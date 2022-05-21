Хроника войны с Украиной. День 87

Минобороны РФ отчиталось о том, что все украинские военные покинули «Азовсталь». В ведомстве утверждают, что 2 439 военных вышли с территории завода и сдались в плен российской стороне.

17:21

В Херсонской области начало вещание «Радио Крым», сообщается в телеграм-канале оккупационной военно-гражданской администрации региона.

В область также провели оптоволоконный интернет-кабель из Крыма, передает ТАСС со ссыкой на депутата Госдумы Игоря Костюкевича, который курирует «российскую гуманитарную миссию» в регионе.

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17:10

В Святогорске (Донецкая область) в результате обстрела российскими военными полностью разрушена музыкальная школа, сообщает глава региона Павел Кириленко.

«Школа попала под обстрел сегодня на рассвете и уничтожена до основания», — сказал он.

16:06

Шесть человек пострадали в результате ракетного удара по объекту военной инфраструктуры в Ровненской области, сообщает глава региона Виталий Коваль.

15:54

В результате обстрела в Курской области пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщает глава региона Роман Старовойт. По его словам, основной удар из минометов и артиллерийских орудий пришелся на село Попово-Лежачи (ранее Старовойт говорил об обстреле селя Теткино) в Глушковском районе.

«Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена», — утверждает губернатор.

15:49

Украинские власти сообщают об обстрелах приграничных территорий со стороны России. Глава Сумской области Дмитрий Живицкий рассказал об артобстреле Белопольской общины сегодня около 9 утра и об обстреле Сумского района из ракетных систем залпового огня. Около 8 утра, по словам Живицкого, российские военные открыли артиллерийский огонь по Эсманской общине.

Кроме того, как утверждает оперативное командование «Север» ВСУ, сегодня российские войска обстреляли из приграничные территории в Черниговской области. Около полудня в регионе было зафиксировано девять «прилетов», по всей вероятности, из миномета калибра 120 мм в направлении села Гремяч и шесть «прилетов» — в направлении села Николаевка.

15:10

Актер Морган Фриман попал в список из 963 граждан США, которые находятся «под персональными санкциями, включая запрет на въезд в Российскую Федерацию». Теперь ему запрещен въезд в страну на «постоянной основе». Поименный список выложен на сайте российского МИДа.

«Известный киноактер, в сентябре 2017 г. записавший видео-обращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной», — говорится в списке про Моргана Фримана.

В список также вошли американские политики (включая президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис), конгрессмены, сенаторы, журналисты и другие люди. Про многих МИД сообщает только то, что они являются «гражданами США». О санкциях в отношении ряда людей из списка, например редактора англоязычной версии «Медузы» Кевина Ротрока и Марка Цукерберга, МИД уже объявлял отдельно.

14:09

На Камчатке в отношении журналиста и главы местного отделения «Яблока» Владимира Ефимова возбудили уголовное дело о «дискредитации» российских войск (часть 1 статьи 280.3 УК), сообщает «Кам24».

Как говорится в пресс-релизе на сайте регионального управления МВД, в этом году Ефимов неоднократно привлекался к административной ответственности по статье о «фейках». Дважды суд назначал ему штраф в 30 тысяч рублей.

«Однако, подозреваемый продолжал свои противоправные действия и публиковал в социальных сетях материалы, содержащие информацию, дискредитирующую российские вооруженные силы», — утверждается в пресс-релизе.

У Ефимова провели обыск и изъяли технику. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания до суда о мере пресечения. Ефимову грозит до трех лет лишения свободы.

13:57

Приграничный поселок Теткино в Глушковском районе Курской области обстреляли из минометов со стороны Украины, сообщает губернатор региона Роман Старовойт. Детали обстрела пока не приводятся.

13:52

Представители США, Канады, Новой Зеландии, Австралии и Японии покинули встречу министров торговли АТЭС в Бангкоке во время выступления министра экономического развития России Максима Решетникова, передает Reuters.

Как сообщил агентству неназванный дипломат, представители пяти стран покинули совещание, чтобы выразить «свое неодобрение незаконной агрессивной войны в Украине и ее экономических последствиях в регионе АТЭС».

Российская делегация, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минэкономразвития, покинула совещание во время выступления представительницы США.

13:29

«Важные истории» установили личность одного из российских военных из материала The New York Times о расстреле жителей Бучи. По данным издания, на кадре с камеры видеонаблюдения — 37-летний Чингиз Атантаев, уроженец Магадана, много лет проживающий в Пскове.

К такому выводу «Важные истории» пришли, изучив данные сервисов распознования лиц и детали биографии Атантаева. Издание связалось с женой военного Татьяной Чеснак, но она отказалась отвечать на какие-либо вопросы о муже и назвала статью The New York Times «фейком».

«Сами посмотрите, солдаты там гладко выбриты. Вы как думаете, они там в таком виде ходили что ли? Поэтому где они взяли фотографии эти вообще непонятно», — сказала Чеснак «Важным историям».

13:10

Уголовное дело на журналистов Майкла Наки и Руслана Левиева завели из-за видео об обстреле Запорожской АЭС, сообщает проект «Сетевые свободы».

Следствие предполагает, что видеоролик «ВОЙНА. ИТОГИ ДЕВЯТОГО ДНЯ» (в нем обсуждается, среди прочего, обстрел ЗАЭС) на канале Майкла Наки распространяет ложную — то есть противоречащую официальным брифингам Минобороны РФ — информацию об использовании вооруженных сил России для уничтожения городов и гражданского населения.

Журналистов обвиняют по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 207.3 УК (распространение заведомо ложной информации группой лиц с искусственным созданием доказательств обвинения), так как в видео, утверждает следствие, есть «искуственно вмонтированные видеофрагменты, якобы доказавающие указанные обвинения».

Наки и Левиев объявлены в розыск. Они уехали из России задолго до предъявления обвинений.

12:20

Украинских военных, вывезенных с территории «Азовстали», планируется обменять и вернуть домой, рассказал Владимир Зеленский в интервью, посвященном третьей годовщине его инаугурации президентом Украины.

«На сегодня ребята получили от военных сигнал, что они имеют право выйти и сохранить жизнь. Дальше все зависит от того, что на себя брали ООН, Красный Крест, РФ. Ожидаем того или иного формата обмена. Будем забирать их домой», — сказал Зеленский (цитата по УНИАН).

Вчера об «освобождении» терртории завода «Азовсталь» заявило Минобороны РФ. В ведомстве отчитались, что 2 439 украинских военных покинули завод и сдались в плен. Украинская сторона не сообщала о том, сколько именно человек вышли с «Азовстали», но в интервью Зеленский сказал, что на заводе находились около 400 пограничников — помимо нацгвардейцев, десантников, врачей, мирных жителей и даже представителей СБУ. Американский Институт исследования войны предполагает, что Россия завышает число украинских военных «Азовстали», попавших в плен.

11:45

Российские войска нанесли вчера удар крылатой ракетой по промышленному предприятию с удобрениями в Одесской области, сообщает телеграм-канал «Одеса. Офіційно». В результате возник пожар, однако спасатели его потушили. Пострадавших и угрозы экологии нет.

В то же время Минобороны РФ отчиталось об уничтожении «хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских националистов» на «Одесском припортовом заводе».

11:12

Три мирных жителя погибли, семь пострадали за прошедшие сутки в результате обстрелов российскими военными в Донецкой области, передает региональное управление полиции. Всего под обстрел попали 14 населенных пунктов области. 53 здания были разрушены.

10:53

Суд в Ульяновске оштрафовал одиннадцатиклассника на 15 тысяч рублей за сравнение букв Z и V с символикой СС, сообщает «Медиазона» со ссылкой на постановление суда.

Школьника признали виновным по делу о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) за комментарий «Ну раньше CC была, а теперь ZV» под постом аккаунта life73.ru в инстаграме. Одиннадцаклассник признал свою вину в суде и сказал, что не знает, зачем оставил такой комментарий.

В постановлении суда говорится, что символы Z и V стали «народными» и «напрямую связаны с законными действиями Вооруженных сил» в Украине.

10:44

66-летняя женщина погибла в Дергачах (Харьковская область), сообщает глава региона Олег Синегубов. За прошедшие сутки 20 человек пострадали от обстрелов российскими войсками в разных городах и селах области.

10:18

9:49

Шесть человек погибли в Луганской области за прошедшие сутки, сообщает глава региона Сергей Гайдай.

Два человека погибли и трое госпитализированы в результате обстрела школы в Северодонецке, в подвале которой прятались люди. Погибшие и пострадавшие — члены одной семьи. В Северодонецке же около своего дома погибли два человека, и еще двое погибли в Лисичанске и Приволье.

За сутки, утверждает Гайдай, в области разрушили почти 50 зданий.

Кроме того, в результате обстрелов возник пожар на предприятии «Азот». Его удалось потушить до того, как огонь перешел на производственные цеха.

В окрестностях Северодонецка продолжаются бои.

Итоги 86-го дня войны

The New York Times опубликовала новые свидетельства убийства жителей Бучи российскими военными.

Минобороны РФ отчиталось о том, что все украинские военные покинули «Азовсталь». В ведомстве утверждают, что 2 439 военных вышли с территории завода и сдались в плен российской стороне.

В Энергодаре (Запорожская область) похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Его коллеги утроили акцию протеста, но их разограли российские военные.

Пророссийский телеграм-канал опубликовал три видео с извинениями украинцев за поддержку украинских военных или негативные высказывания о российских. Кем и где сделаны эти видео, неизвестно.

Фото на обложке: КМДА