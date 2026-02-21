EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Венгрия заблокировала кредит Украине на 90 миллиардов евро

2 минуты чтения 00:36 21 февраля

На встрече представителей стран-членов Европейского союза Венгрия выступила против того, чтобы ЕС выпускал долговые обязательства, гарантированные бюджетом блока, сообщает Financial Times.

Лидеры стран Евросоюза согласовали кредит в декабре 2025 года, чтобы поддержать Украину, которая в апреле 2026, по данным издания, столкнется с дефицитом бюджета. Однако для официального вступления решения в силу его должны единогласно одобрить все 27 государств Евросоюза.

При этом Венгрия, Словакия и Чехия согласились помочь Украине только при условии, что они не будут нести ответственности за расходы по кредиту. По итогу именно Венгрия, как пишет Financial Times, заблокировала выдачу кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
Мир15 минут чтения

Из этих средств 60 миллиардов евро должны были пойти на военную помощь Украины. Еще 30 млрд — на поддержку государственного бюджета. Тогда как  предполагалось, что обязательства по оплате процентов возьмет на себя Евросоюз с расчетом на возврат средств из репараций, которые должна будет выплатить Россия после окончания войны.

Financial Times отмечает, что блокировка помощи Украине произошла на фоне подготовки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к общенациональным выборам. Голосование, которое пройдет 12 апреля, уже называют главным политическим событием этого года в Европе.

Партия Орбана «Фидес», по предварительным оценкам, уступает лидеру оппозиционной партии «Тиса» Петеру Мадьяру десять пунктов. Мадьяр упрекал Орбана в коррупции, кумовстве и поддержке олигархов, из-за чего экономика Венгрии значительно ослабла.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Мир
Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре
Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег
00:01
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Мир
Сына будущей королевы Норвегии обвиняют в изнасилованиях
Он также снимал секс с пьяными девушками и хранил эти кадры в скрытой папке. Что ему грозит и почему он может избежать наказания?
00:01 19 февраля
Я переехала в Португалию и счастлива
Общество
Я переехала в Португалию и счастлива
В эмиграции у меня умерла собака, я развелась и потеряла работу. Но нашла совершенно другой вид деятельности — и себя
00:01 18 февраля
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Общество
Мой муж покончил с собой, когда мы на время разошлись
Я стараюсь не винить себя и растить дочь так, чтобы она умела справляться с эмоциональными проблемами
00:01 16 февраля
«Бухарестский вампир»
Криминал
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
00:01 15 февраля

Самое читаемое

Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ: рэпер Diddy признался в убийстве Тупака изнасилованному мужчине