закон на вашей стороне. Полиции точно не стоит бояться.

Митинги и пикеты, кстати, нужно согласовывать, только если они мешают движению транспорта или блокируют дороги. Я, например, организовывала митинг против домашнего насилия около посольства России, и полицейские попросили перейти на другую сторону улицы, так как технически дорога на стороне посольства частная.

К россиянам я не встречала никакой неприязни, мои друзья и знакомые — тоже. Чаще можно встретить сочувствие, хотя, безусловно, случаи русофобии были. В целом же у людей положительный опыт. Например, многие университеты и работодатели поддерживают не только граждан Украины, но и Беларуси и России.

Уровень безопасности

Великобритания довольно безопасная страна, единственное, чего стоит опасаться, — воровства в особо людных и туристических местах (вокзалы, достопримечательности, улицы с магазинами).

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Русскоязычное комьюнити

Русскоязычное сообщество довольно большое, и можно найти себе развлечение по душе: от зумерских квир-вечеринок до интеллектуальных игр.

Медицина

Медицина в Великобритании бесплатная для всех. Но, если вы приехали по туристической визе и вам нужен плановый прием, а не срочная помощь, вы не сможете попасть к врачу бесплатно. Можно пойти в частную клинику: за первичный визит к терапевту и пару анализов придется отдать около 100 фунтов, поэтому при туристической поездке лучше купить страховку.

Если у вас есть ВНЖ, то нужно зарегистрироваться в клинике по месту жительства и получить там номер полиса (NHS number). Альтернативный вариант — онлайн-сервисы, где вы общаетесь с врачом удаленно. Если нужно попасть на обследование или сдачу анализов, то вам предоставляют несколько вариантов поликлиник и времени для записи. Далее результаты обсуждаются с врачом онлайн, рецепты на лекарства выписываются тоже онлайн.

Если вы принимаете какой-либо рецептурный препарат, стоит привезти его с собой с запасом на пару месяцев, а также сделать перевод справки о диагнозе и рецепта на препарат с полной схемой дозировок.

Жилье

Цены на жилье в Великобритании выше, чем в континентальной Европе, поэтому многие живут с соседями. Для сравнения, в среднем «евродвушка» в центре Лондона будет стоить около 1600 фунтов, а в центре Манчестера — 750.

Если вы приезжаете по туристической визе, то через разные группы на фейсбуке и Airbnb можно найти жилье по сниженным ценам при условии, что вы снимаете его на несколько месяцев (однажды я жила в квартире в Челси за 1300 фунтов в месяц, хотя средняя цена — 1700).

Конечно, при наличии ВНЖ арендовать жилье будет дешевле, но не сказать, что проще: если вы приехали как студент, то чаще всего арендодатель будет просить либо оплату на несколько месяцев вперед, либо предоставить гаранта (человека, который живет в Великобритании, зарабатывает не меньше определенной суммы в год и готов поручиться, что если вы не внесете ежемесячный платеж за квартиру, то это сделает он). На долгий срок жилье лучше всего искать на Zoopla, Rightmove и Gumtree.

Стоимость переезда

Стоимость переезда в Англию в целом зависит от того, по какой визе и как вы переезжаете. Год обучения в университете стоит не меньше 10 тысяч фунтов в год, плюс виза и страховка, которые рассчитываются отдельно. Великобритания в целом недешевая страна, и в любом случае в месяц вам понадобится минимум две тысячи фунтов, если вы планируете снимать отдельное жилье в крупном городе.