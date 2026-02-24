Решение Венгрии заблокировать кредит Украине вызвало возмущение в ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антонио Коста 24 февраля планировали отправиться в Киев, чтобы рассказать президенту Украину Владимиру Зеленскому о новом пакете санкций против России и выделении его стране кредита в размере 90 миллиардов евро. Из-за Венгрии им придется ехать в украинскую столицу с пустыми руками, пишет Politico.

Причина — решение Венгрии наложить вето на принятие обоих решений. Будапешт настаивает на том, что Киев пытается спровоцировать энергетический кризис в стране перед апрельскими парламентскими выборами. Украина не согласна, а власти стран ЕС открыто выражают свое возмущение решениями премьера Венгрии Виктора Орбана.

Его действия назвала «новым дном» министр по делам ЕС Швеции Джессика Розенкранц. Она отметила, что Орбан давно не действует в духе сотрудничества с другими странами ЕС, однако его нынешние решения свидетельствуют о том, что Будапешт решил использовать Украину в качестве боксерской груши.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отметил, что «поражен» действиями Венгрии. Его коллега из Польши Радослав Сикорский отметил, что Варшава ожидает от Будапешта «гораздо большего чувства солидарности» по отношению к Украине. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил о своем расстройстве и раздражении действиями Орбана.

Politico со ссылкой на текст переписки отмечает, что Орбан вступил в перепалку и с Костой. Председатель Евросовета напомнил политику, что решение о выделении кредита от 18 декабря было общим для стран ЕС, и призвал его придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Он отметил, что угроза Венгрии применить право вето нарушит принцип сотрудничества между странами ЕС и подорвет доверие к решениям Евросовета.

Орбан в ответ обвинил Украину в затягивании ремонта трубопровода «Дружба», по которому Венгрия хочет получать российскую нефть. Он заявил, что Киев намеренно создает в Венгрии энергетическую катастрофу. Будапешт отказывается от согласования «выгодных для Украины» решений, пока ситуация «не нормализуется».

Венгрия и Словакия в декабре 2025 года согласовали выдачу Украине кредита в размере 90 миллиардов евро при условии, что они не будут нести ответственность за расходы по нему. 20 февраля Будапешт заявил о том, что заблокирует выделение денег — без них Украине грозит серьезный финансовый кризис уже в апреле.