EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Украина столкнулась со сложностями в поиске доноров для закупки оружия из США

2 минуты чтения 12:04 | Обновлено: 12:08

Украина испытывает сложности в переговорах с западными союзниками, которые могли бы взять на себя обязательства по закупке оружия для Киева у США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на посла Украины при НАТО Алену Гетманчук. 

По ее словам, сейчас поставки для Киева оплачивает небольшое количество стран, и Украина испытывает сложности с поиском новых доноров. Единственной страной, которая присоединилась к программе в последнее время, стала Великобритания. 

Речь идет о новой схеме поставок оружия из США в Украину под названием PURL, которую глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал летом 2025 года. За поставки в ее рамках платят страны НАТО, которые и получают оружие, а затем передают его Украине. С помощью этой схемы Трамп планировал прекратить прямое финансирование военной помощи Украине со стороны Вашингтона. 

В сентябре прошлого года агентство Reuters сообщило, что Белый дом впервые одобрил поставки в рамках этой схемы. По информации издания, согласие американских властей распространялось на две поставки стоимостью 500 миллионов долларов каждая. 

Источники агентства не назвали список стран, которые были готовы оплатить эти поставки. В публикации отмечалось, что Украина получит системы ПВО, которые необходимы Киеву для обороны в условиях участившихся атак беспилотников.

Гетманчук отметила, что ее стране приходится обращаться за помощью к ранее уже помогавшим странам — из-за отсутствия новых доноров Киев сталкивается с дополнительными сложностями в переговорах.

Посол отметила, что конфликт между США, Израилем и Ираном пока не затронул поставки американской военной техники и боеприпасов в Украину — Киев продолжает получать их. Также она заявила, что Вашингтон не сообщал Украине, что рассматривает возможность приостановки поставок.

Представитель НАТО в ответ на запрос Bloomberg о комментарии отметил, что Украина продолжает получать технику, поскольку ее союзники вносят свой вклад в функционирование программы PURL. Другие заявления Гетманчук остались без ответа.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

