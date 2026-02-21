Венгрия заблокировала кредит Украине на 90 миллиардов евро

На встрече представителей стран-членов Европейского союза Венгрия выступила против того, чтобы ЕС выпускал долговые обязательства, гарантированные бюджетом блока, сообщает Financial Times.

Лидеры стран Евросоюза согласовали кредит в декабре 2025 года, чтобы поддержать Украину, которая в апреле 2026, по данным издания, столкнется с дефицитом бюджета. Однако для официального вступления решения в силу его должны единогласно одобрить все 27 государств Евросоюза.

При этом Венгрия, Словакия и Чехия согласились помочь Украине только при условии, что они не будут нести ответственности за расходы по кредиту. По итогу именно Венгрия, как пишет Financial Times, заблокировала выдачу кредита Украине в размере 90 миллиардов евро.

Они сбежали от коммунистической диктатуры на воздушном шаре Самоучки построили летательный аппарат по книжкам из библиотек. Им грозила смерть за побег Мир 15 минут чтения

Из этих средств 60 миллиардов евро должны были пойти на военную помощь Украины. Еще 30 млрд — на поддержку государственного бюджета. Тогда как предполагалось, что обязательства по оплате процентов возьмет на себя Евросоюз с расчетом на возврат средств из репараций, которые должна будет выплатить Россия после окончания войны.

Financial Times отмечает, что блокировка помощи Украине произошла на фоне подготовки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к общенациональным выборам. Голосование, которое пройдет 12 апреля, уже называют главным политическим событием этого года в Европе.

Партия Орбана «Фидес», по предварительным оценкам, уступает лидеру оппозиционной партии «Тиса» Петеру Мадьяру десять пунктов. Мадьяр упрекал Орбана в коррупции, кумовстве и поддержке олигархов, из-за чего экономика Венгрии значительно ослабла.