Экономика

Пустые торговые центры по всей России показали в соцсетях

2 минуты чтения 13:14 | Обновлено: 13:18

В соцсетях распространяются видео с пустующими торговыми центрами в разных регионах России. Пользователи показывают закрытые магазины и огромное количество свободных помещений под аренду, называя это наглядным последствием налоговой реформы и падения покупательской способности. На то обратило внимание издание «7×7».

В этом году сотни тысяч компаний впервые стали плательщиками НДС. Базовая ставка выросла с 20% до 22%, а порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения снизился с 60 до 20 миллионов рублей. Эти изменения стали частью налоговой реформы, направленной на увеличение доходов федерального бюджета и сокращение дефицита. Ранее российские предприниматели уже сравнивали новые правила с «виселицей, установленной под одобрительные аплодисменты депутатов», и просили не спешить с нововведениями.

Представители отрасли также предупреждали о рисках перемен для розницы. Так, глава Союза торговых центров Булат Шакиров прогнозировал, что резкое повышение налоговой нагрузки может привести к закрытию 10–20% магазинов в торговых центрах уже в 2026 году, прежде всего небольших и средних. По его словам, сектор только начал восстанавливаться после пандемии и ухода иностранных брендов, однако новые условия вновь ставят под угрозу его рентабельность.

Региональные аналитики фиксируют замедление рынка. Например, в Казани в 2025 году открылся лишь один новый торговый центр, при этом действующие объекты сталкиваются с ростом вакантных площадей и уходом арендаторов. Эксперты связывают ситуацию не только с налоговыми изменениями, но и с переходом покупателей в онлайн-магазины, высокой инфляцией и снижением спроса.

Представители рынка отмечают, что на фоне роста издержек и снижения покупательной способности торговые центры все чаще вынуждены менять формат. Владельцы объектов делают ставку на реконцепцию — переоборудуют площади под офисы, медицинские и бытовые сервисы, спортивные и развлекательные пространства. По словам экспертов, без трансформации в многофункциональные центры, сочетающие торговлю, услуги и досуг, многие объекты продолжат терять арендаторов и посетителей.

Ранее стало известно, что Минфин предложил ввести переходный период до конца 2026 года, чтобы смягчить последствия налоговой реформы для малого и среднего бизнеса. В частности, ведомство хочет временно освободить от НДС часть предпринимателей в сфере общепита, разрешить применять налоговые вычеты за ранее закупленные товары и учитывать уплаченный с авансов НДС. Кроме того, бизнесу планируют дать больше времени на выбор или смену налогового режима.

