Экономика

Глава ЦБ предупредила о росте цен в начале 2026 года

2 минуты чтения 18:57 | Обновлено: 20:27

Из-за повышения ставки НДС в январе могут вырасти цены, при этом устойчивая инфляция продолжит замедляться в 2026 году, заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.

«Инфляция замедляется быстрее, и замедляется под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. Считаем, что политика срабатывает»,— сказала Набиуллина во время пресс-конференции по ключевой ставке.

Экономика России выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года, отметила глава Центробанка со ссылкой на оценку регулятора. «На следующий год хотелось бы, чтобы мы не просто коснулись 4% инфляции, а устойчиво достигли ценовой стабильности», — добавила Набиуллина.

Ранее сегодня Банк России сообщил о пятом подряд снижении ключевой ставки, на этот раз с 16,5% годовых до 16%. В регуляторе отметили, что ожидают в 2025 году годовую инфляцию ниже 6%. В 2026-м она может замедлиться до 4-5%, предположили в Центробанке.

Законопроект о повышении НДС с 20% до 22% предложило Министерство финансов России для покрытия дефицита бюджета, вызванного военными расходами. Инициативу поддержали в Государственной думе и Совете Федерации. Позже документ подписал Владимир Путин. Новая налоговая ставка начнет действовать в стране с 1 января.

Льготная ставка НДС сохранится для продуктов питания, лекарств и медикаментов, а также товаров для детей, книг и племенных сельскохозяйственных животных. При этом из перечня товаров, облагаемых по пониженной ставке, исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Теперь для них будет действовать единая ставка 22%.

