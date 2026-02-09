EN
Общество

Россияне пожаловались на выросшие в разы счета за ЖКХ

2 минуты чтения 14:44

Жители разных российских регионов пожаловались в соцсетях на слишком высокие счета за коммунальные услуги, которые им пришли за январь этого года. Такие жалобы появились в Калужской области, Подмосковье, Новороссийске, Екатеринбурге, Самарской области и других регионах.

Россияне выкладывают ролики в соцсети и пишут комментарии под постами местных властей. В некоторых регионах счета за коммунальные услуги превысили минимальный размер оплаты труда.

«Слов нормальных не осталось, одни маты. За что же так издеваться на людьми, особенно над пенсионерами? Пенсия 24 тысячи, квитанции за январь — 12 тысяч, это что, прорыв? Как нам жить? На что жить?» — возмутилась одна из комментаторов под постом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Вслед за ней в комментарии пришли и другие жители области.

Жители Калужской области пожаловались, что счета за отопление в январе выросли примерно в два раза по сравнению с декабрем. Коммунальщики объяснили это тем, что в январе значительно выросло потребление тепла из-за сильных холодов.

«Коммуналка за февраль — это половина платежа моей ипотеки, где-то 14 с лишнем тысяч рублей. И это не Москва, а Подмосковье! В Москве и то меньше коммуналка стоит. Я только начала покупать конфеты не по акции, перестала облизывать этикетку после йогурта, который даю ребенку, еще смогла позволить себе выбрасывать верхние листы от капусты, а все», — пожаловалась жительница Подмосковья. По ее словам, счета за ЖКХ увеличиваются каждый месяц на 500 рублей.

Жители Краснодарского края также рассказали, что заплатили за ЖКХ по 20–30 тысяч рублей, тогда как федеральный МРОТ в России в этом году установлен на уровне 27 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ.

Ранее в России обещали поднять тарифы ЖКХ в среднем на 1,7% по стране. Эксперты связали это в том числе с повышением ставки НДС. В начале февраля сообщалось, что россияне могут платить за коммунальные услуги в рассрочку, если их счета окажутся на 25% выше, чем за аналогичный расчетный период в прошлом году.

