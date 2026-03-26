Украина столкнулась со сложностями в поиске доноров для закупки оружия из США

Украина испытывает сложности в переговорах с западными союзниками, которые могли бы взять на себя обязательства по закупке оружия для Киева у США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на посла Украины при НАТО Алену Гетманчук.

По ее словам, сейчас поставки для Киева оплачивает небольшое количество стран, и Украина испытывает сложности с поиском новых доноров. Единственной страной, которая присоединилась к программе в последнее время, стала Великобритания.

Речь идет о новой схеме поставок оружия из США в Украину под названием PURL, которую глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал летом 2025 года. За поставки в ее рамках платят страны НАТО, которые и получают оружие, а затем передают его Украине. С помощью этой схемы Трамп планировал прекратить прямое финансирование военной помощи Украине со стороны Вашингтона.

В сентябре прошлого года агентство Reuters сообщило, что Белый дом впервые одобрил поставки в рамках этой схемы. По информации издания, согласие американских властей распространялось на две поставки стоимостью 500 миллионов долларов каждая.

Источники агентства не назвали список стран, которые были готовы оплатить эти поставки. В публикации отмечалось, что Украина получит системы ПВО, которые необходимы Киеву для обороны в условиях участившихся атак беспилотников.

Гетманчук отметила, что ее стране приходится обращаться за помощью к ранее уже помогавшим странам — из-за отсутствия новых доноров Киев сталкивается с дополнительными сложностями в переговорах.

Посол отметила, что конфликт между США, Израилем и Ираном пока не затронул поставки американской военной техники и боеприпасов в Украину — Киев продолжает получать их. Также она заявила, что Вашингтон не сообщал Украине, что рассматривает возможность приостановки поставок.

Представитель НАТО в ответ на запрос Bloomberg о комментарии отметил, что Украина продолжает получать технику, поскольку ее союзники вносят свой вклад в функционирование программы PURL. Другие заявления Гетманчук остались без ответа.