Россияне «охерели» от роста цен в новом году

Жители России успели ощутить значительный рост цен, произошедший за неполный первый месяц 2026 года, и делятся своими комментариями в соцсетях. «Холод» собрал реакции россиян, которые остались обескуражены после похода в магазин в начале 2026 года.

Пользователи жалуются на почти двухкратный рост цен на некоторые товары — например, паблик «Подслушано Ростов» в соцсети Instagram сообщил, что стоимость банки растворимого Monarch увеличилась с 700 до 1300 рублей.

Также россияне обсуждают одновременное «толстение» ценников при «худении» упаковок товаров. Блогер Анастасия Сысоева, посетив сетевой магазин «Пятерочка», отмечает, что плитки шоколада марки «Россия» продаются в упаковках по 75 грамм вместо 100, упаковка риса «Увелка» весит 800 грамм вместо килограмма, а кефир «Станция молочная» продается в банке 450 грамм вместо 500.

«Что, друзья, начинаем новый 2026 год с чего? Правильно, с ахуя. <…> Три тысячи. Три. Три косаря. Это пиздец», — прокомментировала она сумму по итогам похода в магазин.

Анастасия рассказала, что ее муж сходил в магазин в начале 2026 года и купил форель за 800 рублей, а мандарины, сметана, две упаковки творога, упаковка российских конфет, кофейные капсулы и два вида сыра обошлись еще примерно в две тысячи рублей.

Другой россиянин Максим опубликовал в инстаграме видео из супермаркета «Глобус». Он показал, что плитки шоколада убирают в кейсы с сигнализацией, чтобы их не украли.

«Потому что ценники просто подскочили до небес, уже 639 рублей [за плитку шоколада], людей вынуждают воровать, они не могут себе позволить шоколадку гребаную купить», — прокомментировал Максим.

Обсуждают рост цен и в соцсети X. Пользовательница из России Влада опубликовала переписку, из которой следует, что кофе, молоко, хлеб, пельмени, колбаса и вода в супермаркете обошлись более чем в две тысячи рублей.

Я конечно уже привыкла, но иногда ещё потрясывает. Не знаю как жить эту жизнь с такими ценами ебанутыми pic.twitter.com/5xog45TS4F — ✨Itariel✨ (@stellarstr1ked) January 19, 2026

Реагируют на повышении цен и администрации российских магазинов. Например, в магазине «Пенная кружка» города Бузулук Оренбургской области разместили плакат с Владимиром Путиным и подписью: «Цены повысились в 2026 году благодаря этому человеку! Не стесняйтесь в словах, чтобы выразить свою благодарность за это!».

Этот плакат возмутил представителей неонацистского движения «Русская община», именно его публикация стала источником распространения фотографии из провинциального магазина.

Фото: Русская община Бузулук / Telegram

Рост цен в России происходит из-за масштабной налоговой реформы, которую российские власти провели в конце 2025 года. Из-за нехватки средств для продолжения полномасштабного вторжения в Украину в условиях санкций власти повысили ставку НДС с 20% до 22%.

Одновременно был резко снижен порог для применения упрощенной системы налогообложения — с 60 миллионов рублей дохода в год до 20 миллионов, при его повышении бизнес должен платить НДС. Он продолжит понижаться и уже в 2028 году НДС будут платить получающие доход от 10 миллионов рублей.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать Экономика 33 минуты чтения

Российские бизнесмены уже сравнивают эти меры с «установкой виселицы», поскольку новые правила НДС «съедают» всю прибыль у предприятий с чистой прибылью ниже 10%. В таких условиях предприниматели уже сейчас выбирают между повышением цен, сокращением расходов и закрытием бизнеса.

Часть из них пытаются переложить издержки на клиентов, другие решаются на жесткую экономию, третьи пытаются изменить налоговый режим. Экономисты, как отмечает RTVI, предупреждают, что совокупный эффект от повышения НДС, усложнения учета и дорогих кредитов может привести к массовым закрытиям компаний. По оценкам участников рынка, в 2026 году с рынка может уйти до 30% предприятий малого и среднего бизнеса.

При этом Росстат по итогам 2025 года заявил о самом низком за последние пять лет показателе инфляции — 5,59%. Данные за декабрь оказались рекордными за всю историю наблюдений — 0,32%. При этом только за первые 12 дней 2026 года инфляция составила 1,26%. По итогам года ЦБ ожидает инфляцию в диапазоне 4-5%.