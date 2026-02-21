Венгрия заблокировала кредит Украине на 90 миллиардов евро

На встрече представителей стран-членов Европейского союза Венгрия выступила против того, чтобы ЕС выпускал долговые обязательства, гарантированные бюджетом блока, сообщает Financial Times.
Лидеры стран Евросоюза согласовали кредит в декабре 2025 года, чтобы поддержать Украину, которая в апреле 2026, по данным издания, столкнется с дефицитом бюджета. Однако для официального вступления решения в силу его должны единогласно одобрить все 27 государств Евросоюза.
При этом Венгрия, Словакия и Чехия согласились помочь Украине только при условии, что они не будут нести ответственности за расходы по кредиту. По итогу именно Венгрия, как пишет Financial Times, заблокировала выдачу кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.
Из этих средств 60 миллиардов евро должны были пойти на военную помощь Украины. Еще 30 млрд — на поддержку государственного бюджета. Тогда как предполагалось, что обязательства по оплате процентов возьмет на себя Евросоюз с расчетом на возврат средств из репараций, которые должна будет выплатить Россия после окончания войны.
Financial Times отмечает, что блокировка помощи Украине произошла на фоне подготовки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к общенациональным выборам. Голосование, которое пройдет 12 апреля, уже называют главным политическим событием этого года в Европе.
Партия Орбана «Фидес», по предварительным оценкам, уступает лидеру оппозиционной партии «Тиса» Петеру Мадьяру десять пунктов. Мадьяр упрекал Орбана в коррупции, кумовстве и поддержке олигархов, из-за чего экономика Венгрии значительно ослабла.